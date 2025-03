NEXTCHEM (MAIRE) UNTERSCHREIBT MIT TRANSITION INDUSTRIES EINEN LIZENZVERTRAG FÜR EINE ANLAGE ZUR PRODUKTION VON METHANOL MIT EXTREM NIEDRIGEN CO2 EMISSIONEN BEI EINER KAPAZITÄT VON 2,1 MILLIONEN TONNEN PRO JAHR IN MEXIKO, DIE AUF DER FIRMENEIGENEN NX ADWINMETHANOL® TECHNOLOGIE BERUHT

Mailand (ots/PRNewswire) - - 55 % der Befragten in Aserbaidschan geben an, dass die Energiewende eine Priorität ist, wie in den europäischen Ländern - 64 % der Befragten in Aserbaidschan (mehr als in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Indien) und 53 % in Kasachstan (mehr als in Italien, dem ...

mehr