Regina Radach-Rode

Rückenschmerzen ganzheitlich behandeln Buxtehude - Regina Radach gilt als wahre Koryphäe bei der Wiederherstellung einer gesunden Körperstatik

Buxtehude (ots)

Egal ob Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder andere Krankheiten: Viele Menschen wenden sich von der klassischen Schulmedizin ab und entdecken die Heilkunde für sich. Diesen ganzheitlichen Weg ist auch Regina Radach-Rode mit ihrer Praxis eingeschlagen.

Gerade wenn Sie nach "Rückenschmerzen ganzheitlich behandeln Buxtehude" suchen, haben Sie mit Spezialistin Regina Radach-Rode die goldrichtige Expertin gefunden.

Wer beispielsweise an Rückenschmerzen leidet und einen Hausarzt aufsucht, wird am Ende Schmerzmittel zur Behandlung erhalten. Damit ist das Problem allerdings nur betäubt und nicht behandelt. Spezialistin für ganzheitliche Behandlung von Rückenschmerzen Regina Radach-Rhode wählt in ihrer Praxis daher einen ganzheitlichen Weg der Behandlung. Dabei wird zunächst ein erstes Diagnosegespräch mit dem Patienten geführt. Im Rahmen einer Erstuntersuchung werden die Beschwerden aufgelistet und ein Therapieplan erstellt. Ziel des Planes ist es, die Schmerzen auf lange Frist loszuwerden und nicht nur ein Symptom zu bekämpfen. Nach dem Befund wird dann ein konkreter Therapievorschlag unterbreitet. Dieser kann beispielsweise mit der Körper-Energie-Arbeit zusammenhängen, weshalb sich diese lohnen würde. Aber auch ganzheitliche und energetische Massagen können dabei helfen, die Energie wieder in den Schwung zu bekommen und die Schmerzen zu verdrängen.

Eine weitere beliebte Möglichkeit der Therapie ist eine Breuss-Rücken-Regulations-Massage. Sie regt die Nerven wieder an und setzt die eigenen Energien des Körpers frei, um sich selbst zu heilen und den Schmerz loszuwerden. Ebenso angebracht sein kann eine Dorn-Rückenmassage, mit der die Schmerzen schnell und vor allem langfristig verschwinden sollen. Weitere Maßnahmen sind etwa eine Umstellung und Anpassung der Ernährung. Damit werden Wirbel. Gelenke, Verdauung und Muskulatur gestärkt und die Probleme schwinden schneller. Auch die Klärung eines psychischen Ursprunges oder die Änderung von Gewohnheiten im Beruf, der Familie oder der Freizeit gehören dazu.

Die Erstberatung erfolgt nach Sichtung gemachter MRT-CT-Aufnahmen. So können verschobene Wirbel, Haltungsfehler oder Verspannungen der Muskulatur noch besser lokalisiert und behandelt werden. Auch Verklebungen der Faszien oder Nervenschmerzen sind eine häufige Ursache für akute oder chronische Rückenschmerzen. Die Behandlung und die empfohlenen Maßnahmen werden immer individuell angepasst, sodass sie auch zum Patienten und dessen Lebensstil passen.

Bereits in jungen Jahren interessierte sich Spezialistin für ganzheitliche Behandlung von Rückenschmerzen Regina Radach-Rhode für die Natur mit all den Pflanzen und Tieren. So folgte nach dem Abitur direkt die Ausbildung zur Heilpraktikerin, um den Menschen mit wirkungsvollen und ganzheitlichen Konzepten Schmerzen und Leiden nehmen zu können. Seit nun über 30 Jahren arbeitete Frau Radach-Rhode nun als Heilpraktikerin und betreibt seit 1998 eine eigene Praxis an verschiedenen Standorten in Hamburg und der direkten Umgebung. Im Laufe der Zeit spezialisierte sich die Heilpraktikerin bei ihrer Arbeit insbesondere auf Verdauungsbeschwerden, Immunschwäche, Burn-out und Allergien. Auch die Behandlung von Rückenschmerzen haben es Frau Radach-Rhode angetan. Mit den Jahren machte die Heilpraktikerin unter anderem Schulungen und Seminare rund um die Meridian-Bewegung sowie die Chakra-Therapie nach Teschler, Mental- und Meditationsübungen, Pflanzenheilkunde und Massagetechnik.

Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Rückenschmerzen ganzheitlich behandeln Buxtehude", erhalten Sie auf der Webseite https://gesundheit-arbeit-leben.de/

Original-Content von: Regina Radach-Rode, übermittelt durch news aktuell