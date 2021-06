Steffis-Beauty-Eck

Wimpernverlängerung Panketal - Steffis Beauty Eck begeistert Kundinnen mit erstklassiger Arbeit

Wer träumt nicht von tollen glänzenden Nägeln oder langen kräftigen Wimpern? Gerade wenn ein festlicher Anlass bevorsteht oder der Sommerurlaub gebucht wurde, gehen viele Kundinnen und Kunden gerne ins Kosmetikstudio, um sich noch einmal richtig hübsch zu machen. Die Kosmetikbranche wächst dabei stetig und immer mehr Deutsche gönnen sich diesen besonderen Service. Umfragen ergaben, dass etwa 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner regelmäßig das Kosmetikstudio besuchten.

Steffis Beauty Eck hat sich auf die Pflege von Nägeln und Wimpern spezialisiert. Zu den Dienstleistungen gehören alle möglichen Angebote rund um das Nageldesign. Ob die klassische Maniküre oder das Anlegen von Gelnägeln oder French Nägeln - hier kann jedem Kundenwunsch begegnet werden. Weiterhin kümmert sich Stefanie auch um die weitere Pflege der Nägel.

Außerdem besteht in Steffis Beauty Eck die Möglichkeit, sich eine Wimpernverlängerung machen zu lassen oder die eigenen Wimpern aufzufüllen. Letzteres bietet das Kosmetikstudio in verschiedenen Wochen-Intervallen an. Und auch die Augenbrauen werden bei Steffis Beauty Eck nicht vergessen. Es besteht das Angebot, die Augenbrauen färben zu lassen, sie in Form zupfen zu lassen und letztere immer wieder nachzuzupfen. Die Preise sind auf Stefanies Website https://www.steffis-beauty-eck.de/ einzusehen oder auf Anfrage bei ihr erhältlich.

Im Herzen Schwanebecks in Panketal befindet sich das Nagel- und Wimpernstudio von Stefanie Weißenfels. In "Steffis Beauty Eck" kümmert sie sich mit viel Hingabe und Liebe zum Detail um die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden.

Stefanie Weißenfels ist 37 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Im Jahr 2013 hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und wurde professionelle Kosmetikerin. Nachdem sie über vier Jahre lang eine Ausbildung und zahlreiche Fortbildungen im Bereich des Nageldesigns absolviert hat, machte sie sich im Jahr 2017 schließlich selbstständig.

Hier bietet sie all die Anwendungen an, die sie während ihrer Ausbildung ausführlich studiert hat. 2020 ergab sich für sie die Möglichkeit des Umzugs in neue Räumlichkeiten. Auch wenn Corona ihr einige Steine in den Weg legte, ist sie nun auf dem besten Weg, ihren Traum zu verwirklichen. Im neuen Studio in Schwanebeck hat sie nun noch besser die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre für ihre Kundinnen und Kunden.

In diesem Nagel- und Wimpernstudio wird besonders viel Wert auf individuelle Betreuung gelegt. Stefanie möchte den Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden so gut es geht begegnen und setzt daher ein intensives Beratungsgespräch voraus. Auch Sonderwünschen kann nach Absprache mit der Inhaberin begegnet werden. Hier bleiben wirklich keine Wünsche offen.

