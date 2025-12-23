MagentaTV

WM 2026 nur bei MagentaTV komplett live

Interview mit Thomas Müller: "Weltmeister wird der, der mit den Bedingungen am besten klarkommt"

Mögliches Messi-Comeback sieht MagentaTV-Experte kritisch

München (ots)

Es müllert vorweihnachtlich bei MagentaTV! Thomas Müller, neben Weltmeister Mats Hummels und Welt-Trainer Jürgen Klopp WM-Experte bei MagentaTV, hat in einem exklusiven Interview einige Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft, die Wichtigkeit der Unterkunft, die deutsche Gruppe mit Curacao, Ecuador und Elfenbeinküste sowie Argentiniens Rolle mit einem möglichen Messi-Comeback beleuchtet sowie kommentiert.

Klar ist für den Weltmeister Thomas Müller bei diesem XXL-Turnier mit neuen Herausforderungen für die Teams: "Weltmeister wird der, der mit den Bedingungen am besten klarkommt." Dabei spiele das WM-Quartier entgegen der landläufigen Meinung keine dominierende Rolle. Das sagenumwobene Bahia Campo in Brasilien, das als Homebase für den Weltmeistertitel 2014 in Brasilien berühmt wurde? Thomas Müller sieht sich da eher als Vertreter der "alten Schule": "Fußball findet schon auf dem Platz statt."

Ein mögliches WM-Comeback von Argentiniens Weltmeister-Kapitän, Lionel Messi, sieht Müller kritisch. Argentinien habe die Qualifikation ohne Messi (39 Jahre) sehr kompakt und souverän absolviert. Messi in seiner alten Rolle, findet Thomas Müller: "Das könnte natürlich auch die ganze Statik dieser Mannschaft verändern - ob zum Guten oder zum Schlechten." Deshalb: "Ob das jetzt so aus dem Stegreif auf, sage ich mal, internationalem Weltniveau auch so funktionieren würde, bezweifle ich eher."

Nachfolgend die wichtigsten Passagen aus dem Thomas Müller-Interview - Quelle ist MagentaTV, einziger deutscher TV-Anbieter mit allen 104 WM-Spielen, 44 davon sind exklusiv. Vom 11. Juni mit dem Auftaktspiel Mexiko gegen Südafrika bis zum Finale am 19. Juli 2026: WM auf 3 Kanälen rund um die Uhr Live-Fußball. Die größte WM aller Zeiten - u.a. mit den bereits fixen Größen Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss - bei MagentaTV einzigartig!

"Ist Pflicht!" Müller hat errechnet: Deutschland kommt weiter! "Duftmarke gesetzt"

Thomas Müller über die deutsche Gruppe mit dem Exoten Curacao (14. Juni 2026, live bei MagentaTV), gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, live), gegen Ecuador (25. Juni, live). "Auf dem ersten Blick, wenn man die Namen der Gegner so liest, ist es natürlich eine Pflicht, weiterkommen", sagt Thomas Müller. Curacao sei ein "blinder Fleck auf der Fußball-Landkarte". Mahnt aber: "Mit der Elfenbeinküste haben wir den Afrika-Meister und mit Ecuador den zweiten der südamerikanischen Qualifikationen." Müller rechnet nach: "Wenn man sich dann die Gesamtkonstellation wieder anschaut, dass die 8 besten Gruppendritten aus zwölf Gruppen auch weiterkommen, dann ist das Weiterkommen wieder Pflicht." Deutschland erreicht nach der Müllerschen Rechnung also das Sechzehntel-Finale!

Dafür habe die deutsche Nationalmannschaft mit dem 6:0 gegen Slowenien "wirklich eine Duftmarke gesetzt." Thomas Müller moniert, dass die deutsche Auswahl beim 0:2 in der Slowakei zum Quali-Auftakt "auf jeden Fall ganz anders bestreiten hätte müssen."

Müller über das XXL-Turnier, die Relevanz des WM-Quartiers: "Fußball findet schon auf dem Platz statt"

48 Teams, 3 Austragende Länder mit USA, Mexiko und Kanada, 104 Spiele vom 11.Juni bis 19. Juli 2026 - wie geht ein Spieler in so eine Mammut-WM rein, mit welchem Kalkül? "Ich selber hätte mich damit überhaupt nicht beschäftigt, ob negativ oder positiv. Sondern man tritt bei einem Turnier an, bei dem man die Teilnahme-Bedingungen ja nicht festlegt, dass man aber gewinnen will."

Als Spieler müsse man sich nicht so viele Gedanken machen, denn so Thomas Müller, das oberste Gebot laute: "Weltmeister wird der, der mit den Bedingungen am besten klarkommt."

Und welche Rolle spielt dann das WM-Quartier, was schon immer als Basis eines guten Turniers beschworen wird? "Du willst als Verband natürlich perfekte Bedingungen schaffen, dass sich das Team auch außerhalb des Platzes natürlich nahe sein kann und trotzdem Abstand voneinander haben kann. Wenn du über sechs Wochen zusammen bist, dann ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, aber du hast natürlich schon auch Emotionen mit dabei."

Zwischen dieser perfekten Mischung aus Abstand und Nähe, gilt Müllers Credo: "Ich bin da tatsächlich- bleibe ich - bei der alten Schule: Fußball findet schon auf dem Platz statt."

Kann Messi dem Weltmeister noch helfen? Müller "bezweifelt es eher"

Lionel Messi, seit dem WM-Gewinn 2022 mit Argentinien ikonischer Weltstar und Müller-Besieger im MLS-Finale vor einigen Wochen, hat eine WM-Teilnahme 2026 erwogen. Thomas Müller sieht´s mit Spannung: "Es wäre ein interessantes Projekt aus meiner Sicht, wenn er dabei wäre. Das könnte natürlich auch die ganze Statik dieser Mannschaft verändern - ob zum Guten oder zum Schlechten."

Müller hat Messi aktuell in der US-Fußball-Liga MLS insbesondere im Final-Duell beider Stars erlebt und auch bei der WM 2022 in guter Erinnerung: "Wenn er dann am Ball war, ist er halt total explodiert und in den richtigen Räumen explodiert und hat dann wirklich viele Dinge initiiert. Ob das jetzt so aus dem Stegreif auf, sage ich mal, internationalem Weltniveau auch so funktionieren würde, bezweifle ich eher." Argentinien als WM-Favorit "habe ich aber schon auch dick auf dem Zettel."

Das MagentaTV-Interview mit Thomas Müller - hier ist der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/BQz8AnBDBQfKoa7?dir=/&openfile=true

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell