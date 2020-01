Sky Deutschland

Februar-Hits auf Sky Ticket: Das Sky Original "The New Pope" mit Jude Law, der Actionfilm "Alita: Battle Angel" und viel Romantik zum Valentinstag

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Die lang erwartete neue Staffel des Sky Originals "The New Pope" von Paolo Sorrentino mit Jude Law und John Malkovich ab 20. Februar - Weitere Top-Serien: die siebte Staffel von "Ray Donovan" ab 14. und die dritte Staffel von "Room 104" ab 26. Februar - "The Walking Dead" mit der zweiten Hälfte der zehnten Staffel und "Shameless" (zehnte Staffel) - ab 24. Februar über Fox - Zahlreiche Filmhits wie Robert Rodriguez' "Alita: Battle Angel", Jim Jarmusch's "The Dead Don't Die" und Karoline Herfurths "Sweethearts" als exklusive Premieren - Zum Valentinstag die schönsten Romantikfilme aller Zeiten mit "Notting Hill", "Schlaflos in Seattle", "Manhattan Love Story", "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" und vielen mehr

14. Januar 2020 - Auch im Februar bietet Sky Ticket wieder zahleiche neue Film- und Serien-Hits als exklusive Premieren. Die gefeierte Papst-Serie von Kultregisseur Paolo Sorrentino geht in eine neue Staffel. In "The New Pope" muss sich John Malkovich als neuer Papst mit Jude Law als ehemaligem Pontifex auseinandersetzen - ab 20. Februar exklusiv auf Sky Ticket. Liev Schreiber kommt ab 14. Februar in der siebten Staffel von "Ray Donovan" wieder als Ausputzer-Anwalt zum Einsatz. Und die dritte Staffel der Anthology-Serie "Room 104" startet am 26. Februar. Außerdem können sich Serienfans auf die zweite Hälfte der zehnten Staffel des Zombie-Kults "The Walking Dead" und auf ebenfalls die zehnte Staffel des Comedy-Hits "Shameless" freuen. Beides über Fox auf Sky Ticket abrufbar. Außerdem startet die neue Sci-Fi-Serie "Pandora" über Syfy auf Sky Ticket.

Für Film-Fans hat Sky Ticket ebenfalls zahlreiche exklusive Neustarts im Angebot. Etwa die bombastische Manga-Verfilmung "Alita: Battle Angel" von Robert Rodriguez ("Sin City"). Und die witzige deutsche Action-Komödie "Sweethearts" von und mit Karoline Herfurth ("Fack Ju Göhte"). Auch der Horrorhit "Ma - Sie sieht alles" mit Oscarpreisträgerin Octavia Spencer feiert seine Premiere. Jim Jarmusch schickt in seiner Horror-Komödie "The Dead Don't Die" Bill Murray und Adam Driver auf die Jagd nach Untoten. Weiter exklusiv bei Sky Ticket laufen viele aktuelle Blockbuster wie "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", "Der Junge muss an die frische Luft", "Bohemian Rhapsody", "Der Grinch" und "Aquaman".

Zum Valentinstag bietet Sky Ticket allen Romantik-Liebhabern einen ganzen Strauß an wunderbaren Liebesfilmen. Mit dabei sind "Notting Hill", "Manhattan Love Story", "P.S. Ich liebe dich", "Verliebt in die Braut", "Der Womanizer - Die Nacht der Ex-Freundinnen", "Schlaflos in Seattle", "50 erste Dates", "Darf ich bitten?", "Was das Herz begehrt", die beiden ersten kultigen "Bridget Jones"-Komödien und viele weitere Romantik-Hits mehr.

Die neuen Sky Ticket Highlights im Februar:

Serien & Dokumentationen:

- Wunder-Werke S1 (ab 4.2.) - Spiegel TV Wissen - Menschliches Versagen S1 (ab 6.2.) - Spiegel Geschichte - Enthüllt: Geheimnisse der Meere S2B (ab 8.2.) - Nat Geo - Brain Games S6 (ab 9.2.) - Nat Geo - Alte Baukunst neu entschlüsselt - Obelisken - Kultobjekte der alten Ägypter S3 (ab 10.2.) - Discovery - Ray Donovan S7 (ab 14.2.) - Hotel Secrets S1 (ab 15.2.) - Spiegel TV Wissen - Pandora S1 (ab 18.2.) - Syfy - Work in Progress S1 (ab 18.2.) - The New Pope, S2 (ab 20.2.) - I Love You, Now Die (ab 23.2.) - The Walking Dead, S10B (ab 24.2.) - Fox - Shameless, S10 (ab 24.2.) - Fox - Room 104, S3 (ab 26.2.)

Filme:

- Alita: Battle Angel (ab 1.2.) - The Sun is also a Star: Ein einziger Tag für die Liebe (ab 1.2.) - Beale Street (ab 5.2.) - Vox Lux (ab 7.2.) - Dancing Queens (ab 8.2.) - Ma - Sie sieht alles (ab 9.2.) - Ein ganz gewöhnlicher Held (ab 14.2.) - Greta (ab 15.2.) - Sweethearts (ab 15.2.) - BrightBurn: Son of Darkness (ab 18.2) - Mean Queen (ab 19.2.) - Killerman (ab 21.2.) - Wenn du König wärst (ab 22.2) - The Dead Don't Die (ab 24.2.) - Mad Mom (ab 28.2.) - Can You Ever Forgive Me? (ab 29.2.)

Über Sky Ticket:

Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schoeffner@sky.de

www.facebook.de/SkyCinemaDE

www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell