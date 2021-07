Mehr Geschäft Business Coaching GmbH

Erfahrungen mit Mehr Geschäft: Pascal Feyh begleitet Heldengeschichten

Unzählige Unternehmensgründer und Selbstständige arbeiten beinahe rund um die Uhr, um ihre Geschäfte in die Gewinnzone zu führen. Pascal Feyh, Marketing- und Digitalexperte, verfolgt mit seiner Coaching-Firma Mehr Geschäft einen effizienteren Ansatz: Er unterstützt seine Kunden bei einer maximalen Automatisierung der Kundengewinnung und Leistungserbringung. "Ein Unternehmen ist ein profitables, skalierbares Business, das ohne dich funktioniert" ist die Leitidee der Beratungsfirma. Die Strategie bewährt sich: Im vergangenen Jahr wurde Mehr Geschäft von der Financial Times zu einem der 1.000 schnellst wachsenden Unternehmen Europas gekürt, hinzu kam die FOCUS-Auszeichnung als "Wachstumschampion Nummer eins". Auch die Coaching-Teilnehmer zeigen sich begeistert: Unzählige Kunden berichten auf Facebook, Youtube und weiteren sozialen Netzwerken bereits von ihren persönlichen Erfolgsgeschichten mit Mehr Geschäft.

Digitale Strategien für Handel und Handwerk

Das Know-how aus über zwanzig Jahren Erfahrung in der Unternehmensgründung und -Leitung bündelt Pascal Feyh in seinem Business-Coaching - so können auch andere Unternehmer aus seinen Erfolgen und Fehlern lernen. Zum Kundenstamm von Mehr Geschäft gehört unter anderem eine Vielzahl an Firmen aus dem stationären Handel sowie Versandhandel. "Die digitale, maximal automatisierte Kundengewinnung über das Internet funktioniert in dieser Branche hervorragend. Hier haben wir hunderte Unternehmen zum Erfolg gebracht", betont Feyh. Auf Youtube berichtet etwa Christian Plett von seiner Erfahrung mit dem Business Builder von Mehr Geschäft: Während er seine Kunden früher im Direktkontakt gewonnen hat, profitiert er nun von einem automatisierten Online-Vertrieb und dem Einsatz von Social Media. Dadurch konnte er seinen Umsatz von maximal 100.000 Euro im ersten Jahr auf aktuell eine Millionen Euro steigern. "Der Handwerksbetrieb darf kein Geschäft sein, bei dem der Unternehmer Zeit gegen Geld eintauscht. Moderne Online-Vertriebs-Systeme können hier wie bei Christian Plett für eine maximal automatisierte Kundengewinnung sorgen", rät Pascal Feyh.

Erfahrungen aus dem Dienstleistungssektor

Auch Agenturen im Bereich Marketing, Werbung und Vertrieb zählen zum Kundenstamm des Coaching-Unternehmens: Dienstleister aus dieser Branche stehen zunehmend vor der Herausforderung, sowohl in der Kundengewinnung als auch in der Leistungserbringung Skalierbarkeit zu erreichen. Den Erfahrungen von Mehr Geschäft zufolge liefern intelligente Prozesse und Systeme hier die nötige Sicherheit, sodass Agenturen in rentable Unternehmen transformiert werden können.

Finanzdienstleistungen bilden ein weiteres Angebot, das erfolgreich digitalisiert werden kann: "Der Aufbau von Zielgruppenbesitz und intelligenten Vertriebssystemen, durch die Finanzdienstleister profitabel und maximal automatisiert hochqualifizierte Leads gewinnen, sind der Schlüssel zu sicherem Erfolg", ist sich Pascal Feyh sicher. Auch Patrick Greiner, der seit über 16 Jahren selbstständig ist, konnte gemeinsam mit Mehr Geschäft Systeme schaffen, um seinen Umsatz in den sechsstelligen Bereich und darüber hinaus zu skalieren. Mithilfe des Coachings im Business Builder habe er gelernt, sein Angebot möglichst interessant für potenzielle Kunden zu gestalten und durch Online-Marketing Sichtbarkeit sowie Reichweite zu generieren.

Ob Handel, Handwerk, Dienstleistung oder IT und Software - Mehr Geschäft punktet beim breit gefächerten Kundenstamm insbesondere durch langjährige branchenübergreifende Expertise. Die Beratungsstrategien und Business-Pläne werden dabei stets individuell auf die Zielsetzung und bisherige Erfahrung des Coaching-Teilnehmers abgestimmt.

