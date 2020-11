Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Volker Kutscher und sein Roman "Olympia": Deutschlandpremiere auf radioeins

BerlinBerlin (ots)

Di 10.11.2020 | 19:00 | radioeins

Bestseller-Autor Volker Kutscher stellt seinen neuen Roman "Olympia" am Dienstag, 10. November 2020, um 19.00 Uhr live auf radioeins vom rbb vor. "Olympia" führt ins Jahr 1936 und ist der achte Roman der Gereon-Rath-Reihe, auf deren Grundlage die international erfolgreiche Fernsehserie "Babylon Berlin" entstanden ist.

radioeins und der Piper Verlag präsentieren die Deutschlandpremiere von "Olympia" in einer musikalischen Lesung mit Volker Kutscher und dem Pianisten Sasha Pushkin. Moderiert wird die Live-Lesung von radioeins-Literaturagent Thomas Böhm, der zusammen mit Benjamin Quabeck die ARD-Hörspielserie zu "Babylon Berlin" geschrieben hat.

Spannender Krimi und Gesellschaftsporträt

"Wir dachten, wir würden an einem Sport-Event teilnehmen - aber tatsächlich waren wir Teil einer Propaganda-Aufführung", erinnert sich der britische Leichtathlet und Olympiasieger Arthur Godfrey Kilner Brown an die Olympischen Spiele 1936. Seine Aussage ist das Motto von "Olympia". Kommissar Gereon Rath muss eine Serie von Todesfällen im Olympischen Dorf aufklären. Die Nazis wollen die Mordserie als kommunistische Verschwörung darstellen. Als Rath erkennt, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt, gerät er selbst in höchste Gefahr.

Kutscher gelingt auch in seinem neuen Roman die Verbindung von spannender Krimi-Handlung und Gesellschaftsportrait. Mittels zahlreicher Figuren - von ehemaligen Kollegen Raths bis hin zu einem jüdischen Filmproduzenten, von Raths Lebensgefährtin Charly Ritter bis zu einer amerikanischen Industriellen - zeigt Kutscher, wie die Menschen der Zeit sich mit dem Nazi-Regime arrangierten oder (in wenigen Fällen) auf Distanz gingen.

Pressekontakt:

Presseanfragen:

Elisabeth Schwiontekrbb-presseteam@rbb-online.de



Publikumsanfragen:

service-redaktion@rbb-online.de

Tel. 030 / 97 99 3 - 21 71

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell