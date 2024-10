ProSieben

"The Voice of Germany" gegen "The Masked Singer". Wer gibt am Samstag bei "Schlag den Star" den Ton an? Live.

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Nicht einer von 80 Millionen. Es reicht schon, wenn Max Giesinger sich als einer von Zweien durchsetzt. Am Samstag treten "The Voice of Germany"-Star Max Giesinger und Schauspieler, Musiker und "The Masked Singer"-Gewinner Daniel Donskoy bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegeneinander an. Wer spielt die erste Geige und wer spuckt nur große Töne? Wer beweist Köpfchen und Geschick? Wer gewinnt die Show und sichert sich 100.000 Euro?

Giesinger gibt sich siegessicher: "Hey Daniel, du kannst fast alles: Musiker, Schauspieler, Regisseur... Aber was du nicht kannst, ist gegen mich zu gewinnen!". Donskoy ist wenig beeindruckt: "Sagt der, der bei ,The Voice of Germany' nur Vierter geworden ist. Ich habe bei ,The Masked Singer' wenigstens richtig abgeräumt". Wer gewinnt "Schlag den Star" am 12. Oktober um 20:15 Uhr live auf ProSieben? Kann sich "The Masked Singer"-Gewinner 2022 Daniel Donskoy auch bei "Schlag den Star" den Sieg schnappen? Oder schickt "The Voice of Germany"-Finalist 2011 Max Giesinger ihn geschlagen nach Hause?

In bis zu 15 Runden treten die Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 12. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt: Nathalie Galina/Natalie Kressierer Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186/ - 1189 email: nathalie.galina@seven.one natalie.kressierer@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell