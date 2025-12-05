MagentaTV

WM komplett live bei MagentaTV: Deutschland vs Ecuador, Elfenbeinküste & Curacao, Nagelsmann hat "Respekt" vor deutscher Gruppe, MagentaTV-Experte Hummels findet: "Gibt keinen Zweifel am Weiterkommen"

Weltstars und Losfeen: Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Tom Brady, Aaron Judge und Tom Brady haben Deutschland (wie schon 2022 in der Gruppe E) folgende Gruppen-Gegner bei der WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli 2026) zugelost: Ecuador (Nur 5 Gegentore in 18 Qualispielen, mit Abstand bester Wert in Südamerika, Zweiter hinter Argentinien), Elfenbeinküste (Afrikameister u.a. mit Sebastien Haller (Ex-Dortmund und -Frankfurt) und Curacao (mit Trainer-Legende Dick Advocaat).

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat "Respekt" vor den deutschen Gruppen-Gegnern: "Das Wichtigste ist Step-by-Step, die Gruppenphase so zu überstehen, dass wir in die k.o.-Phase einziehen. Das ist das Wichtige, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Das gebührt der Respekt. Das gebührt auch das professionelle Herangehen."

MagentaTV-Experte Mats Hummels findet: "In der Gruppe gibt es keinen Zweifel am Weiterkommen. Bei diesen vielen Gruppen ist es aber auch ein bisschen schade, dass die berühmt berüchtigten Todesgruppen eliminiert wurden." Weltmeister Hummels über die deutschen WM-Ambitionen: "Vor 2014 hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das ziehen. Jetzt gerade sehe ich uns nicht als Top-2 oder -3-Favorit, aber im erweiterten Kreis danach auf jeden Fall."

Ralf Rangnick, Teamchef Österreich, spielt mit seinem Team gegen Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien - und wie fand er die Gala: "Es hat lange gedauert, bis es endlich um Fußball ging. Aber das war auch nicht ganz überraschend." Und sportlich? "So genau haben wir uns noch nicht damit beschäftigt. Aber was ich schon mal gut finde, ist, dass wir erstens wissen, gegen wen wir spielen, keinen Playoff-Kandidaten mit dabeihaben. Insgesamt bin ich mit der Auslosung durchaus zufrieden."

Nachfolgend Clips und Stimmen und von der WM-Auslosung in Washington. Quelle MagentaTV. Nur MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, 44 Partien davon exklusiv. Mit Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels wurden bereits 3 Hochkaräter als Experten verpflichtet. Johannes B. Kerner moderiert, Wolff Fuss ist der Top-Reporter.

Reaktionen auf die Gruppen-Auslosung:

Julian Nagelsmann, Bundestrainer, zu Ecuador: "Das ist schon eine gute Mannschaft. Südamerikanische Teams sind nie leicht zu spielen. Die haben 3 bis 4 Topstars, die auch in europäischen Topligen unterwegs sind und in ihren Klubs eine tragende Rolle spielen. Das ist schon eine tolle Mannschaft. Die sind in ihrer Qualifikation Zweiter geworden, knapp hinter Argentinien. Aber von Platz 2 bis Platz 6 ist ein Punkt Unterschied. Das ist nicht so die extrem aussagekräftige Tabelle. Aber sicherlich kein schlechtes Team."

...zur Elfenbeinküste: "Wie alle afrikanischen Teams haben sie eine gute Athletik. Auch die Elfenbeinküste ist ein Team mit einer sehr guten Athletik. Sie sind Afrikameister. Das zeigt, dass sie eine gute Qualität haben. Das ist eine Mannschaft, die man schlagen kann, gegen die man aber auch getestet wird, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern wo wir gefordert werden. Aber das ist immer gut, dass du in der Gruppenphase auch Teams hast, die dich fordern. Dass du nicht drei leichte Gegner hast, sondern dich auch anstrengen musst, dass du auch an deine Grenze gehen musst, um gut ins Turnier zu starten."

...zu Curacao: "Wenn man ein europäisches Team in der Gruppe hätte, ist das immer ein bisschen leichter, vorzubereiten. Trotzdem wird das spannend. Ich bin auch gespannt, den Gegner zu analysieren. Klar, ist das ein bisschen unbekannt. Aber auch da werden wir auf jeden Fall nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Sie sind das erste Mal bei einer WM dabei. Auch völlig überraschend. Das war auch eine Sensation für alle. Sie haben es gut gemacht in der Quali und werden es sicherlich auch gegen uns gut machen."

...ob man schon rechnet oder erstmal gut in die Gruppe kommen will: "Natürlich ist es ganz normal, dass man versucht, den Baum ein bisschen durchzurechnen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da seid ihr ein bisschen schneller als wir. Aber klar, das Wichtigste ist Step-by-Step, die Gruppenphase so zu überstehen, dass wir in die K.O.-Phase einziehen, das ist das Wichtige, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Das gebührt der Respekt. Das gebührt auch das professionelle Herangehen. Aber das ist auch ganz normal, dass man überlegt, wer in den nächsten Runden auf einen treffen könnte und wen man schlagen muss, um weit zu kommen."

...zum Mannschaftsquartier: "Soweit sind wir noch nicht (dass wir buchen können, d. Red.). Unser Teammanagement hat herausragende Vorarbeit geleistet. Auch ich war schon auf Rundreisen, hab mir ein paar Dinge angeschaut. Wir haben mehrere Optionen, sind ganz guter Dinge, dass wir Top-Bedingungen vorfinden werden. Wir haben noch nichts zu verkünden, aber es sieht ganz gut aus."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Und2eW95cUd5RmZUWEFLNlBaaU1nZnZjQTFoVGpOOHU3SEZkWmQ1Um0rOD0=

Hummels über WM-Auslosung: "In der Gruppe gibt es keinen Zweifel am Weiterkommen"

Der neue MagentaTV-Experte Mats Hummel ist unmittelbar nach der Auslosung live zugeschaltet er ordnet Vorrundengruppe der Deutschen so ein: "Mein erstes Gefühl: Ich bin froh, dass ich es nicht als Spieler kommentieren muss. Dann hätte ich das Wort 'machbar' benutzen müssen. In der Gruppe gibt es keinen Zweifel am Weiterkommen. Bei diesen vielen Gruppen ist es aber auch ein bisschen schade, dass die berühmt berüchtigten Todesgruppen eliminiert wurden."

"Großer Fan von solchen Auslosungen" - aber: die Gruppen sind "verwässert"

Die neue Größe des Turniers mit 48 Mannschaften sieht der Weltmeister von 2014 zwiegespalten: "Ich finde es sehr cool, dass Nationen Weltmeisterschaftsteilnahmen haben, die sie noch nie oder sehr selten hatten. Logischerweise verwässert das etwas die Gruppenphase. Es ist für die Top-Nationen fast unmöglich, auszuscheiden. Früher hat dafür ein schlechtes Spiel gereicht. Jetzt kannst du mit zwei schlechten Spielen noch weiterkommen. (...) Die Auslosung war ein bisschen lang, aber an und für sich bin ich ein großer Fan von diesen Auslosungen. Das weckt immer schon große Vorfreude auf das Turnier - auch bei mir heute. Ich bin froh, dass ich den ganzen Modus noch nicht verstehen musste und ich noch 6 Monate Zeit habe, um mich in alles reinzulesen. Es wirkte schon als Zuschauer sehr kompliziert."

Der 36-Jährige blickt nach einer durchwachsenen Qualifikation optimistisch auf das deutsche Abschneiden bei der WM: "Da kann und wird noch viel passieren. Die letzten beiden Länderspiele haben echt Mut gemacht und Hoffnung gegeben - insbesondere das 6:0 gegen die Slowakei. Das war ein richtiger Hoffnungsschimmer, nachdem die Spiele davor ja nicht ganz so überzeugend waren. Aber das ist egal für das Turnier. Die Mannschaft wird beim Turnier sehr stark auftreten."

... ob Deutschland Weltmeister wird: "Das kann man so pauschal nicht sagen. Vor 2014 hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das ziehen. Jetzt gerade sehe ich uns nicht als Top-2 oder -3-Favorit, aber im erweiterten Kreis danach auf jeden Fall."

