NOVOLINE-Kampagne "Wir gehen online" gestartet

Rellingen (ots)

Vor wenigen Wochen schaltete der deutsche Glücksspielanbieter NOVO INTERACTIVE sein Online-Angebot novoline.de live. Diesen Einstieg ins Netz flankiert nun eine breit angelegte Marketingkampagne, die über verschiedene Kanäle wie etwa Social Media ausgespielt wird.

Die Kampagne unter dem Titel "Wir gehen online" besteht aus fünf humorvollen Episoden im Stil einer Sitcom. Sie begleitet mit viel Augenzwinkern und einem gehörigen Schuss Selbstironie eine fiktive Marketingabteilung bei einer Neuausrichtung der Marke NOVOLINE. Alle Folgen der Serie sind seit 25. August auf der Landingpage wirgehenonline.novoline.de zu sehen.

"Bewusst heben wir uns mit unserer NOVOLINE-Sitcom von den schrillen Spots anderer Anbieter ab", sagt Florian Hermann (Marketingleiter von NOVO INTERACTIVE). "Wer wie wir in einem so entwickelten Markt als absoluter Newcomer einsteigt, muss sich bei seinem kreativen Ansatz mehr trauen", ergänzt Dr. Daniel Henzgen (Geschäftsführer von NOVO INTERACTIVE) die Hintergründe.

Die Marke NOVOLINE sieht das Unternehmen dabei als großen Vorteil. Ein Blick auf die Historie zeigt, warum: 2006 kam unter dem Namen NOVOLINE der erste Multigamer für die Spielhalle auf den deutschen Markt. Eine bahnbrechende Produktneuheit, die die Branche nachhaltig prägte.

"NOVOLINE ist bei unserer Zielgruppe bis heute bekannt und beliebt. Mit der Kampagne knüpfen wir an die bisherige Erfolgsgeschichte an und entwickeln die Marke im Online-Bereich weiter", so Hermann.

Alle Videos der NOVOLINE-Sitcom "Wir gehen online" unter: wirgehenonline.novoline.de

