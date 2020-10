The Voice of Germany

Eine musikalische Weltreise von Mexiko bis Bruchköbel: "The Voice of Germany" sind in der zweiten Blind Audition keine Grenzen gesetzt

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

9. Oktober 2020. "Kommt "The Voice of Germany" 2020 aus Mexiko? Aus Italien, Österreich, der Schweiz? Oder aus Bruchköbel? In der zweiten Folge am Sonntag, 11. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1, geht die Musikshow auf eine musikalische Weltreise.

Emmanuel kommt ursprünglich aus "dem Dorf, aus dem die Nachos stammen" in Mexiko. Seit 2019 lebt er in Karlsruhe. In den Blind Auditions von "The Voice of Germany" will er die Coaches in seiner Muttersprache von seiner Stimme überzeugen - und animiert Nico Santos, Samu Haber und selbst Mark Forster, ihre Spanischkenntnisse zur Schau zu stellen. Alessandro ist gebürtiger Römer. Der Liebe wegen kam er nach Deutschland. Auf der #TVOG-Bühne beeindruckt er mit seiner Leidenschaft für die italienische Oper. In Folge 2 der Jubiläumsstaffel wollen außerdem Talente aus der Schweiz, Österreich und Deutschland "The Voice of Germany" 2020 werden. Wer überzeugt die Coaches? Und über wen sagt Mark Forster: "Das klang wie ein Gastauftritt von einem internationalen Superstar!"?

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 11. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1: Kim (25, A-Krumpendorf), Marvin (31, Bruchköbel bei Hanau), Nina (20, Kempen), Paula (19, CH-Tägerwilen), Emmanuel (25, Karlsruhe), Katja (22, Berlin), Max (21, Neuwied/Segendorf), Das Duo Mael (24) & Jonas (19, beide Koblenz), Karin (32, CH-Zürich), Hanna (41, Berlin), Alessandro (47, Berlin) und ein Allstar aus Österreich

"The Voice of Germany" - jeweils 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn. Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.

Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Alle Höhepunkte der 10. Staffel von "The Voice of Germany" gibt es auf glomex. Publisher, die bei glomex angemeldet sind, haben kostenfreien Zugriff auf alle Highlight-Clips der gesamten Staffel. Eine Anmeldung auf glomex können Publisher hier vornehmen.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020

Hashtag zur Show: #TVOG

Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one

Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one

ProSieben / SAT.1

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell