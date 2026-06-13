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"Sie waren bisher das stärkste Team": USA demontiert Paraguay - und bekommt Lob von Hummels, Reyna glänzt mit "wunderschönem" Tor

München (ots)

Auftakt nach Maß für die USA! 4:1 fegen die WM-Gastgeber bei ihrem Auftakt Paraguay vom Platz - in der 1. Halbzeit buchstäblich. Das Team von Mauricio Pochettino presste aggressiv und zeigte einige äußerst sehenswerte Kombinationen, zweimal vollendet von Folarin Balogun, dem ersten Doppelpacker dieses Turniers. Auch Teamkollege und Ex-Leipziger Tyler Adams schwärmt: "Das ist großartig, so ins Turnier zu starten. Wir sind mit der Einstellung ins Turnier gegangen, dass wir nicht besorgt waren, gegen welchen Gegner wir spielen. Das Wichtigste war, wie wir das Spiel in jeder Situation gemanagt haben. Es ist unglaublich, ein Heimturnier zu spielen und so zu starten." Auch MagentaTV-Experte Mats Hummels war äußerst angetan von der US-amerikanischen Vorstellung und griff für das Lob direkt ins oberste Regal: "Das haben sie sich auch wirklich verdient, weil diese 1. Halbzeit herausragend war. Sie waren bisher das stärkste Team des Turniers für mich. Von allem, was wir bisher gesehen haben, auf jeden Fall."

Mit der letzten Aktion machte der Gladbacher Giovanni Reyna mit einem sehenswerten Außenristtreffer das Schleifchen um den Sieg. Hummels: "Das ist ein wunderschöner Treffer. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist einfach so, dass Außenristschüsse ungewöhnlich sind und dass deswegen Torhüter, die auf gewisse Bewegungen reagieren, auf den nicht vorbereitet ist. Der kommt überraschend, weil der Schuss aus dem Lauf perfekt in den normalen Laufschritt getimt ist. Der muss dann gar nicht so platziert sein, wenn er so überraschend kommt. Das war wirklich ein schöner Schlussakkord für das Spiel."

Für einen gelungenen Auftakt der DFB-Elf gegen Curacao ist Hummels weiterhin extrem optimistisch: "Das wird ein Auftaktsieg, ein absolut klassischer Pflichtsieg. Dessen sind sich auch alle bewusst. Logischerweise gibt es die Floskeln, von wegen man darf keinen Gegner unterschätzen. Aber ich glaube, die Favoritenrolle ist so klar verteilt wie selten zuvor bei einer Weltmeisterschaft. Und der werden sie auch gerecht werden."

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Spiel von Co-Gastgeber USA gegen Paraguay in der Gruppe D. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's gleich um 07.00 Uhr mit der dritten Ausgabe des "Breakfast Club". Heute Abend steht ab 19.30 Uhr bei MagentaTV der Auftakt für die Schweiz in der Gruppe B gegen Katar an. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.

USA - Paraguay 4:1

Blitzsaubere Leistung der US-Boys zum WM-Auftakt! In der 1. Hälfte zog das Team von Mauricio Pochettino die Paraguayer mit giftigem, aggressivem Pressing und sehenswerten Kombinationen komplett auf links. Das 3:0 zur Pause war hochverdient. Im 2. Durchgang durfte Mauricio für Paraguay etwas Schadensbegrenzung betreiben, bevor der Gladbacher Giovanni Reyna sehenswert per Außenrist den Schlusspunkt setzte. Zu einer besonderen Szene kam es in der 2. Halbzeit als Schiedsrichter Danny Makkelie über VAR Carlos del Cerro Grande eine Gelbentscheidung revidierte und letztendlich Miguel Almiron für eine Schwalbe verwarnte.

Los geht's! Die Eröffnungsfeier in den USA läuft: Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MDVQcEFTWWhSUEFDNStYVmdtYzN3TEg0aEFIdjYrMjNVOFpUTm1wdktxcz0=

Der erste Act ist der US-amerikanische Rapper Future: Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=L1RyWGh0Nm9OUXNSOVBvNjBqTnN1dElsTFhscXI4NHFVL1lzT1F5bGpIYz0=

Auch K-Pop-Superstar LISA von BLACKPINK darf nicht fehlen: Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dkRUaVZKVDgxUHhGMlpydzFZdkZJTUd2L2hzaFRybE9VVW5ZcUJtODdBVT0=

Die Teilnehmerländer laufen auch erstmals auf US-Boden ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=R3Q1dnI3cklaeHVKZkdITEpqUEdOL0U2RGFHa2RVMmVlOUMydndIdkI3Yz0=

Es wird emotional: Katy Perry gibt ihren Hit "Wonder" zum Besten! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aUs4aDQrYWhTSi9ldUVRSmgyZk5ueVhITVdNR3BUZDlDeVlKQXFGbG13az0=

Im Duo: Dan + Shay geben - zusammen mit dem SoFi Stadium die US-Hymne zum Besten. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RGNtOFdQZXJyM0NtUHFSMkRxbERQUk43dzN2Y2l4NS8zSnUrQ09sdlhUVT0=

Christian Straßburger hat das Spiel im Spezial-Feed zusammen mit Tom Kaulitz kommentiert. Im Anschluss sprechen beide über ihren "Hollywood-Moment". Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SWhaUlpuWEVEUzZCV0lMenhhalNPdG8xQXRxVEtKdis3bDVBdnlhcTI5WT0=

Tyler Adams, Spieler USA: "Das ist großartig, so ins Turnier zu starten. Wir sind mit der Einstellung ins Turnier gegangen, dass wir nicht besorgt waren, gegen welchen Gegner wir spielen. Das Wichtigste war, wie wir das Spiel in jeder Situation gemanagt haben. Es ist unglaublich, ein Heimturnier zu spielen und so zu starten."

...über Mauricio Pochettino: "Mit ihm zu arbeiten ist unglaublich. Wir arbeiten mit einem Trainer, der so viel Erfahrung und bei solchen herausragenden Klubs gearbeitet hat. Er weiß, wie man das Beste aus uns herausholt. Man konnte das heute Abend sehen, als wir auf allen Zylindern liefen, dass wir ein sehr gutes Team sind."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V3BWcUw0TTRucm1SeXRSSkQxRzRtUlltVVhIV1Znb3A0aDVnWHVoZ3FLTT0=

Mauricio Pochettino, Trainer USA: "Darauf haben wir gewartet. Wenn man über die USA spricht, diese Leidenschaft, dieses Gefühl. Heute waren sie unglaublich. Fußball ist hier in Amerika groß. Jetzt müssen wir intelligent sein und weiter in diese Richtung gehen. Aber wir sind glücklich, weil das erste Spiel immer schwer ist: Man ist Gastgeber der WM, die Erwartungen. Aber wie wir die Erwartungen und den Druck gemanagt haben, war herausragend. Die ersten 45 Minuten waren unglaublich. Es ist schwer, Teams zu finden, die so spielen. Ich bin so glücklich und so stolz."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OHVrdXAyY0RtNVpmNDR6SnhwMU40UFhrV0hDdkNRR1FPc3k4NWw4TmJkND0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über das Spiel: "Es war kein vom Ergebnis spannendes Spiel. Aber ich finde es schon spannend zu sehen, dass die USA den bisher besten Ansatz hatte von allen Spielen, die wir gesehen haben. In der 2. Halbzeit ist es mit dem Anschlusstreffer durch Paraguay dann doch nochmal ein bisschen interessant geworden. Sie haben nach der Halbzeit 5 Minuten ein bisschen Druck gemacht. Aber im Endeffekt war es schon sehr lange absehbar, wer gewinnt. Aber es war trotzdem ein interessantes Spiel."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=QklxZVZkVVF3aUxsT0tsWitwcjdLdHErdkRRS0x6T1MzcUlBdDVkQng1UT0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die VAR-Szene in der 2. Halbzeit: "Entweder darüber, dass wir nicht über alle Berechtigungen beim VAR Bescheid wissen, wann er eingreifen darf - oder darüber, dass hier ein Vorwand gesucht wurde, um nachträglich eine Gelbe für die Schwalbe zu geben und nicht einen Freistoß zu riskieren, der vielleicht noch ein Tor zur Folge hat. Es klingt für mich ein bisschen so, als wäre diese Spielerverwechslungsthematik ein Vorwand gewesen, damit er sich die Szene nochmal anschauen kann, weil er auf jeden Fall nichts verwechselt hat."

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über das Tor von Giovanni Reyna und ob es ein typisches Hummels-Tor war: "Das wäre zu hoch gegriffen, weil ich tatsächlich kein einziges Profitor mit dem Außenrist geschossen habe. Ich konnte schon damit schießen, vor allem im Training. Und das ist ein wunderschöner Treffer. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist einfach so, dass Außenristschüsse ungewöhnlich sind und dass deswegen Torhüter, die auf gewisse Bewegungen reagieren, auf den nicht vorbereitet ist. Der kommt überraschend, weil der Schuss aus dem Lauf perfekt in den normalen Laufschritt getimt ist. Der muss dann gar nicht so platziert sein, wenn er so überraschend kommt. Das war wirklich ein schöner Schlussakkord für das Spiel."

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die Stimmung in den USA nach dem Sieg: "Ich war von den USA sehr beeindruckt. Mir hat es hier richtig viel Spaß gemacht. Was nehmen wir noch mit? Dass das im Land echte Euphorie entfachen könnte. Ich wollte sagen, vielleicht ein Hupkonzert für den Sieg. Aber in New York wird die ganze Zeit gehupt. Deswegen hat das vielleicht nichts damit zu tun. Aber einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, die mir viel Spaß gemacht hat."

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Mats Hummels, MagentaTV-Experte, in der Halbzeitpause über den Auftritt der US-Amerikaner: "Da mussten sie vorher schon 3 oder 4 Tore erzielt haben. Jetzt haben sie quasi den Deckel draufgemacht. Und das haben sie sich auch wirklich verdient, weil diese 1. Halbzeit herausragend war. Sie waren bisher das stärkste Team des Turniers für mich. Von allem, was wir bisher gesehen haben, auf jeden Fall."

...ob die USA wirklich so stark war oder sie den schwächsten Gegner hatten: "Das glaube ich gar nicht. Paraguay ist nicht so schwach wie sie heute aussehen. Die USA machen es fantastisch. Sie haben tolles Gegenpressing, gewinnen ganz viele Bälle innerhalb der ersten paar Sekunden wieder, wenn sie sie verloren haben und haben Paraguay damit sukzessive den Zahn gezogen, bis sie am Ende gar keine Ahnung mehr hatten, wie sie irgendwie richtig aus der eigenen Hälfte kommen sollen. Nach vorne haben sie tollen Angriffsfußball gespielt. Irgendwann war so viel Selbstvertrauen da, dass ich schon dachte, dass sie vielleicht ein bisschen überpacen, ein paar Showelemente zu viel, von Dest zum Beispiel. Aber mit dem Dritten haben sie es dann auch aufs richtige Ergebnis gestellt."

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Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über einen Einsatz von Alphonso Davies bei der WM: "Ich hoffe es für uns, ich hoffe es für die kanadische Nationalmannschaft und die Fans. Aber ich hoffe es vor allem für ihn. In seiner Karriere als Kanadier ein WM-Spiel im eigenen Land austragen zu können ist alles andere als selbstverständlich. Dass das sein absoluter Traum sein wird, ist klar. Er ist ein richtig guter Junge. Ich habe bei Bayern noch mit ihm zusammengespielt und würde es ihm von Herzen gönnen, dass wir ihn noch auf dem Platz sehen. Vielleicht müssen sie 1-2 Runden weiterkommen, damit es so kommt. Ich drücke ihnen als Mannschaft und ihm persönlich die Daumen."

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Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die Stadien in den USA: "Das sind auch echt imposante Arenen. So moderne Stadien, wie wir sie hier sehen, haben wir sie im Fußball noch nie gesehen. Es gibt das Bernabéu, es gibt 2-3 in Europa, die ähnlich modern sind. Aber in der Hülle in den USA ist es schon außergewöhnlich."

...über den Rasen in den Stadien: "Es gibt hier viele Kunstrasenplätze. Und das geht natürlich gar nicht. Selbst Hybrid bei einer WM. Bei einer Weltmeisterschaft muss es ein richtiger Rasen sein. Ich verstehe es bei Vereinen, wenn sie 20-30 Heimspiele haben und Hybrid machen und das ein bisschen stabiler ist. Aber eine Weltmeisterschaft würde ich schon auf dem bestmöglichen natürlichen Rasen sehen."

