Sky Deutschland

Promi-Aufgebot bei Sky: Paula Lambert, Panagiota Petridou und Hans Sarpei kochen bei "MasterChef Celebrity"

Unterföhring (ots)

- Weitere Kandidaten des Formats: Beatrice Egli, Silvia Schneider, Hardy Krüger Junior sowie Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht - Drehstart am 20. Januar in Köln, produziert von Endemol Shine Germany - Die Juroren und TV Köche Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl bewerten die Gerichte der Promis - Grüne Produktion mit verringerten CO2-Emissionen und ohne Einwegplastik

15. Januar 2020 - Die Liste der prominenten Kandidaten bei "MasterChef Celebrity" wächst rasant: Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert wird gemeinsam mit Moderatorin und Autoexpertin Panagiota Petridou sowie dem ehemaligen Fußballer Hans Sarpei den anderen Promis am Herd einheizen.

Paula Lambert gibt gleich einen Ausblick, auf was sich die Sky Zuschauer in der Kochshow freuen können: "Ich schätze die Unberechenbarkeit am Kochen: Ein Gericht kann mit den gleichen Zutaten völlig unterschiedlich schmecken und die Stimmung des Kochs hat aus meiner Sicht definitiv Auswirkungen auf das Ergebnis."

Lambert wurde in München geboren und liebt die bayerische Küche: "Bei Knödeln und Sauerkraut werde ich immer schwach. Mein absolutes Lieblingsgericht ist aber Hühnerfrikassee".

Die Moderatorin ist dafür bekannt nicht um den heißen Brei herumzureden - viel lieber isst sie ihn! Paula Lambert schwärmt nämlich für alles was "breiartig" ist und liebt Eintöpfe, denen sie gerne mit Chili die nötige Schärfe verleiht. "Lediglich beim Anrichten von Tellern könnte es Probleme geben", verrät sie. "Ich habe kein Faible für kleinteilige Arbeiten und diesbezüglich eher zwei linke Hände. Aber das gleiche ich mit Kreativität und Geschmack wieder aus", sagt sie.

Energiebündel Petridou gibt sich aber ebenfalls optimistisch: "Ich habe jede Menge Erfahrung, was Kochshows angeht und bin sehr siegesgewiss. Schließlich haben die Griechen das Kochen erfunden", sagt sie augenzwinkernd. "Prinzipiell bin ich aber eher die Frau fürs Grobe und richte in der Küche ziemlich viel Chaos an. Auch meine Garnier-Versuche gehen oftmals schief. Und ich bin kein Dessert-Typ, weder beim Zubereiten, noch beim Essen", so die Autoexpertin.

Anfang der Woche wurden bereits Sängerin Beatrice Egli sowie die österreichische Moderatorin Silvia Schneider verkündet. Ebenfalls schon bestätigt sind die Schauspieler Hardy Krüger Junior und Jimi Blue Ochsenknecht, sowie Model Cheyenne Ochsenknecht. Bei "MasterChef Celebrity" treten elf prominente Kandidaten an, um sich verschiedenen Aufgaben wie Team- und Einzelwettbewerbe sowie Duellen zu stellen. Am Ende winkt nicht nur der Titel "MasterChef Celebrity", sondern auch 25.000 Euro Gewinnprämie, die der Gewinner einer wohltätigen Organisation seiner Wahl spendet. Neben der neuen Jurorin Meta Hiltebrand werden die TV- und Sterneköche Nelson Müller und Ralf Zacherl weiterhin die Gerichte der Promis bewerten. Das Spin-Off der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow wird ab 20. Januar in Köln von Endemol Shine erneut als Green Production produziert.

Über Paula Lambert:

Paula Lambert absolvierte die Axel-Springer-Akademie und ist Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin. Bereits sechs Bücher sind von ihr erschienen. Seit 2013 gibt Lambert Sextipps in der Sendung "Paula kommt - Sex und gute Nacktgeschichten und moderiert seit 2018 die Live Call-In Show "Paula kommt - am Telefon".

Über Panagiota Petridou:

Panagiota Petridou ist Kind griechischer Eltern und verkauft bis heute überaus erfolgreich Autos. Nicht verwunderlich, dass die quirlige Griechin für ein Doku-Soap-Format entdeckt wurde, in dem es um den Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen geht. Das Energiebündel Petridou spielte außerdem über 22 Jahre lang aktiv Handball, schrieb ein Buch mit dem Titel "Das Scheiße-Gold-Prinzip" und bereist dieses Jahr mit ihrer Tour "Wer bremst verliert" ganz Deutschland.

Über Hans Sarpei:

Hans Sarpei wurde in Ghana geboren und lebt seit seinem dritten Lebensjahr in Deutschland. Seit 2001 spielte er für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, es folgten Verpflichtungen für Leverkusen und Schalke. Sarpei spielte außerdem von 2000 bis 2010 für die ghanaische Nationalmannschaft. Seit dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitet er Trainer in einem DFB-Stützpunkt, an dem er 14- bis 16-jährige Jugendliche trainiert.

Zur Green Production:

Die Dreharbeiten zum Spin-Off "MasterChef Celebrity" kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2 -Emissionen der Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert. Weitere Informationen unter http://bit.ly/MasterChef_Green_Production

Über "MasterChef Celebrity":

"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Das Spin-Off "MasterChef Celebrity" sucht in elf Episoden den besten prominenten Hobbykoch. Im Laufe der Staffel müssen sich die Promis verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die VIPs von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel "MasterChef Celebrity" und 25.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck zu gewinnen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus den TV- und Sterneköchen Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef Celebrity" Deutschland, Show, 11 Episoden, je ca. 50 Minuten, D 2020.