"Es wird ein harter Kampf um den Redeanteil" - Hummels witzelt über Experten

Hummels über das Experten-Trio bei MagentaTV, zusammen mit seinen langen Weggefährten Jürgen Klopp und Thomas Müller: "Es wird erstmal fachlich gut. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt danach. Bei der Konstellation gehe ich davon aus, dass es launig wird und wir Spaß untereinander haben werden und das auch verbreiten werden. Es wird ein harter Kampf um den Redeanteil. Wenn wir mal zu dritt in einem Raum sind, müssen wir einen Weg finden, wie wir alle unsere 80 Prozent Sendezeit kriegen." ." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a1JiakIxUG5EUmhhYk5oL2lYSWs2NW9jeW9vTi8vMW1Jd2J5ZXpDUzdHZz0=

"Die Zeit der Tests ist vorbei" - Fuss hofft auf gute Vorbereitung und "speziellen Spirit" beim DFB im WM-Verlauf

MagentaTV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss ordnet die deutsche Vorrundengruppe bei der WM ein: "Die deutsche Mannschaft ist gut beraten, das Schritt für Schritt anzugehen und das Punkt für Punkt abzuarbeiten, seriös in dieses Turnier zu starten und dann einen speziellen Spirit zu entwickeln, der einen weit im Turnier tragen kann. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann jetzt anfängt zu projektieren. Die Zeit der Tests ist vorbei. Er hat 30, 32 Leute im Kopf und wird dann eine erste Elf für sich bauen. Es gibt noch zwei Testspiele im März und zwei im Juni. Und dann geht die Post ab, hoffe ich. (...) Ich bin froh, dass es uns nicht erwischt hat in einer Gruppe mit Österreich, Argentinien und Algerien. Das ist schon echt ein Brett, da unter die besten Drei zu kommen. Auch die Engländer haben mit Kroatien, Panama und Ghana sicher nicht laut 'Hurra' gerufen. Das sind anspruchsvolle Gruppen. Das hat es die deutsche Mannschaft etwas einfacher - ich sage das in aller Vorsicht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q0RQTHVqSUdFaFoyM1ljelZCZ1BPaWh4RDBHUXpIRHhub3hZNURIRnY2Zz0=

Die Gruppen-Auslosung und es wird prominent: Die Losfeen Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Tom Brady, Aaron Judge und Tom Brady betreten die Bühne. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=blpydWVyblNuc1VLTEtYcnhYclBYYVRpekM5UCsvaUpYcjhkbEM1L1c4ST0=

Shaquille O'Neal, NBA-Star: "Wisst ihr, wie sie mich im Fußballbusiness genannt haben? David Blackham." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUJhU3N4UEl1UFJMWlExN2s3V29CaDZUbTlOYlVlc0tKMVZrY3hJeWFPRT0=

War das so geplant? Beim Schlussact der Village People gab es eine kleine Verzögerung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Q0dISVY2UHljR3FBckJOdmlpVFo1SHgrdy9xRjhtWExabVN6SncxSlpUaz0=

Ralf Rangnick, Teamchef Österreich, spielt mit seinem Team gegen Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien - und wie fand er die Gala? "Es hat lange gedauert, bis es endlich um Fußball ging. Aber das war auch nicht ganz überraschend. Von daher waren wir alle froh, dass es um 13 Uhr (Ortszeit) mit der Auslosung losging."

...zu Österreichs Gruppe: "So genau haben wir uns noch nicht damit beschäftigt. Aber was ich schon mal gut finde, ist, dass wir erstens wissen, gegen wen wir spielen, keinen Playoff-Kandidaten mit dabei haben Dass wir gegen keines der drei Länder gespielt haben, zumindest nicht in meiner Amtszeit, finde ich auch positiv. Und auch die Region, in der wir spielen werden, San Francisco, Dallas und Kansas. Morgen wissen wir auch, wo wir genau spielen. Insgesamt bin ich mit der Auslosung durchaus zufrieden."

...zum österreichischen Teamquartier: "Unsere beiden Teammanager waren während der Klub-WM schon vor Ort. Aber da war es ganz schwer, weil wir noch gar nicht wussten, wo wir spielen. Jetzt kennen wir zumindest schon mal die Gegend Die Entfernungen für amerikanische Verhältnisse zwischen den drei Orten sind jetzt auch nicht so groß. Das finde ich schon mal gut. Morgen, wenn wir genau wissen, wo wir spielen, werden wir auch entscheiden, wo wir hinfliegen und uns das ein oder andere Camp anschauen."

...wie groß die Vorfreude auf die WM ist: "Riesengroß, im ganzen Land. Auch durch die U17 nochmal, die im Finale war. Das Land ist viel auf den Fußball fixiert und konzentriert und identifiziert sich auch mit unserer Nationalmannschaft. Deswegen freuen wir uns alle sehr und können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht." Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/ix8StpamsHcjX7d?dir=/&openfile=true

DFB-Präsident Neuendorf freut sich auf den Exoten

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, zum Event: "Das ist so, wie man es in Amerika erwartet. Jedes Land, das eine WM ausrichtet, hat eine eigene Art, das zu zelebrieren. Wir haben es bei der Euro24 anders gemacht. Aber das hier war eben Amerika."

