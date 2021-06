Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Deutscher Traumhauspreis 2021: Sonnleitner gewinnt Gold und Silber

Hamburg/Ortenburg (ots)

Gleich zwei Medaillen hat Sonnleitner Holzbauwerke beim "Deutschen Traumhauspreis 2021" gewonnen: In der Kategorie "Premiumhäuser" erreichte das Sonnleitner-Kundenhaus "Aigner" Gold, in der Kategorie "Mehrgenerationenhäuser" wurde das Mehrfamilienhaus "Oberbayern" mit "Silber" ausgezeichnet.

"Solche namhaften Auszeichnungen sind für uns als Holzfertighaushersteller eine besondere Anerkennung, denn dies zeigt uns, dass wir mit unserer Firmenphilosophie nicht nur auf dem richtigen Weg sind, sondern dass Sonnleitner-Holzhäuser auch im Premiumsegment deutschlandweit auf größtes Interesse stoßen und somit zu den Besten gehören", freut sich Gotthard Sonnleitner als Firmeninhaber der Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG.

Traumhauspreis feiert Jubiläum

Der Deutsche Traumhauspreis, der von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und dem Kundenmagazin "Wohnglück" der Bausparkasse Schwäbisch Hall vergeben wird, ist einer der bedeutendsten Awards der Baubranche. Insgesamt 55 Haushersteller hatten sich um die begehrten Preise beworben. 150 Hausentwürfe wurden vorab von einer fachkundigen Jury gesichtet und bewertet, bevor letztlich mehr als 25.000 Teilnehmer über die 56 nominierten Favoritenhäuser in insgesamt acht Kategorien abgestimmt haben - vom Bungalow bis zum Plus-Energiehaus.

Der Deutsche Traumhauspreis wurde 2021 zum zehnten Mal verliehen und basiert auf der Traumhauswahl, die BELLEVUE seit über 25 Jahren für Leser und User veranstaltet. "Wie beliebt dieser Preis ist, sieht man auch an der extrem hohen Wahlbeteiligung", so Gotthard Sonnleitner weiter.

Diese Vorteile bieten Holzhäuser von Sonnleitner

Die Firma Sonnleitner ist vorwiegend auf den Bau von nachhaltig produzierten Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebauten in ökologischer, energieeffizienter Holzbauweise spezialisiert. Ausschließlicher Produktionsstandort für Holzfertigbauten von Sonnleitner - aber auch von hochwertigen Fenstern, Wintergärten und Möbeln - ist der Firmensitz in Ortenburg. Weitere Niederlassungen gibt es in Eresing bei München, in Merklingen bei Ulm sowie in Wertheim.

"Qualitativ hochwertiger Holzhausbau passt hervorragend in unsere Zeit. Zu Recht rücken Themen wie Nachhaltigkeit, CO²-Ausstoß und Klimaschutz immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus", so Gotthard Sonnleitner weiter. Holzhäuser von Sonnleitner unterscheiden sich von anderen Bauweisen durch das besondere Raumklima, einen niedrigen Energieverbrauch und ein angenehmes Wohngefühl - bedingt durch die besonderen Eigenschaften des Baustoffs Holz und dessen professioneller Verarbeitung.

So besitzt Holz eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eine gute Wärmespeicherkapazität und eine lange Auskühlzeit. Gotthard Sonnleitner abschließend: "Holz strahlt viel Wärme aus und fühlt sich besonders angenehm an. Holz ist diffusionsaktiv und erzeugt ein optimales und gesundes Wohnraumklima, es wirkt antistatisch und ausgleichend auf die Sauerstoffionisierung - und es fördert dadurch die Wohngesundheit der Bewohner."

Über die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Sonnleitner realisiert mit seinen 120 Mitarbeitern pro Jahr 80 bis 90 Bauvorhaben, das einem Jahresumsatz von ca. 20 Millionen Euro vor Steuern entspricht. Das Unternehmen kann inzwischen auf ein 100-jähriges Firmenbestehen zurückblicken und realisierte während der letzten 50 Jahre über 3.500 Bauvorhaben in hochwertiger Holzbauweise.

Original-Content von: Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell