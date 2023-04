RTLZWEI

TV-Tipp: Gute Shows & gute Laune! - Mit diesen RTLZWEI Shows sind Sie gut unterhalten

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Rätsel-, Quiz- und Spiele-Show-Fans aufgepasst! Der Donnerstag wird ab sofort (ab 27. April) Euer/Ihr neuer Lieblingstag werden. Denn dann gibt's pünktlich zum gemütlichen Feierabend auf dem Sofa echte Show-Kracher auf dem Fernseher zu sehen. Neben dem "Glücksrad" kehrt unter anderem auch der Kult-Klassiker "Genial daneben" endlich zurück. Und mit der "Promi Game Night" feiert außerdem ein neues - aus den USA adaptiertes Format - bei RTLZWEI Premiere. Mein Kollege Oliver Heinze hat für Sie schon mal reingeschaut.

Sprecher: Endlich heißt es wieder:

O-Ton 1 (Genial Daneben, 12 Sek.): "Schönen guten Abend, freue mich, dass sie da sind - hier ist Genial Daneben - es wird eine ganz tolle Sendung heute werden. Ich freue mich, dass ihr alle heute so zahlreich erschienen seid."

Sprecher: Zur Comedy-Rateshow mit Hugo Egon Balder erscheinen natürlich wieder Hella von Sinnen, Wigald Boning und drei weitere Promis, um kuriose Fragen aus dem Bereich Allgemeinbildung zu beantworten.

O-Ton 2 (Genial Daneben, 13 Sek.): "Was ist ein Thermorüssel?" "Einer weiß es." "Der hat einen." "Törööö." "Benjamin in der Sauna."

Sprecher: Kreativ und witzig kommt der bunte Ratetrupp der Lösung sogar hin und wieder auf die Spur.

O-Ton 3 (Genial Daneben, 8 Sek.): "Das ist die richtige Antwort! Ja." "Nein. Aber nicht für die Frage." "Doch! Richtig!" "Wirklich..." [Applaus] "Das gibt's doch gar nicht.."

Sprecher: Mindestens genauso spannend und unterhaltsam wird es bei der "Promi Game Night". Bei der treten zwei Teams in verschiedenen Spielen in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre gegeneinander an.

O-Ton 4 (Promi Game Night, 15 Sek.): "Jedes Team besteht aus zwei Prominenten und einem nicht Prominenten. Für den geht es um die Erfüllung eines Lebenstraums. Nur ein Team kommt ins Finale - bedeutet: Es kann auch nur ein Traum erfüllt werden, aber der darf einiges kosten - nämlich bis zu 10.000 Euro."

Sprecher: Moderiert wird die Show von Komikerin und Schauspielerin Caroline Frier, die sich nach jedem Spiel ganz führsorglich um die Kandidaten kümmert.

O-Ton 5 (Promi Game Night, 6 Sek.): "Martin, war es sehr enttäuschend für dich, dass du bei den Erotikfilmen dann nicht mehr dabei warst?" "Das auf jeden Fall, weil ich hätte auch kleine Szenen vorspielen können."

Sprecher: Witzige Spiele und jede Menge Action beim Kampf um die Punkte: Da könnte man glatt neidisch werden.

O-Ton 6 (Promi Game Night, 4 Sek.): "Ich find's so geil, ich bin sauer, dass ich nicht da mitspielen kann..."

Abmoderationsvorschlag: Da ist gute Laune vorprogrammiert. Das "Glücksrad, "Genial daneben" und die neue "Promi Game Night" gibt's ab sofort (ab 27. April) am neuen Show-Donnerstag ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Na dann: Lasst die Spiele beginnen!

