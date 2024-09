illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè und Barcolana enthüllen das Plakat für die Edition 2024 gestaltet von Künstler Stefan Sagmeister

München (ots)

Dank illycaffè kreuzen sich die Wege der Barcolana 56 und des renommierten Künstlers Stefan Sagmeister. Denn illycaffè hat sich auch im Jahr 2024 erneut dafür entschieden, die Barcolana zu unterstützen und dieses Engagement mit einem Künstlerplakat zu würdigen. Nach erfolgreichen Kooperationen mit herausragenden Künstlern ist es illycaffè gelungen für das Plakat der 56. Ausgabe eine Zusammenarbeit mit einem der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, Stefan Sagmeister, zu realisieren. Diese Partnerschaft ermöglich der Barcolana, das diesjährige Veranstaltungsmotto "Energie Positive" künstlerisch zu feiern und so die besondere Atmosphäre des Events auf eindrucksvolle Weise zu unterstreichen. illycaffè erkannte die Übereinstimmung zwischen dem Titel der Regatta-Ausgabe und der Arbeit von Sagmeister und schlug deshalb vor, dass Sagmeister das Ereignis durch die Perspektive von "Beautiful Numbers" und "Long Term Thinking" erzählerisch gestalten kann. Das Plakat verbindet auf kunstvolle Weise eine Infografik mit einem antiken Ölgemälde einer Frau. Sagmeister entschied sich, Segel in verschiedenen Farben abzubilden, die in Verbindung mit dem von Barcolana gewählten Thema "Positive Energien" stehen. Die unterschiedlichen Größen der Segel symbolisieren die Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Barcolana in den letzten 54 Jahren. Die weibliche Figur hingegen erinnert an den Wandel der Frauenrolle im Segelsport. Während sie vor einem Jahrhundert bei den großen, international bekannten Regatten noch überwiegend als Zuschauerin wahrgenommen wurde, ist sie heute eine zentrale Protagonistin der Barcolana. Dies ist nicht zuletzt der Initiative "Women in Sailing" zu verdanken, die die Barcolana in den nächsten drei Jahren mit Unterstützung des Hauptpartners GENERALI weiterhin tatkräftig vorantreiben will. Die künstlerische Herangehensweise findet ihre vollkommene Entfaltung im Plakat für die 56. Ausgabe der Barcolana und fügt sich nahtlos in das Konzept der Veranstaltung ein.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Unterstützung für die Barcolana erneut durch unsere Verbindung zur Kunstwelt bekräftigen können. In diesem Jahr haben wir die Gestaltung des Plakats einem der angesehensten zeitgenössischen Künstler anvertraut - Stefan Sagmeister," erklärte Cristina Scocchia, CEO von illycaffè. "Das Ergebnis ist ein Designwerk: eine Infografik, welche die Geschichte der Barcolana anhand der Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 1969 bis 2023 erzählt. Der Künstler schafft einen Dialog zwischen farbigen Segeln und einem antiken Ölgemälde, das eine elegant gekleidete Frau des 19. Jahrhunderts zeigt. In diesem Bild erkennen illycaffè und Barcolana eine weitere Botschaft, die mit der Entwicklung der Rolle der Frau in der Welt des Segelsports sowie darüber hinaus verbunden ist."

Die Barcolana ist für den 13. Oktober 2024 im Golf von Triest geplant und beginnt um 10:30 Uhr. Bereits ab dem 4. Oktober werden verschiedene Veranstaltungen zu Wasser und zu Land stattfinden.

