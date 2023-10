illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè präsentierte auf der Frieze London die neue illy Art Collection des koreanischen Künstlers Lee Ufan

München (ots)

illycaffè, weltweit für nachhaltige, herausragende Qualität und seine enge Verbindung zur Kunstwelt bekannt, setzte die Zusammenarbeit mit der Frieze London als offizieller Kaffeepartner fort. Das 20-jährige Jubiläum einer der bedeutendsten internationalen Messen für zeitgenössische Kunst bildete erneut den prestigeträchtigen Rahmen für die Weltpremiere der illy Art Collection im Herbst, dieses Mal von Lee Ufan entworfen. Zwei Tassen sind erhältlich: eine Espressotasse und eine für Cappuccino. Mit seiner künstlerischen Handschrift - essenzielle Linien - nutzt der in Korea geborene Künstler die ikonischen Tassen, um seine Vorstellung der ersten Begegnung des Pinsels mit der Leinwand auszudrücken. Die Tassen der illy Art Collection ziert ein einziger, intensiver Pinselstrich, um den notwendigen Raum für einen Dialog zwischen den verschiedenen Elementen zu schaffen und eine Verbindung zwischen dem weißen Porzellan und der Arbeit herzustellen. Lee Ufans kreatives Motiv war auch in der illycaffé Lounge auf der Frieze London zu sehen. Dort traf die Schönheit der Kunst mit dem Genuss des einzigartigen illy-Blend zusammen, hergestellt aus dem weltweit besten ein Prozent der Arabica-Bohnen. In der Lounge waren die Kunstwerke "Untitled (II)" und "Untitled (III)" von Lee Ufan aus dem Jahr 2022 ausgestellt. Aussteller und Besucher konnten den einzigartigen illy-Blend ganz unverfälscht oder als Basis für besondere Cocktails genießen. Diese waren in der illy-Lounge, in den Cafés der Messe und im Bereich der Außenausstellungen erhältlich.

"Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Frieze London, einer der wichtigsten Veranstaltungen des internationalen Kunstmarktes. Einmal mehr unterstreichen wir unsere Präsenz auf der Messe mit der Premiere der neuen illy Art Collection, entworfen von Lee Ufan. Diese Kollektion drückt Begegnungen in all ihren Formen aus und zelebriert neue Verbindungen, die auch durch den Genuss einer Tasse Kaffee entstehen können", so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Die illy Art Collection von Lee Ufan wird ab Oktober 2023 in Sets mit 2x Espresso-Tassen oder 2x Cappuccino-Tassen im illy e-shop erhältlich sein.

