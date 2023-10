Tubolito Gmbh

Österr. Unternehmen verspricht Ende platter Fahrradreifen

Der X-Tubo-City/Tour von Tubolito wird als „No Flat Tube“ mit einer einjährigen Garantie angepriesen.

Seit 2016 stellt die Firma Tubolito aus und in Österreich orange Fahrradschläuche aus TPU her und exportiert diese erfolgreich in die ganze Welt. Das Material bietet gleich mehrere Vorteile: Die Schläuche sind leichter, brauchen weniger Platz, wenn man sie als Ersatzschlauch mitführt und sind am Ende ihrer Lebensdauer vollständig recyclebar.

Bisher haben vor allem Mountainbike- und Rennradfahrer*Innen diese Vorteile zu schätzen gewusst.Mit ihrer X-Tubo-Technologie sprechen die Wiener ein neues Publikum an.

Bei diesen als „No Flat Tube“ bezeichneten Schläuchen sollen im Alltag keine Platten mehr möglich sein. Ermöglicht wird dies durch eine neue Materialrezeptur, bei der Scherben, Dornen und Nägel bis zu 20 mm in den Reifen eindringen können, ohne den Schlauch zu beschädigen.

Tubolito ist von seinem Produkt so überzeugt, dass die Firma eine einjährige Garantie auf alle X-Tubos gewährt.

X-Tubo-City/Tour ist mit einem 42 mm Presta-Ventil oder 40 mm Schrader-Ventil verfügbar. Ab sofort zum UVP von 24,95€ im Fachhandel sowie unter www.tubolito.com erhältlich.

