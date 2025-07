Mag. Harald Blümel

Harry Blümel präsentiert neue CD „17 Retro-Schlager“

Rückersdorf (ots)

100% Tanzmusik und Line-Dance-Songs – Neue Lieder im Stil der 1960er Jahre

Wie heißen brandneue Schlager, die so klingen, als wären sie in den 1960er Jahren produziert worden? Richtig: Retro-Schlager! Das ist auch das Motto von Harry Blümel, der seit mehr als 10 Jahren mit regelmäßigen Tanzabenden sein Publikum in Wien und Niederösterreich begeistert. Jetzt heißt auch seine neueste CD so: „17 Retro-Schlager - 100% Tanzmusik und Line-Dance-Songs“. Der Name ist Programm.

„Perfekte Tanzmusik ist mir schon lange ein Anliegen“, beschreibt Harry Blümel seinen musikalischen Schwerpunkt. „Früher habe ich fast nur Oldies gesungen. Jetzt sind es immer mehr auch neue Songs, die Polly Seda komponiert hat. Die Texte sind alle von mir.“

2021 erfolgte der Startschuss mit dem ersten Album „19 Lieder – 19 Tänze“, auf der zum ersten Mal deutschsprachige Songs zu allen beliebten Publikumstänzen zu hören waren. Inzwischen wurden schrittweise 11 weitere Songs (alle 100% Tanzmusik) auf diversen Single-CDs veröffentlicht. Gemeinsam mit sechs bisher unveröffentlichten Liedern bilden sie jetzt das neue Album „17 Retro-Schlager - 100% Tanzmusik und Line-Dance-Songs“.

Präsentiert wird die neue CD bei Harry Blümels Tanzabend am Sonntag, dem 6. Juli, im Festsaal Spillern (Niederösterreich). An diesem Tag lautet dort das Motto „Weiße Nacht“. Beginn ist 17.00 Uhr. Der Tanzabend dauert bis 21.00 Uhr.

„Es ist mir wichtig, bei allen meiner Tanzabende das gesamte Standard- und Lateinprogramm abzudecken“, erklärt Harry Blümel. „Dazu alle weiteren Tänze, die in den österreichischen Tanzschulen gelehrt werden. Dazu ein paar Line-Tänze, die mein Publikum ebenso gerne tanzt.“

Im Studio von „PODI-FREI Productions“ unter der Leitung von Herbert Frei jun. hat Harry alle Lieder eingesungen. Lukas Lach sorgte schließlich für das professionelle Mixing, Kurt Schmied für die äußerst gelungenen Grafiken. Beim Feinschliff der einzelnen Lieder haben Harry Blümel und Polly Seda immer den Geschmack des Publikums in den Mittelpunkt gestellt. Denn die meisten Tanzpaare bevorzugen Lieder, in denen der passende Tanz leicht erkennbar und der Rhythmus sehr deutlich zu hören ist.

„Es ist mir immer wieder eine große Freude, den Tanzpaaren beim Tanzen zuzuschauen. Das Können und der Spaß, den sie dabei zeigen, sind für mich jedes Mal inspirierend! Schön, dass zu meinen Auftritten immer so viele gute und gut gelaunte Tanzpaare kommen!“, erklärt Harry abschließend.

Harry Blümel war in den 1980er Jahren ein erfolgreicher Radrennfahrer. Er gewann u.a. mehrere österreichische Meisterschaften, bevor er hauptberuflich Sänger und Redner wurde.

17 Retro-Schlager - 100% Tanzmusik und Line-Dance-Songs

Nummer / Tanz / Titel / ISRC Code

1 / Jive / 1-3-3-Polizei (ATG462531101)

2 / Boogie / So gemein bist du (ATG462330802)

3 / Rumba / Segeln (ATG462431001)

4 / Quickstep / Liebelei (ATG462330601)

5 / Langsamer Walzer / Irgendwann ( ATG462431002)

6 / Cha Cha Cha / Gar nicht mal so (ATG462531102)

7 / Samba / Tourist (ATG462531103)

8 / Reggae oder Boogie / Mario im Radio ( ATG462531104)

9 / Boogie / Horoskop (ATG462330801)

10 / Tango / Zurück ins Leben (ATG462330501)

11 / Discofox / Discofox der Tiere (ATG462531105)

12 / Polka / Kirtag (ATG462330701)

13 / Charleston oder Quickstep / Dann träum‘ ich mich zu dir (ATG462430901)

14 / Twist / Figuren-Twist (ATG462230401)

15 / Canadian Stomp / Gutmensch-Stomp (ATG462430902)

16 / Hoedown / Anna (ATG462531106)

17 / Slowrock / Aus (ATG462431003)

Text und Gesang: Harry Blümel, www.harrybluemel.com

Komposition, Arrangement und Musikaufnahme: Polly Seda, www.pollyssound.at

(nur der Song „Mario im Radio“ wurde von Harry Blümel und Polly Seda gemeinsam komponiert)

Studioaufnahme Gesang: Herbert Frei jun., PODI-FREI Music & Video Productions, www.podifreiproductions.com

Mixing: Lukas Lach, www.lukaslach.com

Alle Songtexte sowie eine ausführliche Beschreibung der CD, der verwendeten Rhythmen und Tänze: siehe www.harrybluemel.com. Dort befindet sich auch eine Linksammlung zu Musikstücken und Musik-Videos zu Songs von Polly Seda und Harry Blümel.

Label: Pollyssound-Records, Katalognummer: PSR 311,

LC 100739, www.pollyssound-records.at

© 2025 by Harry Blümel und Polly Seda

Tanzabend "Weiße Nacht" im Festsaal Spillern (Niederösterreich)

Tanzabend "Weiße Nacht" im Festsaal Spillern (Niederösterreich) mit Präsenation der neuen CD "17 Retro-Schlager" mit Harry Blümel LIVE

Datum: 06.07.2025, 17:00 Uhr - 06.07.2025, 21:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Festsaal Spillern (Niederösterreich)

Schulgasse 1

2104 Spillern

Österreich

URL: https://www.harrybluemel.com

