Neue Leitung des F.A.Z.-Archivs: Olivera Kipcic folgt auf Franz-Josef Gasterich

Frankfurt am Main (ots)

Ab dem 1. Mai 2021 verantwortet Olivera Kipcic den Bereich Archive und Informationsprodukte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Sie folgt auf Franz-Josef Gasterich, der nach 30 Jahren in den Ruhestand tritt.

Olivera Kipcic kam 2006 zur F.A.Z. und war seither in verschiedenen leitenden Positionen für die Content-Vermarktung verantwortlich. Im Juni 2019 wurde sie zur stellvertretenden Leiterin des F.A.Z.-Archivs berufen. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt stieg sie zunächst als Unternehmensberaterin bei der Verlagsgruppe Handelsblatt / Genios Wirtschaftsdatenbanken ein, bevor sie als Leiterin Marketing zur LEGIOS GmbH wechselte.

Franz-Josef Gasterich trat 1989 - nach Studium und ersten Berufsjahren u.a. beim ZDF in der elektronischen Dokumentation - in die F.A.Z. ein. Mehr als 30 Jahre verantwortete er den Aufbau und die erfolgreiche Entwicklung des F.A.Z.-Archivs. Gasterich verfolgte eine konsequente Digitalisierungsstrategie, baute das ehemalige Papierarchiv in ein modernes und kompetentes Informationszentrum um, das eine breite Palette digitaler Produkte und Dienstleistungen anbietet. Er war unter anderem maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau der Presse-Monitor GmbH und von GBI-Genios beteiligt.

Das F.A.Z.-Archiv gehört zu den renommiertesten und umfangreichsten Pressearchiven in Europa. Es betreibt das digitale Archiv der Zeitung, verantwortet die Informationsversorgung der Redaktionen und die Vergabe von Lizenzen sowie die Zweitverwertung von Zeitungscontent. Zudem unterstützt es auch externe Kunden mit einem breit gefächerten Informationsangebot und gezielten Recherchen. Darüber hinaus vertritt das Archiv auch die Rechte anderer namhafter Qualitätszeitungen aus Deutschland. Zu den Kunden zählen mitunter Unternehmen, Informationsprofessionals, Medien, Behörden sowie wissenschaftliche Einrichtungen und Universitätsbibliotheken in der ganzen Welt.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Weitsicht hat Franz-Josef Gasterich das F.A.Z.-Archiv zu einer Institution ausgebaut, die nicht nur das 'Gedächtnis' der Zeitung bewahrt, sondern auch einen steten Beitrag zur Finanzierung des Qualitätsjournalismus der F.A.Z. leistet. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Olivera Kipcic eine exzellente Kennerin der Branche für die Nachfolge gewinnen konnten, die zudem bestens mit dem Haus vertraut ist. Sie wird die erfolgreiche Arbeit des F.A.Z.-Archivs und der Content-Vermarktung fortsetzen und weiter ausbauen. Franz-Josef Gasterich gilt unser besonderer Dank für die langjährige sehr gute Arbeit. Für seinen Ruhestand wünschen wir ihm alles Gute."

Informationen zum F.A.Z.-Archiv unter fazarchiv.faz.net.

