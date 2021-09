Tag der Deutschen Einheit

EinheitsEXPO 2021: In Halle (S.) beginnen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit

Bild-Infos

Download

Ein Audio

TdE-Einheitsexpo-mit_Musik.mp3

MP3 - 1,4 MB - 00:45 Download

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Zwei Wochen vor dem Tag der Deutschen Einheit hat Dr. Reiner Haseloff die Open-Air-Ausstellung "EinheitsEXPO" in Halle eröffnet - getreu dem Landesmotto "Modern denken" mit moderner Musik:

Sprechertext

Musik

Mitten auf dem Marktplatz flimmern wunderschöne Bilder aus Sachsen-Anhalt über einen riesigen Videoschirm. Der Gastgeber präsentiert sich mit seinen Städten, Landschaften und viel Kultur. Drei große Open-Air-Kunstwerke in der Tradition des Bauhauses schmücken die Stadt und an fast 200 Orten in Halle stellen sich die Bundesländer zum 31. Tag der Deutschen Einheit mit ihren Besonderheiten und Highlights vor. Eine besondere Ausstellung beschäftigt sich mit dem jüdischen Leben in Deutschland. Den Tag der Deutschen Einheit erleben Sie auch online auf www.tde2021.de

Alle Infos zu den geplanten Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell