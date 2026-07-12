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Fußball-WM komplett live bei MagentaTV: "Weltklasse"-Bellingham führt England ins Halbfinale, aber kritischer Tuchel ist "nicht glücklich mit der Leistung" - und mahnt: "Wir müssen uns verbessern!"

München (ots)

Jude Bellingham beendet Norwegens WM-Ruder-Heldenreise! Mit einem Doppelpack inklusive vieldiskutiertem Ausgleichstreffer und Siegtor in der Verlängerung dreht der Ex-Dortmunder das Spiel gegen Norwegen und sorgt für den 2:1-Erfolg der Engländer. Allerdings ist Trainer Thomas Tuchel mit dem Auftritt alles andere als zufrieden: "Wir haben uns das Leben heute sehr, sehr schwer gemacht. Das Ergebnis ist fantastisch. Wir sind im Halbfinale, das ist herausragend. Aber ich bin nicht glücklich mit der Leistung. Das Commitment ist da. Aber wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht mit der Art und Weise wie wir gespielt haben: Schlampig, mit vielen technischen Fehlern, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück!" Zustimmung gibt es von MagentaTV-Experte Mats Hummels, der anfügt: "Es ist gut, dass er darauf hinweist, weil er auch weiß, dass es nicht reichen wird. Wenn sie nochmal spielen, wie seit dem Kroatien-Spiel fast jedes Spiel, ist in der nächsten Runde Schluss. Vielleicht haben sie nochmal Glück und kommen ins Finale. Aber du schlägst auf keinen Fall Frankreich oder Spanien mit so einer Leistung!" An der Mentalität möchte Tuchel die Probleme aber nicht festmachen und echauffiert sich über die entsprechende Reporterfrage: "Es geht nicht um Mentalität! Es ist kein Mentalitätsproblem! Das ist pure Mentalität! Das kannst du in Flaschen abfüllen und verkaufen! Warum soll es an der Mentalität liegen? Es liegt an der Qualität unseres Spiels. Das hat mit Mentalität nichts zu tun!"

Lob für Ex-Teamkollege Bellingham gibt es von Mats Hummels bereits vor Spielbeginn - der MagentaTV-Experte beweist den richtigen Riecher: "Jude hat etwas von einem Neuner in sich. Er spielt zwar im Mittelfeld. Aber irgendwie hat er ein Mittelstürmer-Gen in sich. Das hat er schon in Dortmund gezeigt, in Madrid und zeigt er jetzt auch bei der WM für England ganz besonders." Thomas Tuchel stimmt in die Lobeshymne ein: "Er macht das jedes Spiel. Weltklasse!" Damit steht England wie bereits 2018 im Halbfinale. Gegner am Mittwoch, ab 20.00 Uhr live bei MagentaTV: Der Sieger des aktuell laufenden Duells Argentinien gegen die Schweiz.

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Viertelfinale zwischen Norwegen und England. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's seit 02.30 Uhr mit dem Exklusivspiel zwischen Argentinien und der Schweiz. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV.

Norwegen - England 1:2 n.V.

England singt "Hey Jude" - und Norwegen rudert nach Hause! In einer äußerst herausfordernden Partie für Schiedsrichter Clément Turpin erzielt Andreas Schjelderup zunächst die Führung für Norwegen. Kurz vor der Pause schlägt Jude Bellingham erstmals zu. Allerdings wird der Treffer heftig diskutiert: Ein Abstoß von Ørjan Nyland landet am Kabel der Spidercam und fällt von dort zurück aufs Feld. Die Norweger beschwerten sich vergebens. Mit dem 1:1 geht es letztlich in die Verlängerung, in der Bellingham die Partie nach einem Patzer von Nyland entscheidet, der - wie Belgiens Senne Lammens gegen Spanien - einen Distanzschuss abprallen lässt. England nimmt die Hürde, an der sie 2022 noch mit einem 1:2 gegen Frankreich scheiterten und steht wie 2018 im WM-Halbfinale.

Tränen bei Nyland, Bellingham feiert mit Kane: Die Szenen nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=M0lCczNJdzNJcXlDNzRQaHB1R3FtZmhrODJYUndQUDI2ZmNkVG5DVUtrYz0=

Thomas Tuchel, Trainer England: "Ich habe nie über Leiden gesprochen. Wir haben uns das Leben heute sehr, sehr schwer gemacht. Das Ergebnis ist fantastisch. Wir sind im Halbfinale, das ist herausragend. Aber ich bin nicht glücklich mit der Leistung. Das Commitment ist da. Aber wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht, mit der Art und Weise wie wir gespielt haben: Schlampig, mit vielen technischen Fehlern, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück!"

... aufgebracht ob der Reporter-Frage, ob der schwache Auftritt an fehlender Mentalität lag: "Mentalität!? Das ist pure Mentalität! Wie können Sie jetzt nach Mentalität fragen? Das ist pure Mentalität. Es geht nicht um Mentalität! Es ist kein Mentalitätsproblem! Das ist pure Mentalität! Das kannst du in Flaschen abfüllen und verkaufen! Warum soll es an der Mentalität liegen? Es liegt an der Qualität unseres Spiels. Das hat mit Mentalität nichts zu tun!"

... zur Leistung seiner eingewechselten Spieler: "Sehr gut! Reece James war exzellent. Morgan Rogers war heute fantastisch. 'Ebs' [Eze, Anm.d.Red.] ist ins Spiel reingewachsen, Djed [Spence] ist ins Spiel gewachsen. Kompliment an sie. Aber insgesamt hatten wir heute Glück."

... über Jude Bellingham: "Enough said. Er macht das jedes Spiel. Weltklasse!"

... mit Blick auf das Halbfinale: "Wir werden uns verbessern. Wir müssen uns verbessern! Jetzt ist erstmal Feiern, genießen, alles aufsaugen. Wir haben drei Tage. Wir werden alles brauchen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eGV2c0I5S1ZyZE1WUS9QdzNoNnZZZDJWZEZsR3lHNks1TG5wS29xNzI4WT0=

Stale Solbakken, Trainer Norwegen, mit Tränen in den Augen: "Mir tun die Jungs natürlich schon leid. Das ist Sport auf höchstem Niveau, egal auf welcher Seite man ist. Wir waren gegen Brasilien auf der richtigen Seite und diesmal leider nicht. Es gab ein paar Chancen, es gab Schwierigkeiten bei Brasilien. An einer Stelle konnten wir sie nutzen, heute leider nicht. Das ist auf dem obersten Niveau, das man erreichen kann. Das ist schwierig, die ganze Zeit ein heroisches Spiel abzuliefern. Da kann man die Jungs nicht genug loben."

... zum Support aus Norwegen: "Das ist ein Pflaster auf diese Wunde. Es hat diese Verbindung gegeben. Wir müssen in der Niederlage auch Größe zeigen. Es gab die ein oder andere Entscheidung. Aber es ist einfach eine starke Konkurrenz. So ist das Leben. Jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Wir sind sechseinhalb Wochen zusammen gewesen. Das spürt man jetzt auch. Aber natürlich wäre ich gerne länger in dieser Blase geblieben."

... was diese Partie für das Land bedeutet: "Ich hoffe natürlich, dass der Sommer 2026 für alle gut gelaufen ist. Das ist eine fantastische Unterstützung gewesen, hier und im Rest des Landes zuhause. Wir haben dem Hype entsprochen. Wir sind aus der Qualifikation ein Stück nach oben gerutscht und haben unseren Einsatz gezeigt. Wir sind hier sechseinhalb Wochen zusammen gewesen und da nimmt man alles mit, was zu diesem Paket dazugehört."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eXIzaCtQazBMK1lvSGdFUndNVkh5T1M3TnVhdXVYYU43QTJuUGl4NWNXbz0=

MagentaTV-Experte Mats Hummels zur Kritik von Thomas Tuchel an seiner Mannschaft: "Ich fand es ein gutes Interview. Die Unzufriedenheit hat man ihm während des Spiels auch schon angemerkt. Auch danach hat er gesagt, es war kein gutes Spiel - und es ist so. Es ist gut, dass er darauf hinweist, weil er auch weiß, dass es nicht reichen wird. Wenn sie nochmal spielen, wie seit dem Kroatien-Spiel fast jedes Spiel, ist in der nächsten Runde Schluss. Vielleicht haben sie nochmal Glück und kommen ins Finale. Aber du schlägst auf keinen Fall Frankreich oder Spanien mit so einer Leistung!"

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=N29WT2o0WXlUVEFxTDcvOHhhQXM2YnVic3phS1d0azFyYTUzSmtKRjJJOD0=

Mats Hummels über den Spielverlauf: "Es hat die ganze Zeit gewechselt. Ich finde, man konnte fast nie vorhersagen, was als Nächstes passiert oder welche Mannschaft das Ruder übernimmt. So wurde es ab der 30. Minute ein richtig, richtig schön anzuschauendes Fußballspiel, als neutraler Fan, wie wir es sind. Wir haben die Ruderer aus Norwegen alle in unser Herz geschlossen. Ich kann auch die Sympathien für England verstehen. Man war heute nicht gegen eine Mannschaft. Sondern, egal wer es wird, man freut sich."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=a3FuUEY0RWVqVW9tWGtOMStmMXE1Y2U1SUY4amJVd1Uvb2gwNUt4d2lUaz0=

MagentaTV-Experte Patrick Ittrich über das potenzielle Foul an Harry Kane vor dem 1:0 der Norweger: "Das war für mich ganz klar, dass das kein Foulspiel ist. Ich springe hier immer vom Stuhl auf, wenn ich in der Angriffsphase ein Foulspiel sehe. Aber für mich war es in dem Fall deutlich der Ball gespielt, auch wenn ein Fuß dabei ist. Also, nicht du, sondern der Fuß des Gegenspielers. Alles okay, alles sauber. Schönes Tor."

