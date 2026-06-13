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"Ich wusste, dass wir das schaffen": Kanada holt ersten Punkt der WM-Geschichte trotz "Weltklasse"-Klärungsaktion von Kolasinac

München (ots)

Die WM ist auch in Kanada angekommen - und sie bringt den Mitgastgebern ihren allerersten Punktgewinn der Turniergeschichte. In Minute 78 rettete der eingewechselte Cyle Larin das Remis und freut sich: "Ich war kaum drin, um dem Team zu helfen und den Rückstand aufzuholen. Ich habe dann gedacht: Jetzt stehst du richtig, jetzt machst du ihn rein. Ich wusste, dass wir das schaffen." Bei den Bosniern, bei denen der Schalker Edin Dzeko fehlte, sorgte ein Ex-Schalker für Schlagzeilen: Sead Kolasinac kratzte einen Abschluss von Richie Laryea famos von der Linie. So famos, dass selbst ein ehemaliger Weltklasseverteidiger wie MagentaTV-Experte Mats Hummels ins Schwärmen kommt: " Da hat er sich in seinem Heimatland viele, viele, viele Freunde gemacht, weil diese Rettungstat pure Weltklasse ist. Ich weiß nicht, wieviel davon einfach nur Instinkt war, weil er den Fuß noch zufällig richtig hält. Aber das ist absolut sensationell. In 90 Prozent der Fälle geht der Ball ins Netz und er macht das absolut überragend."

Für die deutsche WM-Gruppe mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador ist Hummels ebenfalls optimistisch: " Ich finde, es ist ein guter Spielplan, mit dem Auftakt gegen Curacao, um mit einem Sieg reinzustarten, erstmal ein bisschen den ganz großen Druck wegzuhaben. Das kann ich aus unserer Erfahrung in den letzten Jahren sagen, das Auftaktspiel zu verlieren, das hatten wir bei der Euro gegen Frankreich mit meinem Eigentor zum 0:1, kleiner Kontrast zum Viertelfinale 2014. Gegen Mexiko haben wir 2018 auch das Auftaktspiel verloren. Und dann ist schon richtig Druck auf dem Kessel im zweiten Spiel. Dem ein bisschen zu entgehen mit dem Auftaktsieg, der gegen Curacao hoffentlich und wahrscheinlich kommen wird, tut gut."

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Spiel von Co-Gastgeber Kanada gegen Bosnien und Herzegowina in Gruppe B. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's mit dem ersten Auftritt von Co-Gastgeber USA gegen Paraguay in der Gruppe D - ab 02.30 Uhr. Morgen früh gleich um 07.00 Uhr gibt es die dritte Ausgabe des "Breakfast Club". Am Abend geht's dann ab 19.30 Uhr bei MagentaTV weiter, wenn die Schweiz auf Katar trifft. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.

Kanada - Bosnien und Herzegowina 1:1

Punkteteilung in Toronto! Beim WM-Auftakt kommt Kanada - trotz einer Vielzahl an Chancen - nicht über ein 1:1 hinaus. Cyle Larin erlöste sein Team erst in der 78. Minute. Im Vordergrund steht auch eine gigantische Klärungsaktion des Ex-Schalkers Sead Kolasinac, die einen weiteren Treffer verhinderte. Für Kanada ist es der erste Punktgewinn bei einer WM. 1986 und 2022 gab es jeweils drei Niederlagen.

Auch in Toronto gibt es den Einlauf der 48 Teilnehmerländer. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dVlKVFpZdDZEbXUwT0FFcGJpYVYyTzJKbzIyc0lIZko0eHlFQlk5eUxucz0=

Die Stars lassen sich die Gelegenheit nicht nehmen: Michael Bublé performt bei der Eröffnungsfeier: clipro.tv/player?publishJobID=dDdPOVRjNmc2YWhLcDhvRTZFK3hSVDlQdHRoZW45OW85N2JweVRkQVF4Yz0=

Ein wenig kanadische Kultur zum Auftakt in die Eröffnungsfeier. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OEJyYzY2aXgzb1lPbVV1djlPcUhoakcrMG9RS3pSM3hJLzRGS2h2ZFQwYz0=

Alessia Cara performt bei der Eröffnungsfeier. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RFA1eGlpYkNYS1ExSExEWG1sOE5OOU9MZjVYdFVmNXhjSFFSc3FDTkxJYz0=

Auch Alanis Morrisette lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RUExeEErdXc5TDhPTTFhU2w5WjA3U00zWDg1N2gxUmdDSFdBT05Nd0pRdz0=

Der Auftritt von Jessie Reyez und Elyanna im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWRaWitkamFKN2Y5ZzFBdEh3UjMwUUIvVHMyaE5iR01GZXFMMnJQSjZNaz0=

Elementar: MagentaTV-Experte Mats Hummels mit einem "Lothar-Matthäus-Moment". Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=L1BzQTNUTCt6NXNUNWR3d0VGc2pmRnM4Unc1cDhpaEVCMmt1bGVtOUFoWT0=

Cyle Larin, Torschütze Kanada: "Ich war kaum drin, um dem Team zu helfen und den Rückstand aufzuholen. Ich habe dann gedacht: Jetzt stehst du richtig, jetzt machst du ihn rein. Ich wusste, dass wir das schaffen."

...wie sehr ihn motiviert hat, dass Jesse Marsch ihn aus der Startelf genommen hat: "Ich will natürlich immer spielen. Darum geht es. Das musst du machen. Wenn du reinkommst und wenn du spielst, musst du zeigen, was in dir steckt."

...wie der erste Punktgewinn bei einer WM einzuordnen ist: "Ich glaube schon, dass wir in der 2. Halbzeit viel gemacht haben, gute Momente geschaffen haben. Wir haben wirklich Chancen gehabt. Das hat das Spiel letztlich entschieden, dass wir drangeblieben sind. So haben wir das Ganze entschieden."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WTZDOVFOZHBXck5wZGVKclc1UEhxNUZETGlMUVJxWEczK29WUlJGdDFHWT0=

Jesse Marsch, Trainer Kanada: "Ich habe das Gefühl, wir haben sie gepackt. Wir hatten sie kurz davor. Wir wussten: Es geht jetzt wirklich um die Temperatur, immer schneller. Dann sind wir einfach rangekommen und haben es geschafft. Wir wussten, dass wir da das Ganze entscheiden können."

...ob er aufgrund der ausgelassenen Chancen frustriert war: "Klar, die 1. Halbzeit war nicht gut. Da war ich wirklich enttäuscht. Wir haben nicht so aggressiv gespielt, wie ich mir das gewünscht habe. Wir haben einfach keinen Weg gefunden, durchzukommen. Wir haben gesagt, wir wollen aggressiv und intensiv antreten. Das haben wir in der 1. Halbzeit nicht geschafft. In der 2. Halbzeit haben wir es geschafft. Das war wirklich gut. Wir haben ab der ersten Sekunde gezeigt, was in uns steckt. Wir müssen schnell daraus lernen, damit wir weiterkommen. Wir haben jetzt einen Punkt. Das ist wichtig, um in der Gruppe weiterzukommen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir für nächstes Mal lernen, was wir dieses Mal falsch und was wir richtig gemacht haben."

...wie er das Momentum nach Vancouver mitnehmen will: "Diese Dynamik. Ich weiß, dass in Toronto unglaublich viel los war. Ich habe mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein. In Vancouver wird es nicht anders sein. Die Leute sind wirklich hinter uns gestanden. Das brauchen wir auch in Vancouver. Wir brauchen, dass die Leute unseren Jungs das Selbstvertrauen auf dem Platz geben. Dann werden wir weiter daran arbeiten."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d2EzSHQ3dmlON250cFBNUnhKQ0xhclVoN1BFRGJiSWhJdURLMUtpemhEYz0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die Klärungsaktion von Sead Kolasinac: "Da hat er sich in seinem Heimatland viele, viele, viele Freunde gemacht, weil diese Rettungstat pure Weltklasse ist. Ich weiß nicht, wieviel davon einfach nur Instinkt war, weil er den Fuß noch zufällig richtig hält. Aber das ist absolut sensationell. Ein bisschen Glück war mit drin. Aber das ist wirklich fantastisch. In 90 Prozent der Fälle geht der Ball ins Netz und er macht das absolut überragend. Das hat nicht den Sieg gerettet. Aber zu dem Zeitpunkt erstmal davor bewahrt, früher in noch größere Probleme zu geraten."

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die WM-Stimmung in Kanada: "Ich würde sagen, die Stimmung ist gut. Aber man merkt, dass noch keine klassische Fußballunterstützung da ist, wie man es aus unseren europäischen Ländern kennt."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=bnVXSU5BdmpYQi9YOTFMcG5WcG1EWDBVMFhiczRaaFZ5VjZhRzl0V3BWbz0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte mit einem knallharten Urteil zum südafrikanischen Auftritt bei der 0:2-Niederlage im Eröffnungsspiel gegen Mexiko: "Ich fand Südafrika tatsächlich schwach. Das hat mir nicht gefallen. Aber Mexiko hat das Beste draus gemacht und hätte viel höher gewinnen müssen. Sie hatten viele Gelegenheiten, aus denen sie mehr hätten machen können. Aber ein grundsolider Auftakt von Mexiko. Südafrika hat gezeigt, dass sie wahrscheinlich nicht lange im Turnier sein werden. Das war auch kein besonders schwaches Auftaktspiel, wie es manche gesagt haben. Ich fand es okay. Aber es darf noch besser werden."

