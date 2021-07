ZANATTA media group GmbH & Co.KG

München COOL CITY startet Mediakampagne "München geht voran: Jetzt mitgehen für ein gutes Klima".

Gemeinsam mit der Kommunikationsagentur RED inszeniert ZANATTA media eine crossmediale Mediakampagne für das Referat für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München. "München - Klimaneutral bis 2035". Ziel der aktuellen Kampagne ist es die Bürger*innen darin zu bestärken, gemeinsam etwas Gutes zu tun, was auch für die eigene Gesundheit gut ist - dem Zufußgehen. Die Münchner*innen sollen dazu aktiviert werden, vermehrt Strecken zu Fuß zurückzulegen, um als Gemeinschaft einen positiven ökologischen "Fußabdruck" zu hinterlassen. Marcus Zanatta, Geschäftsführender Gesellschafter ZANATTA media: "Da ich selber über 10 Jahre in München wohnte, freue ich mich, dass wir mit der Kampagne einen aktiven Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in München leisten dürfen." Kurzprofil München Cool City: München Cool City ist die Klimaschutzkampagne der Landeshauptstadt München, die sich, gemeinsam mit vielen Akteur*innen, Vereinen und Verbänden und den Bürger*innen, für den Klimaschutz und eine nachhaltige Lebensweise engagiert. Das Projekt bietet den Bürgerinnen und Bürgern seit 2018 in wechselnden Themenjahren Informationen und Anreize, um Klimaschutz in den eigenen Alltag zu integrieren und hat im bundesweiten Wettbewerb "Klimaaktive Kommune 2020" mit der Klimaschutzkampagne "München Cool City" gewonnen. Kurzprofil ZANATTA media: Die inhabergeführte und unabhängige ZANATTA media group GmbH & Co.KG mit Sitz in Berlin und Leipzig wurde vor über 10 Jahren gegründet. Das Angebot der ZANATTA media umfasst unabhängige 360 Grad Mediaberatung, Mediaplanung ( online / offline ), Mediaeinkauf, Programmatic Advertising, Social Media Marketing, Performance Marketing, Personalmarketing. Die Agentur gehört zur Shortlist "Mediaagentur des Jahres 2021" sowie den Top 500 der wachstumsstärksten Unternehmen 2018, 2019 und 2021.

Original-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell