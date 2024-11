valantic GmbH

Stärkere Marktpräsenz in den Nordics als End-2-End-Provider für Microsoft-Technologie

München/Kopenhagen (ots)

Dänische Digitalberatung VENZO wird Teil von valantic

Die Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic ( www.valantic.com) verstärkt ihre Präsenz in den Nordics: Durch den Zusammenschluss mit der erfolgreichen dänischen Digitalberatung VENZO baut valantic seine Kompetenzen als Managementberatung ebenso aus wie sein Portfolio als End-to-End-Lösungsanbieter für Microsoft-Technologien. VENZO begleitet seine Kunden ganzheitlich bei digitalen Transformationsprojekten, insbesondere in den Themenfeldern Automatisierung, KI, Security, Infrastruktur und Change Management. Im August 2023 war bereits die Digitalberatung Inspari Teil von valantic geworden. Mit dem jüngsten Zusammenschluss mit VENZO verfolgt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie in Dänemark und den Nordics sowie im Bereich Microsoft nun konsequent weiter.

Die Digital Consulting-, Solutions und Software-Gesellschaft valantic setzt ihren internationalen Wachstumskurs fort: Mit der dänischen Digitalberatung VENZO stoßen rund 200 neue Kolleginnen und Kollegen zu valantic, die umfassende Expertise für Microsoft-Technologien einbringen. Zugleich stärkt valantic seine Marktposition in Dänemark und setzt mit dem Zusammenschluss eine strategische Wegmarke bei der Expansion in den Nordics - einer Region, die bei der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu den Vorreitern in Europa zählt.

VENZO wurde 2007 von Dennis Meldhedegaard-Nielsen gegründet. Von seinen Standorten in Kopenhagen und Aarhus aus hat die Digitalberatung ein eindrucksvolles Kundenportfolio aufgebaut, das globale Marken wie beispielsweise ISS, Siemens Gamesa, Novo Nordisk und Hafnia umfasst. Über besondere Expertise verfügt VENZO in einer Reihe zentraler Wachstumsbranchen von valantic wie Pharma, Transportation, Utilities oder im Public Sector.

KI, Security, Cloud: die Zukunftsthemen der Digitalisierung im Blick

Seit seiner Gründung hat VENZO sein Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert und zählt heute mit seinem Consulting- und Lösungsportfolio zu den führenden Digitalisierungsanbietern Dänemarks. Im Mittelpunkt stehen dabei Microsoft-Lösungen, mit denen VENZO seinen Kunden insbesondere in den Themenfeldern IT-Sicherheit, KI, Automatisierung, Produktivitätstools und Cloud-Infrastruktur deutliche Wettbewerbsvorteile verschafft.

Seit 2008 ist VENZO Microsoft-Partner und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: In den Jahren 2017 und 2020 als Microsoft Partner des Jahres in Dänemark, sowie in den Jahren 2021, 2022 und 2023 als Microsoft Security Partner des Jahres. Ebenso bietet VENZO seinen Kunden eine umfassende Begleitung beim Projekt- und digitalen Change-Management.

"Bei VENZO haben wir uns nie gescheut, groß zu denken", sagt Rikke Wümpelmann Juhl, CEO von VENZO. "Als Teil von valantic haben jetzt sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeitenden noch bessere Möglichkeiten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und dauerhaft erfolgreich zu sein. Entscheidend war für uns, dass wir sowohl die Werte als auch die unternehmerische Denkweise mit valantic teilen. Zugleich werden wir unsere Innovationskraft und Agilität beibehalten, die unsere Mitarbeiter motiviert und die uns vom ersten Tag an angetrieben hat."

Gemeinsam zum führenden End-2-End-Anbieter für Microsoft-Lösungen in Dänemark

Der Zusammenschluss mit VENZO ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem ambitionierten internationalen Wachstumsweg von valantic. Inzwischen ist die Digitalberatung mit mehr als 4000 Mitarbeitenden in 18 Ländern der Welt präsent. Mit VENZO hat das Unternehmen jetzt die perfekte Ergänzung gefunden, nicht nur bezogen auf die fachlichen Kompetenzen und die Unternehmenskultur: Zugleich bedeutet der Zusammenschluss eine stärkere Präsenz in Dänemark und einen verbesserten Marktzugang in Nordeuropa. Hier hatte valantic durch den Zusammenschluss mit der Digitalberatung Inspari im Vorjahr den Markteintritt vollzogen. Mit den gebündelten Kräften von VENZO und Inspari unter einem Dach steigt valantic zu einem Top-Anbieter für Microsoft-Technologien auf, der alle Marktanforderungen aus einer Hand bedienen kann.

Dr. Holger von Daniels, Gründer und CEO von valantic, sagt: "VENZO bietet das perfekte Zusammenspiel aus technologischen Kompetenzen und einem tiefen Verständnis für die Business-Herausforderungen seiner Kunden. Zusätzlich ist VENZO in der Lage, seine Kunden ganzheitlich bei Transformationsprojekten zu begleiten - immer mit dem Ziel, echten Business Impact zu realisieren, und eben nicht 'nur' Technologien einzuführen. Diese Werthaltung und das unternehmerische Denken verbinden VENZO und valantic. Gemeinsam mit unserem Familienmitglied Inspari werden wir den führenden End-2-End-Provider für Microsoft-Lösungen in Dänemark bilden."

