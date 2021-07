Mag. Harald Blümel

Harry Blümel präsentiert neue CD „19 Lieder – 19 Tänze“

Bild-Infos

Download

Rückersdorf (ots)

Perfekte Tanzmusik: Erstmals finden Hobby-Tänzer wirklich alle beliebten Rhythmen auf einer CD

Am Sonntag, dem 1. August 2021, wird in der Kaiserrast Stockerau ein Meilenstein in der deutschsprachigen Tanzmusik gesetzt. Denn im Rahmen der „Weißen Nacht“ (18.00 – 22.00 Uhr) wird die neue CD „19 Lieder – 19 Tänze“ präsentiert, die einzigartig ist: 19 brandneue Songs mit perfekter Tanzmusik, mit 19 verschiedenen Rhythmen und deutschen Texten.

Die Idee zu einer gemeinsamen CD mit neuen Liedern und perfekter Tanzmusik hatten Harry Blümel und Polly Seda schon länger. Aber die unfreiwillige Auftrittspause in Folge der Covid-19-Pandemie verschaffte den beiden die Zeit 19 brandneue Songs zu komponieren, zu texten und zu produzieren.

Warum gerade 19? „Das gesamte Standard- und Lateinprogramm war Polly und mir bald nicht mehr genug“, erklärt Harry Blümel. „Wir wollten alle Tänze auf unserer CD haben, die in den Tanzschulen gelehrt werden und unser Publikum so gerne tanzt, die bei unseren Tanzabenden immer gespielt werden. Daher kamen wir auf 19 Lieder und 19 Tänze“, schildert Harry Blümel.

„Polly hat fast alle Songs allein komponiert“, erzählt Harry, „ein paar meiner Kompositionsideen hat Polly bearbeitet und zu Ende geführt. Polly hat auch zu allen Songs die Arrangements und die Musikaufnahmen gemacht. Ich habe alle Texte geschrieben“, so Harry weiter.

Im Studio von PODI-FREI Productions hat Harry alle Lieder eingesungen, Lukas Lach sorgte schließlich für das professionelle Mixing, Kurt Schmied für die äußerst gelungenen Grafiken. Zu einigen Liedern produzierte PODI-FREI auch coole Videos, die auf „youtube“ zu bewundern sind. Beim Feinschliff der einzelnen Lieder haben Harry Blümel und Polly Seda immer den Geschmack des Publikums in den Mittelpunkt gestellt. Denn die meisten Tanzpaare bevorzugen Lieder, in denen der Tanz leicht erkennbar und der Rhythmus sehr deutlich zu hören ist. Rono Alam, erfahrener Turniertänzer und Chef der Agentur www.partydancer.at, gab wertvolle Tipps.

„Ich genieße es immer wieder, den Tanzpaaren beim Tanzen zuzuschauen. Das Können und die Freude, die sie dabei zeigen, sind für mich sehr inspirierend! Schön, dass zu meinen Auftritten immer so viele gute und gut gelaunte Tanzpaare kommen! Mit Polly Seda ist es mir endlich gelungen, meinen ganz großen Traum zu verwirklichen: Eine CD mit eigenen Liedern zu allen beliebten Publikumstänzen!“, erklärt Harry abschließend.

Harry Blümel war in den 1980er Jahren ein erfolgreicher Radrennfahrer. Er gewann u.a. mehrere österreichische Meisterschaften, bevor er hauptberuflich Sänger und Redner wurde.

19 Lieder – 19 Tänze

Nummer / Tanz / Titel / ISRC Code

1 / Cha-Cha-Cha / Alles (ATG462130101)

2 / Samba / Wau (ATG462130102)

3 / Paso Doble / Mallorca (ATG462130103)

4 / Mambo / Massaman Mambo (ATG462130104)

5 / Jive / So ein Rockabilly (ATG462130105)

6 / Boogie / Sport Boogie (ATG462130106)

7 / Rumba / Das Schiff (ATG462130107)

8 / Slowfox / Liebe wächst (ATG462130108)

9 / Langsamer Walzer / Nur ein Lächeln von dir (ATG462130109)

10 / Tango / Tango Marie (ATG462130110)

11 / Wiener Walzer / In Wien, da ist mein Herz zuhaus‘ (ATG462130111)

12 / Quickstep / Nenn mich nicht „Darling“ (ATG462130112)

13 / Boarischer / Mitmach-Boarischer (ATG462130113)

14 / Polka / Trachten-Polka (ATG462130114)

15 / Discofox / Ich greif‘ nach den Sternen (ATG462130115)

16 / Tango Argentino / Der Baum vor deinem Haus (ATG462130116)

17 / Bachata / Der Abschied (ATG462130117)

18 / Salsa / Edis Conga – Pollys Salsa (ATG462130118)

19 / Merengue / Auf los geht’s los! (ATG462130119)

Text und Gesang: Harry Blümel, www.harrybluemel.com

Komposition, Arrangement und Musikaufnahme: Polly Seda, www.pollyssound.at

(nur die Songs 5, 10, 11, 15 und 16 wurden von Harry Blümel und Polly Seda gemeinsam komponiert)

Studioaufnahme Gesang: Herbert Frei jun., PODI-FREI Music & Video Productions, www.podifreiproductions.com

Mixing: Lukas Lach, www.lukaslach.com

Alle Songtexte sowie eine ausführliche Beschreibung der CD, der verwendeten Rhythmen und Tänze: siehe www.harrybluemel.com. Dort befindet sich auch eine Linksammlung zu Videos zu Musikstücken der CD „19 Lieder – 19 Tänze“.

Label: Partydancer-Records, Katalognummer: PDR 301,

LC 97407, www.partydancer-records.at

© 2021 by Harry Blümel und Polly Seda

Original-Content von: Mag. Harald Blümel, übermittelt durch news aktuell