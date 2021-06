Osteopathie Ismaning für Babys, Kinder und Erwachsene - Beate Pfründer gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Osteopathie

Beate Pfründer

Osteopathie Ismaning für Babys, Kinder und Erwachsene - Beate Pfründer

Seit Januar 2010 ist Beate Pfründer in ihrer eigenen Praxis tätig. Sie ist Dozentin an der Paracelsus Schule München und leitet eigene Seminare und Workshops. Sie verbindet in ihrer Praxis verschiedene Therapieformen, darunter fallen die alte Heilkunst und Seelenarbeit, Osteopathie für Erwachsene, Kinder und Säuglinge sowie viel spirituelle Therapien wie schamanische Heilkunde und Heilhypnosen.

Die gebürtige Münchnerin ist seit 1971 mit ihrem Mann verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Nachdem ihre Tochter mit einem Augenleiden auf die Welt kam, entdeckte sie die heilende Welt der Osteopathie. Erst diese verhalf ihrer Tochter zu einer Besserung, woraufhin sie im Dezember 2009 ihren Abschluss in Naturheilkunde machte. Seitdem ist sie Heilpraktikerin mit Leib und Seele und hat sich zu einer ausgezeichneten Spezialistin für Osteopathie entwickelt.

Neben den Behandlungen durch die Seelenarbeit und alte Heilkunst, Medi-Taping, Traumatherapie, Bach-Blütentherapie, Craniosacrale, Matrix | Quantenheilung, den Zellheilungsprozess, Klangmassagen, der schamanischen Heilkunde, Ohrkerzen, und medizinischen Heilhypnosen liegt ein großer Schwerpunkt ihrer Arbeit bei der Osteopathie.

Eine wesentliche Basis der Spezialistin für Osteopathie liegt hier auf der Einhaltung von Bewegungen sowie der gesamten Beweglichkeit des Gewebes. Ist diese eingeschränkt, wirkt sich diese Unfähigkeit negativ auf die Gesundheit aus. Deshalb bietet Beate Pfründer Behandlungsmethoden an, welche den Herz-Kreislauf, das Hormonsystem und neurologische Regelkreise mit einbezieht.

Durch die sanfte Diagnose ohne Blutabnahme oder Strahlenbelastung führt sie ihre Patienten zu einer Linderung oder Beseitigung der Schmerzen. Dabei wird die Mobilität sowie die Leistung gesteigert und die Organfunktionen verbessert. Weiterhin sorgt sie dafür, dass die körperliche und mentale Belastung steigt und Vermeidung- bzw. Schonhaltungen abgelegt werden. Sie entdeckt die eigentliche Ursache und behandelt so Leistungsblockaden gezielt, ohne den Körper zu manipulieren.

Beate Pfründer - Heilpraktikerin mit Herz und Seele und Expertin für Osteopathie

Der Fokus der Heilpraktikerin liegt immer auf dem gesamten Menschen und nicht ausschließlich auf dem Symptom oder der Krankheit. Ihr Ziel ist es, physische und psychische Traumata aufzudecken und diese aufzulösen. Dadurch behebt sie chronische und akute Blockaden und der Körper kann sich auf natürliche Art wieder regenerieren.

Da das Leben eigene Gesetze hat, hilft sie ihren Patienten, im Fluss zu bleiben und sich ihrem Leben anzuvertrauen. Jeder soll die Verantwortung für sein eigenes Leben tragen und seinem Herzen folgen. So werden die Selbstheilungskräfte aktiviert und jeder kann sich an einem gesunden und freien Geist erfreuen, seine Seele heilen und energiegeladen durch das Leben wandern.

Denn ihr Motto lautet: Alles ist gut, genau so wie es aktuell ist.

