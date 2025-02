Bluetti

BLUETTI EP2000: die Zukunft der Batteriespeicher für smartes Stromsparen

BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter sauberer Energielösungen, gibt stolz die Einführung des Hochspannungs-Batteriespeichersystems EP2000 bekannt. Es wird in Deutschland strategisch eingesetzt, um den Umstieg des Landes auf erneuerbare Energien und die Energieunabhängigkeit zu unterstützen. Das EP2000 wurde für Villen, große Wohnhäuser, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe entwickelt und bietet eine leistungsstarke Energielösung, die auf die steigende Nachfrage nach nachhaltiger und kostengünstiger Energienutzung zugeschnitten ist.

Subventionsprogramm mit 1 Mio. €: Bis zu 4.500 € Ersparnis pro Einheit

Um die Einführung von Heimspeichersystemen weiter zu beschleunigen, stellt BLUETTI die Kampagne „ Smarte Energie, smartes Stromsparen − Sie brauchen BLUETTI" vor. Vom 25. Februar bis 25. März 2025 erhalten Kunden, die das EP2000-System kaufen, Zuschüsse von mindestens 2.000 €, wodurch Batteriespeicher erschwinglicher und rentabler werden.

(Erfahren Sie mehr: https://de.bluettipower.eu/pages/ep2000-b700-energiespeichersystem)

EP2000: die intelligente Wahl für Batteriespeicher

Das EP2000 ist mehr als nur eine Batterie − es ist ein komplettes System mit PV-Wechselrichter, Batteriewechselrichter und Speicherbatterie, das entwickelt wurde, um den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.

Effizient und kostensparend:

Einsparung von bis zu 90 % der Stromrechnungen (nur als Anhaltspunkt, nicht als Grundlage für Investitionen), wodurch die Abhängigkeit vom Stromnetz erheblich verringert wird

98 % Wirkungsgrad des Wechselrichters, jede Kilowattstunde Strom kann maximiert werden

Hohe Leistung und große Kapazität:

10,5 kW bis 20 kW Leistung für die Versorgung ganzer Haushalte, einschließlich Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen

Erweiterbar von 14,7 kWh auf 51,6 kWh Batteriekapazität, konfigurierbar mit zwei bis sieben B700-Batteriemodulen

Bis zu 30 kW Solarleistung, Maximierung der Solarenergieeffizienz

Flexible Erweiterung und einfache Installation:

Modularer Aufbau, Auswahl von zwei bis sieben B700-Batteriemodulen

Unterstützt bis zu drei Sätze im Parallelbetrieb, geeignet für gewerbliche Szenarien

Plug-and-Play-Installation, die Komplexität und der Zeitaufwand für die Installation sind im Vergleich zu Produkten der vorherigen Generation um 50 % reduziert

Unterstützt sowohl AC- als auch DC-Kopplung, kompatibel mit neuen oder bestehenden Solarsystemen

Installation und Kundendienst vor Ort

BLUETTI verfügt über mehr als 300 lokale Installateure in Deutschland, die von der Beratung über die Installation bis hin zur Instandhaltung alles aus einer Hand anbieten, um die Sorgen der Nutzer im Hinblick auf Ausfälle während der Nutzung zu zerstreuen.

EP2000 in realen Anwendungen

Batteriespeicher: Bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung, die den unterbrechungsfreien Betrieb von Kühlschränken, Heizungsanlagen und Kommunikationsgeräten bei Stromausfällen gewährleistet, während gleichzeitig die Stromkosten erheblich gesenkt werden.

Energie für die Landwirtschaft: Unterstützt kleine landwirtschaftliche Betriebe mit einer zuverlässigen Energieversorgung für Bewässerungssysteme, Gewächshäuser und landwirtschaftliche Verarbeitungsanlagen, um die Produktivität auch bei instabilen Netzbedingungen zu erhalten.

Gewerbliche Nutzung: Ermöglicht kleinen Unternehmen und Heimbüros einen reibungslosen Betrieb und verhindert Datenverluste, Geschäftsunterbrechungen und finanzielle Verluste aufgrund von Stromausfällen.

Wir treiben die Zukunft der erneuerbaren Energien in Deutschland voran

Deutschland führt den weltweiten Umstieg auf erneuerbare Energien an und hat sich ehrgeizige Ziele zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2045 gesetzt. Die Unbeständigkeit von Solar- und Windenergie macht jedoch die Speicherung von Energie zu einer Notwendigkeit. Das EP2000 von BLUETTI ist eine strategische Lösung, die auf die deutsche Energiewende abgestimmt ist und Haushalte und Unternehmen mit nachhaltigen, unabhängigen Stromversorgungslösungen ausstattet.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier für saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Mit Initiativen wie dem LAAF-Programm (Lighting An African Family) setzt sich BLUETTI dafür ein, eine Million afrikanische Familien in netzfernen Gebieten mit Strom zu versorgen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI als vertrauenswürdiger Branchenführer in über 110 Ländern und Regionen etabliert.

Wenn Sie mehr über das EP2000 erfahren oder Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten möchten, wenden Sie sich bitte an William Liu, Geschäftsführer der Poweroak GmbH, unter william.liu@bluetti.de.