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über sein Siegtor im WM-Viertelfinale 2014 gegen Frankreich: "An das Spiel erinnere ich mich vielleicht wie an kein anderes, vielleicht sogar besser als an das Finale. Das ist aus persönlicher Sicht der Traum, ein absolutes Traumspiel als Verteidiger, 1:0-Sieg, das Tor geschossen. Das Tor war relativ früh, 12. Minute. Danach haben wir echt viel verteidigt. Es gab viele, viele Strafraumszenen, wo man noch einen Fuß reingekriegt oder einen weggegrätscht hat. Dann Manu (Neuer), der 5-9 überragende Paraden gemacht hat im Spiel. Es war ein klassischer Abnutzungskampf nach dem 1:0, einfach wegverteidigt, mit nur noch ein paar Gelegenheitskontern für uns. Eins der größten Spiele für mich persönlich auch und das Spiel, auf das ich am meisten nach meinem Karriereende angesprochen wurde von den meisten Leuten, mit Abstand. Immer dieses Spiel. Das ist das immer so ein "Danke für das Tor gegen Frankreich damals." Das sagen wirklich viele."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=WFI5VzRNZ2xrb01KT2d1NkxrSUIya0FCaHp3dmdOQXp0YkcrclptNC9uVT0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die deutsche Gruppe: "Ich schwanke ein bisschen zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador (als schwerstem Gegner, d. Red.). Ich glaube, Ecuador wird noch ein bisschen schwieriger. Ich finde, es ist ein guter Spielplan, mit dem Auftakt gegen Curacao, um mit einem Sieg reinzustarten, erstmal ein bisschen den ganz großen Druck wegzuhaben. Das kann ich aus unserer Erfahrung in den letzten Jahren sagen, das Auftaktspiel zu verlieren, das hatten wir bei der Euro gegen Frankreich mit meinem Eigentor zum 0:1, kleiner Kontrast zum Viertelfinale 2014. Gegen Mexiko haben wir 2018 auch das Auftaktspiel verloren. Und dann ist schon richtig Druck auf dem Kessel im zweiten Spiel. Dem ein bisschen zu entgehen mit dem Auftaktsieg, der gegen Curacao hoffentlich und wahrscheinlich kommen wird, tut gut. Dann sind es aber zwei schwierige Aufgaben. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Deutschland die Tabelle auf jeden Fall als Erster abschließen wird. Aber Elfenbeinküste und Ecuador können was."

...ob es cleverer wäre, Zweiter zu werden, um Schwergewichten zu entgehen: "Ich weiß, was du meinst. Aber ich würde nie taktieren. Man ärgert sich mehr, wenn man im letzten Spiel denkt: Wir machen es absichtlich nicht. Dann haben die anderen auch einen Ausrutscher und du triffst auf einen Gegner, auf den du nicht treffen wolltest. Ich würde immer jedes Spiel auf Sieg spielen. Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir eh 3-4 Topnationen schlagen. Im Achtelfinale kannst du auch schon den ersten großen Mitfavoriten rausnehmen. Das ist auch eine schöne Sache."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=Z2dVcGZObnU0MWlUNGk5aWdCSUFQUG9YZjRHc2haWjRqV2NjS1hMUjNkQT0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über ein mögliches Engagement von Martín Demichelis bei RB Leipzig: "Für mich kam das, als du es mir gesagt hast, noch überraschender, weil ich mit Micho vor zwei Wochen noch auf Mallorca Padel spielen war. Wir haben noch ein bisschen länger gequatscht. Ich glaube, er hat an dem Tag auch seinen Vertrag auf Mallorca um zwei Jahre verlängert. Ich hab ihm zum neuen Vertrag gratuliert. Er hat auch schon über die neue Saison gequatscht. Er hat auch gefragt, ob ich nicht doch noch ein Jahr drin hab, in der 2. Liga in Spanien (lacht). Deswegen hat mich das auch richtig kalt erwischt. Ich kann mal versuchen, ob ich bis zum zweiten Spiel etwas rausgefunden hab. Er wird nicht sagen: Stimmt, kannst du vermelden."

...woher die Spekulationen kommen, nachdem Ole Werner alle sportlichen Ziele mit RB erreicht hat: "Das hat mich auch überrascht. Ich fand auch, dass Ole Werner eine gute Saison mit RB gespielt hat. Sie haben davor als 8./9. abgeschlossen. Er hat sie jetzt in die Champions League zurückgeführt. Das war natürlich ein kleines Auf und Ab. Aber im Großen und Ganzen war es eine positive Saison. Deswegen hab ich nicht erwartet, dass sie - ich weiß auch nicht, ob sie es tun werden, dass es ein Thema ist - den Trainer zu tauschen."

Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=OFN2Tm9nalZtTWJ6TXQ5V1dOMEZHV2crOFNSWTk2cC9Xd1dPdzkwSWNwdz0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Samstag, 13.06.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte USA - Paraguay

ab 02.50 Uhr: USA - Paraguay

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Katar - Schweiz

ab 20.50 Uhr: Katar - Schweiz

ab 23.30 Uhr: Vorberichte Brasilien - Marokko

ab 23.50 Uhr: Brasilien - Marokko

Sonntag, 14.06.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte Haiti-Schottland

ab 02.50 Uhr: Haiti-Schottland

ab 05.30 Uhr: Vorbericht Australien-Türkei

ab 05.50 Uhr: Australien-Türkei

ab 08.20 Uhr: Breakfast Club

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Deutschland-Curacao

ab 18.50 Uhr: Deutschland - Curacao

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Niederlande - Japan

ab 21.50 Uhr: Niederlande-Japan

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