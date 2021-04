FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

F.A.Z. Frühdenker: Frankfurter Allgemeine ergänzt ihre Digitalabonnements um einen täglichen, exklusiven Newsletter

Frankfurt am Main (ots)

Der neu konzipierte "F.A.Z. Frühdenker - Der Newsletter für Deutschland" ergänzt die digitalen Produkte der Frankfurter Allgemeinen um ein hochwertiges, schnelles Informationsangebot am frühen Morgen. Der Newsletter wird Bestandteil der Digitalabonnements; Interessenten erhalten ihn vorab drei Monate kostenlos.

Mit dem neuen "F.A.Z. Frühdenker - Der Newsletter für Deutschland" erweitert die Frankfurter Allgemeine ihre Paid-Strategie: Der in Konzept und Gestaltung komplett überarbeitete vormalige "Newsletter für Deutschland" wird exklusiver Bestandteil der Digitalabonnements. Interessenten und Neubezieher erhalten ihn drei Monate kostenlos. Wer weiter lesen will, muss ein Abo abschließen. Der "F.A.Z. Frühdenker" dient so als Zuführungsprodukt zu den Bezahlprodukten im digitalen Portfolio der F.A.Z. Damit durchbricht die F.A.Z. das Paradigma, dass Nachrichten-Newsletter grundsätzlich kostenlos sind.

Der F.A.Z. Frühdenker ist ein hochwertiges, schnelles Informationsangebot: Montag bis Freitag bietet das Redaktionsteam morgens um 6:30 Uhr einen kompakten Ausblick auf die wichtigen Themen und Ereignisse des Tages. Der neue Newsletter zeichnet sich aus durch die Verbindung von gut strukturiertem Überblick und relevanten Hintergrundinformationen in gewohnter F.A.Z.-Qualität, unterstützt durch eine klare, lesefreundliche Struktur.

Abonnenten erhalten den F.A.Z. Frühdenker vom 1. April 2021 an ohne Aufpreis im Rahmen der digitalen Abonnements von F.A.Z., Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und F+, das freien Zugriff auf mehr als 800 zahlungspflichtige Artikel pro Monat sowie die kostenfreie Nutzung der Vorlesefunktionen in den Apps FAZ.NET und F.A.Z. Der Tag bietet.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH: "Der F.A.Z. Frühdenker erfüllt zwei Funktionen: Einerseits neue Interessenten an die Marke F.A.Z. heranzuführen, andererseits die Bindungskraft der Digitalabonnements zu verstärken und den Churn zu senken. Über die Verbindung von schneller, hochwertiger Information per Newsletter und dem tiefergehenden, digitalen Angebot der F.A.Z. schaffen wir einen Mehrwert für unsere Abonnenten."

Der F.A.Z. Frühdenker ist erhältlich unter nl.faz.net.

Original-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell