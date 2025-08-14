Ankura

Ankura startet Turnaround- und Restrukturierungspraxis in Deutschland

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Unter der Leitung von Senior Managing Director Jens Nawrath erweitert die neue Praxis die globalen T&R-Fähigkeiten

Ankura Consulting Group, LLC ("Ankura"), ein führendes globales Experten- und Beratungsunternehmen, gab heute die Gründung seiner Turnaround & Restructuring ("T&R") Praxis in Deutschland bekannt. Diese Expansion unterstreicht das strategische Wachstum von Ankura in der Region und das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden erstklassige Beratungsleistungen und Lösungen zu bieten, die von sehr erfahrenen lokalen Experten in Zusammenarbeit mit erstklassigen Teams auf der ganzen Welt erbracht werden. Dieser Schritt folgt auf die frühere Expansion der T&R-Praxis von Ankura mit Sitz in den USA nach Australien im Jahr 2019, nach Großbritannien im Jahr 2021 und in den Nahen Osten im Jahr 2023.

Simon Michaels, Chairman für EMEA und APAC bei Ankura, kommentierte: "Deutschland ist ein wichtiger Markt für unser globales Unternehmen. Die strategische Expansion unserer T&R-Praxis in die Region erweitert unser bestehendes Fachwissen, unsere Dienstleistungen und Lösungen in den Geschäftsbereichen Data & Technology, Construction Disputes & Advisory und Risk Advisory."

Die neue T&R-Praxis in Deutschland wird von Senior Managing Director Jens Nawrath mit Sitz in Frankfurt geleitet. Jens verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Schuldenberatung und Finanzrestrukturierung. Bevor er zu Ankura kam, leitete er den Bereich Debt Advisory für die DACH-Region bei einem globalen Beratungsunternehmen, wo er Unternehmen und Private-Equity-Kunden bei der Fremdfinanzierung beriet und eine führende grenzüberschreitende Beratungspraxis aufbaute.

"Ich freue mich, bei Ankura und seinem sehr erfahrenen globalen T&R-Team mitzuarbeiten, um unsere Kunden bei der Bewältigung kritischer geschäftlicher Herausforderungen in der Region zu unterstützen", so Nawrath.

Roy Gallagher, Global Head of Ankura's Strategic Finance Group, sagte: "In dem heutigen schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima bietet Ankura's globale T&R-Praxis den Kunden die Expertise und Beratung, die sie benötigen, um ihre Geschäfte zu stabilisieren, ihre finanzielle Leistung zu verbessern und einen langfristigen Wert zu erzielen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen ist Jens bestens geeignet, unsere Bemühungen für Kunden in Deutschland und der gesamten EMEA-Region zu leiten."

Über Ankura

Die Ankura Consulting Group, LLC ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Experten- und Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen und End-to-End-Lösungen anbietet, um Kunden an kritischen Wendepunkten in Bezug auf Konflikte, Krisen, Leistung, Risiken, Strategie und Transformation zu unterstützen. Ankura beschäftigt mehr als 2.000 Fachleute, die über 3000 Kunden in 55 Ländern betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ankura.com.