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Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die Gruppe D mit den USA, der Türkei, Paraguay und Australien: "Ich schätze die nicht herausragend stark, aber gut besetzt und schwierig vorherzusagen ein. Ich habe keinen richtigen Favoriten auf den Gruppensieg. Ich habe keinen Favoriten aufs Ausscheiden. Das finde ich ist eine sehr ausgeglichen besetzte Gruppe und deswegen auch sehr spannend. Vor allem auch mit der Türkei ein Land, dem viele viel zutrauen. Ich traue ihnen auch viel zu. Aber ich gebe ihnen trotzdem keine Garantie, dass sie weit kommen werden, weil ich auch nicht felsenfest überzeugt bin. Aber sie haben die letzten Jahre eine unglaublich starke Entwicklung die letzten Jahre genommen. Sie haben auch, als ich zwischenzeitlich wieder bei der Nationalmannschaft dabei war, im November 2023 gegen uns in Berlin mit einem fantastischen Spiel gewonnen. Sie haben eine sehr gute individuelle Qualität, sind als Mannschaft viel besser als noch vor 8, 9, 10 Jahren. Deswegen finde ich sie sehr stark. Aber die Gruppe ist auch so kompliziert, dass man eventuell stolpern könnte."

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Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über Ex-BVB-Teamkollege und US-Star Christian Pulisic: "Als er mit seinen 17 Jahren beim BVB hochgekommen ist, wir kannten ihn schon vorher als Mannschaft, weil wir oft bei dem Jahrgang in dem er war, zugeschaut haben. Da waren einige vielversprechende Talente. Wir haben mit 4, 5, 6 Jungs die Spiele geschaut. Er war von Anfang an ein Top-Junge, ein super Spieler, gutes Tempodribbling, guter Zug zum Tor. Er hat eine gute Herangehensweise, eine gute Einstellung zum Sport. Ich drücke ihm schon immer, wo er danach war, die Daumen. Ich habe in Italien gegen ihn gespielt und ihn da gesehen. Es ist immer schön, ihn zu sehen und jedes einzelne Mal, wenn er mich sieht, sagt er: Danke für die Vorlage zu meinem ersten Profitor. Jedes einzelne Mal. Er hat sich, glaube ich, schon 10 Mal bedankt. Dabei war die Vorlage nicht so spektakulär. Er hat es einfach hervorragend gemacht. Der Pass war schon so gewollt. Ich habe einen Drei-Meter-Pass gespielt, er hat noch einen ausgespielt und ihn dann ins kurze Eck gejagt. Aber, nehm ich als Assist. Und er freut sich immer noch drüber."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=eThUS0lEOVRiM05JbDJOSjFsSDl1aHJSSjNtekhuRkVpS09VVEpRM2hLST0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über das DFB-Team: "Erstmal: Endlich! Ich finde, ein Turnier geht erst dann richtig los, wenn das eigene Land, wenn die eigene Mannschaft einsteigt. Das ist am Sonntag der Fall. Ich bin für Sonntag extrem optimistisch. Das wird ein Auftaktsieg, ein absolut klassischer Pflichtsieg. Dessen sind sich auch alle bewusst. Logischerweise gibt es die Floskeln, von wegen man darf keinen Gegner unterschätzen. Aber ich glaube, die Favoritenrolle ist so klar verteilt wie selten zuvor bei einer Weltmeisterschaft. Und der werden sie auch gerecht werden. Deswegen bin ich für den Auftakt sehr optimistisch."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=VmFzV05Oc1lGTkRqZFd2dGdnTE9kSEU0bmRiSTdXRkRPVitTZ1N4cVcwUT0=

Deniz Undav, Spieler Deutschland, über das Lob der MagentaTV-Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp: "Sowas freut mich natürlich, wenn ich von zwei solchen Experten gelobt werde. Aber ob sie mich loben oder kritisieren, mich freut es bei beiden. Ich weiß, die machen das aus gutem Grund und wissen, dass ich das kann oder besser kann. Ich hab Thomas schon vor zwei Jahren schon gesagt, dass er sich einen Bart wachsen lassen soll. Deswegen bin ich froh, dass er sich einen Bart hat wachsen lassen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WmdVWTh4ZUJueDNkQXI0UXo5UzFHNVdoczVqSjVSOFN6TFVUWCtaZ0lHOD0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)

Samstag, 13.06.2026

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Katar - Schweiz

ab 20.50 Uhr: Katar - Schweiz

ab 23.30 Uhr: Vorberichte Brasilien - Marokko

ab 23.50 Uhr: Brasilien - Marokko

Sonntag, 14.06.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte Haiti-Schottland

ab 02.50 Uhr: Haiti-Schottland

ab 05.30 Uhr: Vorbericht Australien-Türkei

ab 05.50 Uhr: Australien-Türkei

ab 08.20 Uhr: Breakfast Club

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Deutschland-Curacao

ab 18.50 Uhr: Deutschland - Curacao

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Niederlande - Japan

ab 21.50 Uhr: Niederlande-Japan

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