MagentaTV

Kurios! Beim Bundesliga-Spiel FC Bayern gegen SC Freiburg: Das "T" steht Kopf

Bonn (ots)

Wer dieser Tage aufmerksam fernsieht, die Tageszeitung liest oder in sozialen Medien stöbert, wird sich vielleicht wundern: das T steht Kopf. In einem neuen TV-Spot, auf Anzeigen oder in anderen öffentlichen Umfeldern "flipped" die Telekom ihr bekanntes Logo um 180 Grad. Auch beim morgigen Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) wird's passieren. Wenn das Team um Kapitän Manuel Neuer, Harry Kane, Serge Gnabry und Joshua Kimmich sich in der Allianz Arena auf die Begegnung vorbereitet, werden die Spieler das in Aufwärmkleidung mit gedrehtem T tun. Zudem ist es während des Spiels auf den LED-Banden zu sehen. Eigens für diese Aktion wird auch das von Azubis der Telekom gebildete große Logo auf der Tribüne gedreht - gesehen von 75.000 Stadionbesuchern und Millionen Fans am Fernsehen.

Doch was genau steckt hinter der Aktion? Die Telekom möchte aufmerksamkeitsstark auf den Start der mit Spannung erwarteten fünften und finalen Staffel des Netflix-Klassikers "Stranger Things" hinweisen. Dabei ist das "Flipped T" ein symbolischer Verweis auf die mysteriöse Parallelwelt "The Upside Down" aus der Erfolgsserie. Diese "andere Seite" ist eine Schattenwelt, die sich wie eine umgedrehte Version der realen Welt verhält. Der Welterfolg von Netflix startet ab dem 27. November 2025, natürlich auch auf MagentaTV.

Passend dazu macht die Telekom ihren Kundinnen und Kunden attraktive Angebote: Ab sofort bis Anfang Februar 2026 ist der Bestseller-Tarif MagentaTV SmartStream für Neukund*innen für 12 Euro statt 21,98 Euro monatlich (bei Einzelbuchung) erhältlich, in den ersten sechs Monaten sogar für 0 EUR/Monat. Zudem bietet das Unternehmen ihren Bestandskund*innen bei Magenta Moments in der MeinMagenta App eine Vielzahl von Vorteilen. Weitere Informationen zu Angebot und Kampagne: https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/magentatv-begeistert-mit-netflix-hit-stranger-things-1099512

Über die Netflix-Serie "Stranger Things"

"Stranger Things" ist die erfolgreichste Netflix-Serien aller Zeiten. Eine Mischung aus Nostalgie, Freundschaft und einem übernatürlichen Mysterium machen die Erfolgsserie einzigartig. Die finale fünfte Staffel wird in drei Teilen veröffentlicht und auch über Netflix bei MagentaTV zu sehen sein. Während der erste Teil am 27. November 2025 erscheint, folgt der zweite Teil am 26. Dezember und das Finale an Neujahr.

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell