The Voice of Germany

Ein Feuerwerk! Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos und Mark Forster performen zum Start von "The Voice of Germany" über den Dächern Berlins

8. Oktober 2020.

8. Oktober 2020. Feuerwerk über den Dächern Berlins: Am Donnerstagabend startet "The Voice of Germany" auf ProSieben in die zehnte Staffel. Dieses Jubiläum wird ordentlich gefeiert. Die Coaches zünden zum Start der Jubiläumsstaffel ein Feuerwerk über den Dächern Berlins - um es mit Nico Santos zu sagen: "Play with Fire" on the "Rooftop". Welchen Welthit Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos und Mark Forster performen? Wir verraten nur eins: Es ist kein Song von Nico Santos.

Das sagen die Coaches der zehnten #TVOG-Staffel zum Jubiläum: Stefanie Kloß: "Zehn Jahre 'The Voice of Germany', da wird hier aber ordentlich aufgefahren." Yvonne Catterfeld: "Zehn Jahre 'The Voice of Germany', das ist schon was Besonderes." Samu Haber: "Formate kommen und gehen, aber 'The Voice' bleibt. Immer!" Rea Garvey: "Man feiert zehn Jahre Geschichte und das fühlt sich grandios an." Nico Santos: "Egal in welchem Land, 'The Voice' ist ja DAS Ding. Davon ein Teil zu sein, ist schon ein kleiner Ritterschlag." Mark Forster: "Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es wird vielleicht, die beste 'The Voice'-Staffel aller Zeiten."

"The Voice of Germany" ab 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn. Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.

