EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG

EDEKA Rhein-Ruhr-Kaufleute überzeugten bei Branchenpreisen

Moers

Selbstständige Kaufleute, Auszubildende, Fachkräfte und Tochterunternehmen von EDEKA Rhein-Ruhr haben in den vergangenen zwölf Monaten ihre herausragende Leistung unter Beweis gestellt. Insgesamt waren sie 34-mal bei nationalen und regionalen Branchenpreisen unter den Top-Platzierungen oder gewannen den Titel.

Für den Vertrieb von EDEKA Rhein-Ruhr sind die zahlreichen guten und sehr guten Platzierungen eine klare Bestätigung der erfolgreichen Ausrichtung der Märkte. "Unsere Kaufleute und ihre Teams stehen für Qualität, Leidenschaft und Kundennähe. Dass sie sich in so vielen Bereichen deutschlandweit erfolgreich präsentieren, macht ihren Einsatz sichtbar - und stärkt das Vertrauen von Kundinnen und Kunden", so Christian Rädle, Vertriebsleiter EDEKA Rhein-Ruhr.

Erfolge für vielfältige Exzellenz im Handel

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Leistungsstärke von Supermärkten ist der Branchenpreis "Supermarkt Stars" der Lebensmittel Zeitung. Mit Gold in der Kategorie "Jungunternehmer des Jahres" wurde Markus Irkens (EDEKA Irkens, Krefeld) als bundesweiter Sieger ausgezeichnet - ein Erfolg, der beispielhaft die Innovationskraft der selbstständigen EDEKA-Kaufleute bestätigt.

Wenn es um Fachwissen, Frischekompetenz und handwerkliche Qualität geht, glänzen die EDEKA Teams aus der Region Rhein-Ruhr ebenfalls mit hervorragenden Leistungen. Beim Wettbewerb "Deutschlands beste Obst- & Gemüseabteilung" der Lebensmittel Rundschau wurden gleich zwei Märkte von EDEKA Zielke in Viersen prämiert. Ergänzt wird dieser Erfolg durch den Nachwuchserfolg von Lara-Jill Harding von EDEKA Honsel aus Dorsten, die in der Kategorie "YoungStar" ausgezeichnet wurde.

Beim renommierten "Käse-Star" der Lebensmittel Praxis erreichten Marktkauf Speicher (Halle, Westf.) und Marktkauf Knödgen (Recklinghausen) jeweils eine Top-3-Platzierung. Zudem zählt das E center Gerdes (Moers) mit seiner Auszeichnung in der Kategorie "Beste Weinwelt im Lebensmitteleinzelhandel" zu den führenden Getränkespezialisten im Handel.

Kurz nach der Ehrung für alle 34 erfolgreichen Teilnahmen an Branchenpreisen, durfte sich EDEKA Schenke über die Auszeichnung mit dem Deutschen Handelspreis 2025 vom Handelsverband Deutschland (HDE) freuen.

Starke Leistungen innerhalb von EDEKA

Auch intern wird Qualität, Innovationskraft und Kundenorientierung bei EDEKA Rhein-Ruhr gefördert. Neben Wettbewerben der Fachpresse nehmen EDEKA-Märkte regelmäßig an Wettbewerben innerhalb der EDEKA-Gruppe teil. Ein Beispiel von vielen dafür ist der Titel "Ausbilder des Jahres", den in 2025 André Spittmann von EDEKA Brüggemeier aus Kleve erhielt.

Original-Content von: EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell