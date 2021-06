Keine Patente auf Saatgut!

Pressekonferenz: Europäisches Patentamt verhandelt Patent auf Bier und Braugerste

Breites Bündnis von Organisationen fordert Stopp der Patentierung von Saatgut

München (ots)

Am 8. Juni 2021 will die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) in München eine Entscheidung über ein Patent auf Braugerste und Bier der Firma Carlsberg (EP2373154) treffen, die nicht nur für die Zukunft von Braugerste und Bier wichtig ist.

Das Patent EP2373154 beschreibt Eigenschaften, die den Brauprozess beschleunigen, die Haltbarkeit des Biers erhöhen und den Geschmack beeinflussen. Schon seit 20 Jahre meldet Carlsberg Patente auf Gerste und Bier an, obwohl die Veränderungen an der Gerste aus zufälligen Mutationen stammen. Als Erfindung beansprucht werden Gerstenpflanzen, deren Ernte und das daraus hergestellte Bier. Mit diesen Patenten bringt der Konzern Züchter, Gerstenbauer und Brauereien gleichermaßen in Bedrängnis. Die Folgen betreffen auch die VerbraucherInnen.

Auf einem Pressegespräch vor der Verhandlung, das von Keine Patente auf Saatgut! organisiert wird, informieren wir über die Hintergründe der Patentierung von Saatgut und die entscheidenden rechtlichen Fragen. Zudem informiert ein betroffener Gerstenzüchter über die Auswirkungen von Patenten auf seine Arbeit.

Datum: 7. Juni 2021, 10 Uhr

Ort: Online über Zoom, Anmeldung per E-Mail an kontakt@axelgrunt.at (bitte Name und Medium angeben). Zugangslink wird rechtzeitig per E-Mail zugesandt.

Podium:

- Karl-Josef Müller, Züchter, gemeinnützige GmbH Cultivari - Johanna Eckhardt, Keine Patente auf Saatgut! - Christoph Then, Keine Patente auf Saatgut! - Moderation: Axel Grunt, ARCHE NOAH

Keine Patente auf Saatgut! ist als internationales Bündnis seit mehr als 10 Jahren aktiv, um die zunehmende Monopolisierung der Grundlagen unserer Ernährung zu stoppen.

www.no-patents-on-seeds.org

Original-Content von: Keine Patente auf Saatgut!, übermittelt durch news aktuell