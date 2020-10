The Voice of Germany

Zwei Köpfe größer: Zwei-Meter-Mann Gregory rockt am Sonntag die "The Voice of Germany"-Bühne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

UnterföhringUnterföhring (ots)

30. Oktober 2020. Aus Kindern werden ... Zwei-Meter-Riesen: 2013 nimmt Gregory als damals 13-Jähriger in der ersten Staffel von "The Voice Kids" teil und erreicht im Team von Tim Bendzko die Battles. 2020 kehrt er in der achten Folge der zehnten Staffel von "The Voice of Germany" (Sonntag, 1. November, um 20:15 Uhr in SAT.1) als Erwachsener auf die "The Voice"-Bühne zurück: "Es war einer der schönsten Zeitabschnitte meines Lebens", erinnert sich der heute 21-Jährige an seine Zeit bei "The Voice Kids". "Dieses Lächeln vom Gesicht zu nehmen, war unmöglich nach dieser Show. Es war einfach extrem schön." Auch sieben Jahre später nimmt die Musik noch einen großen Part in Gregorys Leben ein: "Ich hab' nie eine Situation ausgelassen, wo ich singen konnte und hab' weiterhin Unterricht genommen", erklärt der BWL-Student seine Motivation, das "The Voice"-Abenteuer in der Jubiläumsstaffel von #TVOG erneut zu wagen. Dass er längst kein Kind mehr ist, beweist nicht nur seine beeindruckende Körpergröße von 1,98 Meter, sondern auch sein Blind Audition-Song: "Männer" von Herbert Grönemeyer. Überzeugt er die Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Nico Santos, Mark Forster, Samu Haber und Rea Garvey damit zum Umdrehen?

Diese Talente singen in der achten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 1. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Natalie (17, A-Hallein), Duc-Nam (19, Neustadt an der Weinstraße), Sebastian (52, Friedberg), Vojtech (24, Braunschweig), Esther (25, Essen), Christian (34, A-Linz), Antonio (29, Wendlingen am Neckar), Claire (29, F-Saint-Louis), Marc (53, Wilhelmshaven), Gregory (21, Berlin), Keye (29, Berlin), Julia (34, Balingen), Mohammed (26, Berlin)

The Voice of Germany" - jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn. Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020

Hashtag zur Show: #TVOG

Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one

Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one

ProSieben / SAT.1

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell