MagentaTV

Fußball WM komplett live bei MagentaTV

Von wegen mehr Netto-Spielzeit! "Bringt nichts": Ittrich moniert Regeländerungen, Schweinsteiger verrät Reyna-Insider mit FCB, DFB vor "3.Vorbereitungsspiel"

München (ots)

WM-Tag 3 und der "Breakfast Club" von MagentaTV blickt einen Tag vor dem deutschen Auftaktspiel auf das DFB-Team. Stürmer Deniz Undav, der mit einem frischen Haarschnitt ins Turnier startet ("es sah bei mir langsam eklig aus"), will endlich loslegen: "Der Fokus ist da. Wir sind alle gut drauf, ich natürlich auch." Seine Startelfambitionen ordnet der Stimmungsmacher trotz starker Form dem Teamgeist unter: "Du kannst Kai, mich oder Nick auf der 10 spielen lassen. Im Endeffekt ist es egal, wer spielt. Da wird keiner sauer sein, wenn er mal auf der Bank ist." Taktik-Experte Tobias Schweinsteiger sieht bei seiner Premiere im Breakfast Club "null Diskussionen darum, den auch mal von Anfang an durchzujagen". Das Curacao-Spiel diene für Schweinsteiger als "gute Trainingseinheit" und sei "eigentlich wie ein drittes Vorbereitungsspiel. Du solltest aber schon die A-Elf von Anfang an drauf lassen". Deutschland gegen Curacao gibt´s morgen ab 17.30 Uhr live bei MagentaTV.

Über US-Angreifer Giovanni Reyna, der mit einem Traumtor in der Nachspielzeit für Aufsehen sorgte, verrät Schweinsteiger ein pikantes Detail: "Ich habe ihn in der U14-Nationalmannschaft der US-Boys mal für Bayern beobachtet. Die dringende Empfehlung war es, ihn zu holen." Letztlich schloss sich Reyna Borussia Dortmund an und spielt aktuell für Borussia Mönchengladbach. "Gladbach kann sich freuen, weiß aber auch, dass sie ihn nur gekriegt haben, weil er enorme Verletzungsprobleme hat." Diese hätten ihn laut Schweinsteiger "ein bisschen eingeschränkt, um noch eine größere Karriere zu haben."

Zwischen den USA und Paraguay moniert Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Ittrich einen "absoluten Prozessfehler" des niederländischen Unparteiischen Danny Makkelie, der einen bereits ausgeführten Freistoß unterbrach, mit dem Videoschiedsrichter kommunizierte und das vorherige Foul wegen einer Schwalbe zurücknahm. "Der weiß selber gar nicht, was los ist", so Ittrich zur kuriosen Szene. Allgemein kritisiert der Experte, dass viele Regeländerungen nicht den erwünschten Anstieg der Nettospielzeit ergeben würden: "Die Nettospielzeit bei Südkorea gegen Tschechien lag bei 51 Minuten. Wir wollen Richtung 60, 63 gehen. Aber bis jetzt bringt das gar nichts", konstatiert Ittrich. Schweinsteiger erinnert dabei an die Corona-Zeit: "Die einzige Regeländerung, die mehr Nettospielzeit eingebracht hat, war, als keine Zuschauer im Stadion waren."

Im Rückblick auf die vergangene Nacht frozzelt Moderator Micky Beisenherz der letzten der drei Eröffnungsfeiern in Los Angeles trotz 1a-Musik-Acts eine "für US-Verhältnisse eher lowkey" Veranstaltung. "Sie hätten ja wenigstens mal Katy Perry ins All schießen können. Das ist das Mindeste, was ich erwarten kann", witzelt Beisenherz.

Nachfolgend die Stimmen und Clips der 3. Folge des "Breakfast Club" zur Fußball-Weltmeisterschaft. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Heute Abend geht's weiter mit dem ersten Auftritt der Schweiz gegen Katar in der Gruppe B - live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, jetzt noch 42 davon exklusiv.

Der "Breakfast Club": Folge 3, immer morgens um 07 Uhr live & kostenlos bei MagentaTV, wieder mit guter Stimmung, noch besseren Sprüchen und mit Sascha Bandermann, Micky Beisenherz, Tobias Schweinsteiger, Patrick Ittrich - hier einmal eine Zusammenfassung:

"Der Fokus ist da": "Poldiesker" Undav startet mit "frischem" Haarschnitt in die WM

DFB-Stürmer Deniz Undav über seine Rolle als Stimmungsmacher im Team: "Ich bin einer von ein paar Leuten, die gute Stimmung verbreiten. Schlotti ist auch einer, Toni, Sané. Wir haben einige, aber ich bin schon einer der Lauteren."

... über seine Form und Startelfambitionen: "Wir sind alle gut drauf, ich natürlich auch. Der Bundestrainer hat viele Optionen. Du kannst Kai, mich oder Nick auf der 10 spielen lassen. Im Endeffekt ist es egal, wer spielt. Jeder gibt 100 Prozent. Da wird keiner sauer sein, wenn er mal auf der Bank ist."

... über seine frischen Haarschnitt: "Es sah bei mir langsam eklig aus. Es musste mal wieder ein bisschen frisch sein. Gott sei Dank war ein Friseur da, sodass ich mich vor dem ersten Spiel nochmal ein bisschen frisch machen konnte." Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/m2ZERCTaQdHy9xD

Moderator Micky Beisenherz schwärmt von Undav: "Es ist ein bisschen das 'Poldieske'. Das schätzen wir alle. Von uns allen ist Undav irgendwie der Liebling. Er hat eine klare Sprache. Wenn dann noch die Leistung dazu passt - und das tut sie, er ist extrem gefährlich und hat eine super Saison gespielt - dann ist es das ganze Paket. Ich erwarte sehr Vieles von Undav." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=emFseG9nOVQxSUcxUUt0dEUzNEFSRGhINURkTmQyMmFDb1A2NHBiOEpuUT0=

Experte Tobias Schweinsteiger fügt hinzu: Der versteht Fußball. Er ist immer in den richtigen Räumen und hat immer eine Idee. Der spielt Fußball, wie man das früher auf der Straße gelernt hat. Es gab ja die Diskussion, ob er nur am Ende des Spiels rein kann. In Stuttgart hat er fast jedes Spiel von Anfang an und fast durchgespielt. Ich sehe null Diskussionen darum, den auch mal von Anfang an durchzujagen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VEdYK0ptVUt3MEgxM0pvVGFSTVJUNWZ2eUNLQlZVS2xKUm40b3FwQXNPND0=

Schweinsteiger über den deutschen WM-Auftakt gegen Curacao: "Das Problem ist die Belastungssteuerung und die Periodisierung: Wann setzt du Reize? Es ist eigentlich wie ein drittes Vorbereitungsspiel. Du solltest aber schon die A-Elf von Anfang an drauf lassen. Dann kannst du hoffentlich früh wechseln, wenn sich der Spielstand so ergibt. Das Problem ist, dass Curacao nicht unsere Schwächen aufdecken wird. Die sind wahrscheinlich da und haben wir auch gegen die US-Amerikaner gesehen. Da sind so viele Spieler, die auf brutal hohem Niveau dieses Jahr wieder 50, 60 Spiele gemacht haben. Für die ist es eine gute Trainingseinheit. Aber es wird bestimmt frühe Wechsel geben. Zum Reinkommen ist es gut, auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, jetzt das zweite, dritte Spiel in Folge mit dem Nebenmann zu machen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TXVFV2ZHem9FdzMrNUlnbTV4bVFrenovVWRBT2EzUm8xWGw2WTU5YzVzQT0=

US-Eröffnungsfeier "eher lowkey", aber trotzdem mit "ein bisschen Ramba-Zamba"

Beisenherz über die eindrucksvolle, aber weniger pompös als gedachte amerikanische Eröffnungsfeier mit mehreren Musik-Acts: "Für US-Verhältnisse war es eher lowkey. Aber es war schön, es hat mir gefallen. [...] Sie hätten ja wenigstens mal Katy Perry ins All schießen können. Direkt von der Stadionmitte irgendeine ins All schießen. Das ist das Mindeste, was ich erwarten kann."

Ittrich hat gemischte Gefühle zur US-Show: "Diese Eröffnungsfeiern sind ja schon ein Unterschied zu deutschen Veranstaltungen und zur deutschen Fußballkultur. Ich bin nicht ganz so auf der Seite. Ich mag es an sich auch, wenn es ein bisschen weniger ist. Auf der anderen Seite: Ein bisschen Ramba-Zamba ist schon okay." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QWZETkdsUGx2ajNzcXRINlg1UXpReFJsbm9Wa0xCTFVtRWFocmVMS0tvcz0=

Die besten Momente der Eröffnungsfeier in Los Angeles im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NTUxdVFNRCtOMi9vK3U5bmxSNEkwUERicVJyOTZEK1BzM2JrUjdrWXVFOD0=

Hollywood-reif: Beim Eröffnungsspiel der US Boys kommt es zu einem großen Promi-Auflauf: Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/qi6itCSaWweEWTH?dir=/&openfile=true

Bei der Eröffnungsfeier wird es emotional: Katy Perry gibt ihren Hit "Wonder" zum Besten! Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/pM3bXye7nPcZzwM?dir=/&openfile=true

Nach ihrer Gesangseinlage gibt Katy Perry ihrem Partner, dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau, auf der Tribüne einen energischen Kuss auf die Wange. Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/apps/files/favorites/620127?dir=/Auslieferung%20WM/03_Buntes/260613&openfile=true

Schweinsteiger lobt US-Doppelpacker Balogun: "Bin gespannt, ob der noch so lange in Frankreich bleibt"

Beisenherz blickt auf die nächtliche Partie USA gegen Paraguay zurück: "Die US Boys sind überraschend gut. Aber Paraguay ist auch einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Dann sorgen sie auch noch dafür, dass die Amerikaner noch sehr entfesselt spielen konnten. Dass Pulisic Fußball spielen kann, weiß man. Er spielt ja nun auf hohem Niveau in Europa."

Schweinsteiger hebt die Leistung von Doppelpacker Folarin Balogun, Stürmer von der AS Monaco, hervor: "Er ist ein super Stürmer. Er bringt eine brutale Physis mit, hat einen guten Abschluss und ein gutes Dribbling. Er hat bei Monaco auch eine gute Saison gespielt. Ich bin mal gespannt, ob der noch so lange in Frankreich bleibt. Es ging immer irgendwie über ihn. Entweder war er der Abschlussspieler, der Vorbereiter oder der Wandspieler im Zentrum. Da waren immer Tyler Adams und McKennie dahinter, das ist gut. Tillman spielt ein bisschen mehr aus der Tiefe. Dann hast du außen mit Sergiño Dest und Pulisic zwei Wahnsinnsdribbler. Das hilft ihm, um sich früh in Position zu bringen. Die sechs da vorne haben mir gegen Deutschland schon gut gefallen und heute wieder." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cEVya21ZMjZJVHUxR3psMk1kTk5sWlJhaHpTeWhDQ1hnTjA3M2ZQcnBMbz0=

Schweinsteiger verrät Reyna-Detail: "Habe ihn für Bayern beobachtet"

Beisenherz über den Ex-Dortmunder und aktuellen Gladbacher Giovanni Reyna, der mit einem Traumtor mit dem Außenrist in der Nachspielzeit den Schlussstrich unter den amerikanischen Sieg setzte: "So hätte ich ihn gerne häufiger beim BVB gesehen. Die Gladbacher freuen sich, weil sie jetzt zumindest schon mal in den USA sehen, zu was der Mann alles in der Lage ist. Er ist ein fantastischer Spieler. Jetzt hat er sein Potenzial mal gezeigt."

Tobias Schweinsteiger verrät interessante Details über Reyna: "Ich habe ihn in der U14-Nationalmannschaft der US Boys mal für Bayern beobachtet. Die dringende Empfehlung war es, ihn zu holen. Dortmund hatte familiär den kürzeren Weg und hat ihn dann rüber geholt. Er ist ein super Fußballer und bringt alles mit. Wenn er den Ball berührt, schaut das gut, weich, schön und elegant aus. Gladbach kann sich freuen, weiß aber auch, dass sie ihn nur gekriegt haben, weil er enorme Verletzungsprobleme hat. Wenn die körperliche Konstitution nicht so da ist, kann das Talent, die Technik, der taktische Einfluss und die Persönlichkeit noch so super sein. Das hat ihn ein bisschen eingeschränkt, um noch eine größere Karriere zu haben." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TW5PVmlQeVFOYVd1MW9MZDI2U2QvR3FPTmlxTnAzOXlVdHlQU3VJaXN4UT0=

Ittrich über Makkelie-Fehlentscheidung: "Der Prozess war komplett schlecht"

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich über die umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Danny Makkelie, einen bereits ausgeführten paraguayischen Freistoß zurückzupfeifen. Makkelie hatte vom Videoschiedsrichter sehr verspätet den Hinweis erhalten, dass es sich zuvor statt um ein Foul um eine Schwalbe gehandelt haben soll. Makkelie nahm den Freistoß nach der Ausführung noch zurück, gab Paraguays Stürmer Miguel Angel Almiron die Gelbe Karte wegen Schwalbe und sprach den USA einen Freistoß zu: "Ich bin mir nicht sicher. Bei einer Spielerverwechselung darf sich der VAR einschalten. Eine Regeländerung am 28. Februar hat besagt, 'Mistaken Identity' heißt nicht nur der Spieler, sondern auch das Team. Jetzt ist die Frage: Bezieht sich die Änderung auf die Person oder auch auf die Aktion? Für mich liegt hier ein absoluter Prozessfehler vor. Eine Überprüfung findet immer vor der Spielfortsetzung statt. Hier hat der Video-Assistent erkannt: Es lag kein Foulspiel, sondern eine Schwalbe vor. Jetzt muss man wirklich abwarten, ob die FIFA sagt: Diese Erweiterung - 'Mistaken Identity' aufs Team - bezieht sich auch auf die Aktion. Das bezweifle ich. Da ist die FIFA, auch die UEFA, immer ein bisschen langsam zu sagen, was am Ende richtig und falsch ist. Jetzt kommt der 2. Punkt: Es wird das Spiel fortgesetzt. Normalerweise kannst du nach einer Spielfortsetzung beim VAR-Protokoll gar nicht mehr angreifen. Der Prozess war komplett schlecht. Die Überprüfung muss vor der Spielfortsetzung stattfinden. Und ob es wirklich die 'Mistaken Identity' ist, bezweifle ich auch. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte mein Handy voll mit Nachrichten. Es gibt diverse Blogs für Schiedsrichter: Es war alles voll und jeder hatte eine andere Meinung."

... ob die Aufgaben der Schiedsrichter, die alle gleichzeitig im Auge behalten werden müssen, zu viel werden: "Den Schiedsrichtern wird mittlerweile ganz schön viel abverlangt. Nach der Spielfortsetzung muss man mal auf Danny Makkelie gucken: Der weiß selber gar nicht, was los ist. Du siehst es im Gesicht. Der denkt sich: Was ist hier gerade passiert? Eigentlich ist es ein Fehler von ihm. Bei einem Fehler des Schiedsrichters wird das Spiel eigentlich mit Schiedsrichterball fortgesetzt. Er setzt es aber fort mit indirektem Freistoß wegen Schwalbe." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UlErSWdQb0dqdUpQOVR2cmdXV0xxR0VkdW84aTEydU1yb29CTFFta3ZZTT0=

Regeländerungen bringen "gar nichts": Der Wunsch nach mehr Nettospielzeit bleibt unerhört

Ittrich spricht über die Nettospielzeit in den ersten WM-Spielen: "Wir wollen ja durch die ganzen Regeländerungen, dass schneller und besser gespielt wird. Vor allem wollen wir, dass die Nachspielzeit nicht wie 2022 800 Minuten betrifft, sondern wir wollen mehr Nettospielzeit. Die Nettospielzeit bei Südkorea gegen Tschechien lag bei 51 Minuten. 55 Minuten waren es bei Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Wir wollen Richtung 60, 63 gehen. Aber bis jetzt bringt das gar nichts."

Schweinsteiger reagiert: "Es ist superinteressant. Alle Regeländerungen gehen in die Richtung, dass mehr Fußball gespielt werden soll. Die einzige Regeländerung, die mehr Nettospielzeit eingebracht hat, war, als keine Zuschauer im Stadion waren." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=azZSaFU2UmNtc3F1MlYvbWE4UkRVejVVaTBMcXg0UURFaEdKaWhMbU43Yz0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Samstag, 13.06.2026

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Katar - Schweiz

ab 20.50 Uhr: Katar - Schweiz

ab 23.20 Uhr: Vorberichte Brasilien - Marokko

ab 23.50 Uhr: Brasilien - Marokko

Sonntag, 14.06.2026

ab 02.20 Uhr: Vorberichte Haiti - Schottland

ab 02.50 Uhr: Haiti - Schottland

ab 05.20 Uhr: Vorbericht Australien - Türkei

EXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Australien - Türkei

ab 08.20 Uhr: Breakfast Club

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Deutschland - Curacao

ab 18.50 Uhr: Deutschland - Curacao

ab 21.20 Uhr: Vorberichte Niederlande - Japan

EXKLUSIV ab 21.50 Uhr: Niederlande - Japan

Montag, 15.06.2026

ab 00.30 Uhr: Vorberichte Elfenbeinküste - Ecuador

ab 00.50 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador

ab 03.30 Uhr: Vorbericht Schweden - Tunesien

EXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Schweden - Tunesien

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Kap Verde

ab 17.50 Uhr: Spanien - Kap Verde

ab 20.30 Uhr: Vorberichte Belgien - Ägypten

ab 20.50 Uhr: Belgien - Ägypten

ab 23.30 Uhr: Vorberichte Saudi-Arabien - Uruguay

ab 23.50 Uhr: Saudi-Arabien - Uruguay

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell