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Nikotinbeutelbericht 2026: Marktwachstum in Deutschland hält an – Sorge über expandierenden Schwarzmarkt wächst

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Berlin (ots)

Der deutsche Markt für Nikotinbeutel wächst weiterhin rasant

Mehrzahl der jungen Erwachsenen kommt mit Schwarzmarktprodukten in Kontakt

Bayern führt Nutzung in Deutschland mit deutlichem Abstand an

Der deutsche Markt für Nikotinbeutel verzeichnet im Jahr 2026 weiterhin ein rasantes Wachstum, obwohl der reguläre Verkauf in Deutschland verboten ist und die Produkte primär über den grenzüberschreitenden Online-Handel bezogen werden. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des neuen Nikotinbeutelberichts 2026, den der Online-Händler Haypp in Zusammenarbeit mit Northerner.de jährlich veröffentlicht.

Die Daten zeigen zudem eine deutliche Verschiebung der Konsumgewohnheiten: 52 Prozent der Nutzer:innen greifen zu Nikotinbeuteln, um das Rauchen oder Vapen aufzugeben. In der Schweiz ist dieser Trend noch deutlicher; dort haben tabakfreie Beutel mit einem Marktanteil von 76 Prozent den traditionellen Snus inzwischen weit hinter sich gelassen.

Nikotinbeutel als rauchfreie Alternative zur Zigarette

Die Motivation für den Umstieg ist laut den Berichten klar: Nutzer:innen schätzen vor allem die Unauffälligkeit (77 %) und die Tatsache, dass Mitmenschen nicht durch Rauch oder Dampf belästigt werden (76 %). Die Erfahrungen nach dem Wechsel sind überwältigend positiv: 92 Prozent der deutschen Konsument:innen berichten von einem verbesserten Wohlbefinden.

„Der deutsche Markt für Nikotinbeutel wächst rasant, da immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten nach einer diskreten und tabakfreien Alternative zur Zigarette suchen“, sagt Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs der Haypp Group. „Dass über die Hälfte unserer Kunden die Beutel nutzt, um dem Rauchen oder Vapen endgültig den Rücken zu kehren, bestätigt den Stellenwert dieser Produkte. Eine pauschale Verunglimpfung von Nikotinbeuteln ist der falsche Weg.“

Gefahr durch den Schwarzmarkt: Gesundheitsrisiken und mangelnde Kontrolle

Trotz des Marktwachstums offenbart der Bericht eine Schattenseite: Die Verbreitung illegaler Nikotinbeutel nimmt drastisch zu. In Deutschland geben bereits 39 Prozent der Befragten an, mit Schwarzmarktprodukten in Kontakt gekommen zu sein – bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 56 Prozent. In der Schweiz berichtet jede:r siebte Nutzende (15 %) von solchen Erfahrungen.

Die damit verbundenen Risiken sind erheblich. 62 Prozent der deutschen Nutzer:innen äußern große Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Gefahren durch unregulierte Inhaltsstoffe oder falsche Nikotinangaben auf dem Schwarzmarkt. Besonders kritisch wird die Rolle der Behörden bewertet: In Deutschland halten 45 Prozent der Konsument:innen die Durchsetzung rechtlicher Vorgaben gegen illegale Verkäufe für unwirksam.

„Besonders alarmierend ist die Zunahme des Schwarzmarktes. Wenn fast 40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland bereits mit illegalen Produkten in Kontakt gekommen sind, zeigt das die dringende Notwendigkeit für klare regulatorische Rahmenbedingungen und eine konsequente Durchsetzung. Nur so können wir den Jugendschutz und die Produktsicherheit gewährleisten, die im kontrollierten Onlinehandel durch automatisierte Altersprüfungen bereits Standard sind“, so Lindblad weiter.

Regionale Unterschiede: Bayern führt, der Osten bleibt zurück

Ein Blick auf die deutsche „Nikotinbeutel-Karte“ zeigt ein massives regionales Gefälle. Bayern bleibt mit einem Pro-Kopf-Index von 260 einsamer Spitzenreiter beim Konsum, gefolgt von Hamburg (171) und Baden-Württemberg (164). Im Gegensatz dazu bilden die ostdeutschen Bundesländer gemeinsam das Schlusslicht: In Sachsen-Anhalt (Index 42), Mecklenburg-Vorpommern (44) und Brandenburg (48) ist die Nutzungsrate am geringsten.

Methodik

Die Grundlage des Berichts bildet eine Umfrage unter einer zufällig ausgewählten Stichprobe von 1.257 deutschen Nikotinbeutel-Nutzer:innen, die Kund:innen bei Haypp.de und Northerner.de sind. Die Befragung wurde zwischen Januar und Februar 2026 durchgeführt. Ergänzt wird die Studie durch detaillierte Verkaufsdaten für das Gesamtjahr 2025, basierend auf insgesamt 58.000 deutschen Kund:innen.

Den vollständigen Report und weitere regionale Statistiken zum Gebrauch von Nikotinbeuteln in Deutschland können Sie hier herunterladen: Nikotinbeutelbericht Deutschland 2026

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