...zur deutschen Gruppe: "Ich sehe es auch so (wie Nagelsmann). Ich habe schon im Vorfeld gesagt, man muss vor allen Respekt haben. Côte d'Ivoire, Afrikameister, ist sicherlich ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner. Curacao ist ein Exot. Da freue ich mich aber auch extrem drüber, dass wir mal so ein Los gezogen haben. Gegen Ecuador haben wir auch schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Insofern ein bekannter Gegner, aus Südamerika. Aber wir haben eine gute Mischung aus verschiedenen Kontinenten. Jeder, der sich qualifiziert hat, in Südamerika, in Afrika, sollte man sehr ernst nehmen. Aber ich glaube, die Jungs werden sich optimal vorbereiten.

Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/PrWC2bTbyRYB29C?dir=/&openfile=true

"Heute vielleicht noch ein Quartier anschauen" - Völler will bis Mitte Januar Klarheit für WM-Base

"Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen." Rudi Völler, Sportdirektor der Nationalmannschaft, blickt am MagentaTV-Mikrofon voller Vorfreude auf die WM-Auslosung: "Wir freuen uns, dass wir hier sind und es vor allem auf den letzten Metern noch geschafft haben, Gruppenkopf und in Topf 1 gesetzt zu sein. Es macht ein paar Dinge etwas einfacher - auch, wo wir dann unser Trainingscamp suchen werden. Wir waren ja auch schon einige Male hier. Je nachdem, wo wir hingelost werden - heute werden wir uns vielleicht auch nochmal ein Quartier anschauen. Aber wir haben noch Zeit bis Mitte Januar. Bis dahin muss es dann stehen. (...) Am liebsten hätte man gerne einfachere Gegner, wenn so etwas überhaupt möglich ist. Es haben ja alle verdient, hier zu sein. Eine gute Mischung würde der Gruppe guttun." Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/n3aNLE2CABaPj24?dir=/&openfile=true

Die Show - aus dem Vorlauf mit Weltstars wie Andrea Bocelli, Robbie Williams, dem Fifa- und dem US-Präsidenten

Trump zur WM 2026: "So was hat es überhaupt noch nicht gegeben"

Donald Trump, US-Präsident: "Das, was wir Soccer und ihr Fußball nennt, ist eine wundervolle Sache. Die Verkaufszahlen gehen über das hinaus, was selbst Gianni (Infantino) gedacht hat, was möglich ist. Diese Veranstaltung wird eine Veranstaltung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, aufgrund der Begeisterung, die ich gesehen habe. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vk9uVDhWVGJ2ZWdIYTZXTzFvME1qeTZ2WjVPajRhMkV3Ymk0eWNRQ05QST0=

Die erste Trophäe des Abends geht an den US-Präsidenten. Donald Trump bekommt den FIFA Peace Prize. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MzJkWUJLUzlCRVNJRDR6bmRjMlpoQVZoNW9RN1k3R1BkMXNaMk16RWJRUT0=

"Größte Veranstaltung, die die Menschheit jemals gesehen hat" - Infantino schwelgt in Superlativen

FIFA-Präsident Gianni Infantino richtet zur Eröffnung der WM-Auslosung emotionale Worte an die Fußballwelt: "Willkommen in allen Sprachen der Welt, natürlich auch in der Sprache des Fußballs. Das ist die Sprache der Begeisterung, der Liebe, des Glücks. Sie sollten wissen: Die FIFA ist der offizielle Lieferant des Glücks für die Menschheit - und zwar seit über 100 Jahren. (...) Wir sind zusammengekommen, um die Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu feiern, die größte WM aller Zeiten. Es ist viel mehr als nur eine Sportveranstaltung. Es ist die größte Veranstaltung, die die Menschheit jemals gesehen hat und jemals sehen wird. Das wird hervorragend werden - ein Spektakel. Sieben Millionen Zuschauer werden in den Stadien sein. Sechs Milliarden Menschen werden der Fußball-WM von zu Hause und der ganzen Welt aus zuzuschauen. Es ist wie 104 Superbowls in einem Monat. Das ist die Größenordnung von dem, was wir hier veranstalten."

Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGZhOE1EUk9HMzBWaDdONlhueERaZi8zOGNhNWVIMXY1LzlvejJKODVlMD0=

