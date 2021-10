CarNext

Constellation Automotive Group und CarNext schließen sich zum führenden paneuropäischen digitalen Gebrauchtwagenmarktplatz zusammen

Düsseldorf (ots)

Die Constellation Automotive Group, Europas größter, vertikal integrierter, Online-Gebrauchtwagenmarktplatz, gibt heute die Übernahme von CarNext bekannt. Mit der Übernahme der führenden digitalen Plattform für B2B- und B2C-Gebrauchtwagen in Kontinentaleuropa baut das Unternehmen seine Marktposition weiter aus. Somit entsteht Europas größter digitaler Gebrauchtwagenmarktplatz, über den jährlich mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge mit einem GMV (Gross Merchandise Value) von 21 Milliarden Euro vertrieben werden.

Als führender Akteur in dem Feld betreibt Constellation bereits den Handel über drei weitere, vollständig digitale Plattformen:

BCA, der führende volldigitale B2B-Gebrauchtwagenmarktplatz in Europa, der über seine Online- und App-basierte Auktionsplattform im Auftrag von Händlern, Automobilherstellern, Leasinggesellschaften, Banken und anderen Firmenkunden jährlich fast 1,7 Millionen Fahrzeuge in 14 europäischen Ländern vertreibt.

der führende volldigitale B2B-Gebrauchtwagenmarktplatz in Europa, der über seine Online- und App-basierte Auktionsplattform im Auftrag von Händlern, Automobilherstellern, Leasinggesellschaften, Banken und anderen Firmenkunden jährlich fast 1,7 Millionen Fahrzeuge in 14 europäischen Ländern vertreibt. Cinch, führender B2C-Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen in Großbritannien, der es Verbrauchern ermöglicht, online auf Tausende von Fahrzeugen zuzugreifen und den Kauf rein digital abzuwickeln. Dabei hat sich das Unternehmen seit dem Start vor 12 Monaten zum am schnellsten wachsenden Online-Anbieter im Vereinigten Königreich entwickelt.

führender B2C-Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen in Großbritannien, der es Verbrauchern ermöglicht, online auf Tausende von Fahrzeugen zuzugreifen und den Kauf rein digital abzuwickeln. Dabei hat sich das Unternehmen seit dem Start vor 12 Monaten zum am schnellsten wachsenden Online-Anbieter im Vereinigten Königreich entwickelt. WeBuyAnyCar, die führende C2B-Online-Autokaufplattform im Vereinigten Königreich, erstellt jährlich über 16 Millionen Gebrauchtwagenbewertungen und ermöglicht es rund 600.000 Verbrauchern, ihr Auto schnell und effizient online zu verkaufen.

Die drei Plattformen werden durch die umfangreichste und am besten integrierte Daten- und Technologieinfrastruktur sowie ein europaweites Netz für Fahrzeugaufbereitung, -lagerung, -transport und Bebilderung unterstützt.

CarNext ist einer der führenden B2C- und B2B-Marktplätze in Kontinentaleuropa und wird im Jahr 2021 voraussichtlich 40.000 Autos über seine digitale B2C-Platform und 210.000 Autos über seine digitale B2B-Auktionsplattform veräußern. CarNext profitiert außerdem von einem langfristigen Liefervertrag über jährlich 250.000 hochwertige Gebrauchtwagen von LeasePlan, einem der weltweit größten Autoleasingunternehmen. Die digitale B2B-Auktionsplattform von CarNext ist in 22 Ländern über ein Netzwerk von Handelspartnern aktiv. Der B2C-Marktplatz von CarNext ist bereits in sieben der größten Märkte Europas vertreten.

Mit der Übernahme von CarNext erweitert Constellation sein vertikal integriertes C2B-, B2B- und B2C-Marktplatzmodell auf sieben große europäische Länder und erreicht mit einem aktuell jährlichen Handelsvolumen von über 100.000 Fahrzeugen auf dem B2C-Marktplatz, 2 Millionen Fahrzeugen auf dem B2B-Marktplatz und 600.000 Fahrzeugen auf dem C2B-Marktplatz eine neue Größenordnung.

Die Marktplätze, Technologien, Daten und Infrastrukturen von Constellation bilden bereits das Rückgrat des Gebrauchtwagenmarktes in ganz Europa. Der Anschluss von CarNext ermöglicht es Constellation, die firmeneigenen Datenanalysen und die historischen Daten zu europäischen Gebrauchtwagen-Transaktionen von CarNext mit denen von Constellation zu kombinieren und so maßgebliche Gebrauchtwagendaten in Europa zu generieren.

Die Transaktion wird das starke Wachstum von Constellation in Kontinentaleuropa weiter vorantreiben, nachdem die Unternehmensgruppe in diesem Jahr bereits mehr als zwei Milliarden Euro Kapital aufbringen konnte.

Avril Palmer-Baunack, Constellation's Executive Chairman, sagt: "Ich freue mich sehr, dass CarNext der Constellation Group beitritt. CarNext war eines der ersten Unternehmen in Europa, das den Gebrauchtwagenkauf digitalisiert hat, und wir freuen uns darauf, die Stärken unserer jeweiligen Unternehmen zu kombinieren, um die digitale Transformation des Gebrauchtwagenmarktes in ganz Europa anzuführen. Daten- und Technologiekompetenz sind für Constellation von zentraler Bedeutung, um weiterhin innovativ zu sein. Die proprietären Daten von CarNext und die umfangreichen europäischen Transaktionsdaten werden Constellation einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Das Constellation-Team und ich freuen uns darauf, CarNext in unserer Gruppe willkommen zu heißen und die nächste Phase unseres Wachstums in Europa einzuleiten."

Sophie Krishnan, Chief Executive Office CarNext, sagt: "CarNext passt hervorragend zu Constellation, und ich freue mich, ein Teil der Gruppe zu werden. Das Ziel von CarNext ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, ein gebrauchtes Auto zu finden, zu finanzieren, zu kaufen oder zu verkaufen - vollständig online und über einen Anbieter, dem sie vertrauen können. Das Wachstumspotenzial in unseren europäischen Kernmärkten ist enorm. Die Zugehörigkeit zu Constellation wird es uns ermöglichen, unsere Dynamik noch besser zu entfalten und so eine führende Position auf dem Markt einzunehmen."

Thibaut Large, Partner bei TDR Capital, Mehrheitsaktionär von Constellation, ergänzt: "Der Gebrauchtwagenmarkt ist eine der letzten Bastionen des Einzelhandels, die noch nicht digitalisiert ist. Wie der Reise-, Elektronik- oder Bekleidungsmarkt vor ihm ist dies nur eine Frage der Zeit. Constellation ist mit seinem vertikal integrierten Modell für C2B, B2B und B2C wegweisend. Es verändert die Art und Weise, wie Verbraucher und professionelle Käufer Gebrauchtwagen online kaufen und verkaufen. Dank der Fusion ist die Gruppe in der Lage, auf dem 400 Milliarden Euro schweren europäischen Automarkt stark zu wachsen. Mit zwei Milliarden Euro frischem Kapital ist Constellation das am besten kapitalisierte Unternehmen in der Branche und verfügt über hervorragende Voraussetzungen für die europäische Expansion".

Über CarNext

CarNext ist ein digitaler Marktplatz für hochwertige Gebrauchtwagen in Kontinentaleuropa. Die Mission von CarNext besteht darin, die Art und Weise, wie Verbraucher einen Gebrauchtwagen erwerben durch einen unkomplizierten Kaufprozess zu verändern. Über die CarNext-Plattform haben Kunden die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot an hochwertigen Gebrauchtwagen zu wählen und den Kauf komplett online oder in einer CarNext-Filiale zu tätigen. Alle Fahrzeuge enthalten eine vollständige Wartungshistorie, eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie, Lieferlösungen nach Hause und umfangreiche Zusatzleistungen. CarNext betreibt außerdem eine B2B-Online-Auktionsplattform für professionelle Käufer in mehr als 30 Ländern, unterstützt durch eine Trader-App, internationalen Ankäufen und Zusatzleistungen.

