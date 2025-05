EcoFlow Europe s.r.o.

EcoFlow präsentiert sein KI-gestütztes Home Energy Management System und den PowerPulse 2 auf der Intersolar

Branchenführende KI-Technologie hilft, Stromkosten um bis zu 77,6 % zu senken

EcoFlow, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energielösungen, stellt auf der Intersolar Europe 2025 vom 7. bis 9. Mai in München seine neuesten Innovationen vor. Im Mittelpunkt steht das revolutionäre, KI-gestützte Home Energy Management System (HEMS) von EcoFlow, das Hausbesitzern helfen soll, ihre Stromkosten um bis zu 77,6 %* zu senken, die Energieautonomie zu steigern und die Nutzung von Solarenergie zu maximieren. Gleichzeitig präsentiert EcoFlow offiziell den PowerPulse 2, die nächste Generation seines intelligenten EV-Ladegeräts, das sich nahtlos in das EcoFlow Home Energy Ecosystem einfügt.

Intelligentere Energie mit KI: Sparen Sie bis zu 77,6 %

EcoFlow HEMS AI bietet messbare Einsparungen durch die Kombination aus hochgenauen Prognosen und dynamischer Tarifintegration:

Hochgenaue Prognosen: EcoFlow HEMS AI erreicht eine Genauigkeit von bis zu 90 %** sowohl bei der Verbrauchs- als auch bei der Solarerzeugungsprognose. So kann der Energieeinsatz strategisch geplant werden.

Integration dynamischer Tarife: Verbindet sich mit Plattformen wie EPEX SPOT, NORDPOOL, rabot.energy, Tibber und Octopus – zukünftig werden mehr als 500 dynamische Tarifanbieter in Europa unterstützt.

Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem EcoFlow HEMS, intelligente Energieentscheidungen in Echtzeit zu treffen, wodurch Haushalte Kosten senken, die Batterien optimal genutzt und die Netzabhängigkeit reduziert wird.

Hauptmerkmale von EcoFlow HEMS:

Mehrere Modi zur Auswahl: SmartEarning-Modus (KI-gesteuert): Optimiert die Kostenersparnis unter Berücksichtigung der Batterielebensdauer. PureGreen-Modus (KI-gesteuert): Priorisiert den Eigenverbrauch von Solarenergie. Benutzerdefinierter Modus: Liefert individuelle Empfehlungen auf Basis von KI-Analysen.

All-in-One-App-Steuerung: In Echtzeit alle Systeme über die EcoFlow App steuern und überwachen.

Zuverlässige Notstromversorgung: Bereitet sich proaktiv auf Stromausfälle oder Unwetter vor.

Interoperables Energienetzwerk: Kompatibel mit Batterien, Wechselrichtern, EV-Ladegeräten, Smart Plugs und Heizlösungen – alles in einer Benutzeroberfläche.

PowerPulse 2: Die intelligentere EV-Ladelösung

EcoFlow stellt auch den PowerPulse 2 vor, ein fortschrittliches EV-Ladegerät, das nahtlos in das HEMS Ökosystem eingebunden ist. Neue Modi sind:

Smart Mode: Nutzt dynamische Tarife für kosteneffizientes Laden.

Multi-Charger-Modus: Dynamische Leistungsverteilung auf mehrere PowerPulse 2-Einheiten zur gleichzeitigen Ladung mehrerer Fahrzeuge, inklusive Überwachung via EcoFlow App.

STREAM Serie: KI-gestützte Balkonenergie – jetzt mit PowerOcean-Integration

Ebenfalls vorgestellt wird die STREAM-Serie, ein Plug & Play Balkonkraftwerk mit KI, das im April eingeführt wurde. Mit bis zu 2300 W Leistung und erweiterbarem Speicher auf 23 kWh ist STREAM jetzt voll kompatibel mit der PowerOcean-Serie von EcoFlow.

Diese neue Integration bietet mehr Flexibilität:

STREAM-Besitzer können ihr Setup zu einer vollwertigen Heimspeicherlösung mit PowerOcean erweitern.

PowerOcean-Nutzer können mit STREAM ihre Anlage modular und kosteneffizient erweitern.

Verfügbarkeit

EcoFlow HEMS mit KI-Funktionen wird ab Q3 2025 in ganz Europa erhältlich sein. Der PowerPulse 2 ist in der einphasigen Version bereits verfügbar, die dreiphasige Version wird voraussichtlich bis Ende Juni 2025 in den europäischen Märkten eingeführt.***

Weitere Informationen: https://homebattery.ecoflow.com/eu

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Energielösungen mit der Vision, Anreize für eine neue Welt zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 strebt EcoFlow an, Ihre "FIRST" Wahl in Energielösungen zu sein – Flexibel, Innovativ, Robust, Simpel und Tadellos – für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, in der Natur oder unterwegs. Mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits über 5 Millionen Menschen in 140 Märkten weltweit mit Energie versorgt.

*Die Daten basieren auf einem simulierten Jahresfall mit einem 10 kW-PV-System und 10 kWh EcoFlow-Batterien. Die höheren Einsparungen mit HEMS AI werden durch den SmartEarning-Modus erzielt. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Systemkonfiguration, Standort, Stromtarif und Nutzungsverhalten variieren.

**Die angegebene Prognosegenauigkeit basiert auf dem Durchschnitt aller Nutzer. Abweichungen können durch Umwelteinflüsse, Gerätequalität, unvorhersehbares Nutzerverhalten und begrenzte Anfangsdaten auftreten (z. B. innerhalb der ersten fünf Tage).

***Verfügbarkeit kann je nach Land, Zertifizierung und Vertrieb variieren.