Hummels-Lob für Bellingham: "Hat das Mittelstürmer-Gen in sich"

Mats Hummels äußert sich bereits vor dem Spiel über "Doppelpacker" Jude Bellingham und dessen Torjäger-Qualitäten: "Jude hat etwas von einem Neuner in sich. Er spielt zwar im Mittelfeld. Aber irgendwie hat er ein Mittelstürmer-Gen in sich. Das hat er schon in Dortmund gezeigt, in Madrid und zeigt er jetzt auch bei der WM für England ganz besonders."

... über die Zeit mit Jude Bellingham in Dortmund: "Er ist bei uns volljährig geworden. Er war schon unheimlich reif. Er hat schon ein Jahr in der 2. Liga in England Stamm gespielt. Er hatte schon eine ganz andere Präsenz, fußballerisch als auch persönlich, auf dem Platz und neben dem Platz als die meisten anderen, die in dem Alter zu so einer Mannschaft kommen. Er ist ein absolut außergewöhnlicher Spieler. Das hat man ab Tag 1 bei uns in Dortmund gesehen. Das bestätigt er Tag für Tag wieder."

Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=WTQ2OUc2ZS9aWkdFYk1mL0xUOFd2VXpweHhqWlhUaEEyZnRCTHp0cHpKQT0=

Hummels lobt Tuchel: "Hatte in meiner Karriere keinen Trainer, der so eine klare Idee von Offensivfußball hat"

Mats Hummels vor dem Spiel über seinen ehemaligen Trainer Thomas Tuchel: "Wir hatten ein Jahr zusammen [Saison 2015/16, Anm.d.Red.] und es war wirklich spannend, weil ich in meiner Karriere keinen Trainer hatte, der so eine klare Idee von Offensivfußball hat, so viele Ideen auch, wie er Spieler individuell verbessern kann, wie seine Mannschaft spielen soll. Jürgen [Klopp] ist ein bisschen ein anderer Trainer. Da ist der erste Punkt schon die Defensive, die Herangehensweise, die Robustheit der Mannschaft. Thomas Tuchel hatte sehr viele fußballerische Ansätze. Ich kann einige Spiele aufzählen, die er mit seiner Idee entschieden hat. Das fand ich schon beeindruckend!"

... ob die Zeit nur spannend oder auch von Differenzen geprägt war: "Es war zwischendurch auch mal 'ruppelig': Wir haben uns auch mal in die Haare gekriegt. Wir haben mal fünf Stück in München gekriegt. Danach waren wir nicht ganz einer Meinung, woran das lag. Wir haben diskutiert. Da habe ich gesagt, das war fußballerisch eins meiner besten Spiele. Wir waren zu zweit, das war nicht vor der Mannschaft. Das hat ihm nicht gefallen, dass ich das nach fünf Gegentoren gesagt habe. Das kann ich auch verstehen. Da haben wir uns auch mal in die Haare gekriegt. Aber es ist gar nicht schlimm, wenn man sich mal streitet, auch als Spieler mit dem Trainer. Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm! Obwohl es damals ein paar Mal geknistert hat, hat sich daran nichts geändert."

Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=eDdPbzVKdHVXQjE3ZnZtamh2SDRsVHJRRHZtd2hOd2UrN1RkbXpIdVBGbz0=

Mats Hummels über Erling Haaland: "Wenn er sieht, er hat die Chance, ein Tor zu schießen, in der Formel 1 haben die auch einen Knopf, DRS [Drag Reduction System, Anm.d.Red.]. Den hat er auch. Den hat er bei der Geburt mitbekommen. Wenn er sieht, er kann ein Tor schießen, schaltet in ihm irgendein Schalter um und dann gibt es für ihn kein Stoppen mehr."

... zur Person Erling Haaland: "Was man an ihm feiern muss: Er ist ein absoluter Topstar, auf dem höchsten Level. Er ist absolut bodenständig, Teamspieler. Das ist ein guter, witziger Kerl - sehr, sehr witzig. Er kann über sich selbst lachen. Er ist aber auch hochprofessionell und ambitioniert. Er wollte ab Tag 1 in Dortmund gewinnen, er wollte besser werden. Er kam zu uns und hatte schon ein paar Schwächen: der rechte Fuß, Mitspielen, Ballannahmen. Auch sein Kopfball war noch nicht vorhanden. Er hat in ein paar Monaten Training alles für sich erlernt. Erling und ich sind nach zwei, drei Tagen jede Woche im Training draußen geblieben und haben zu zweit noch Kopfbälle gemacht. Er hat das in einem Wahnsinnstempo gelernt, zu köpfen. Das macht er mit allen Dingen. Wenn er will, dass er was kann, ist er so lange dran, bis er es kann."

Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=Y2ttWVdRSG9EN04xZ2pDQXZacll2ZnFMZ0J3L2pBcXdoTHFkakJHbTdtOD0=

Die Fußball WM 2026 komplett bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Viertelfinale

Sonntag, 12. Juli 2026

EXKLUSIV ab 02.20 Uhr: Argentinien - Schweiz

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Jan Henkel, Marco Hagemann, Patrick Ittrich

Halbfinale

Dienstag, 14.07.2026

ab 20.00 Uhr: Frankreich - Spanien

Mittwoch, 15.07.2026

ab 20.00 Uhr: England - Argentinien/Schweiz

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