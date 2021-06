MagentaTV

EURO 2020 komplett live bei MagentaTV - Achtelfinals starten am Samstag mit Wales - Dänemark und Italien - Österreich

Auftakt ins Achtelfinale mit Hamann, Di Salvo und Ballack

München (ots)

Im ersten Achtelfinale der EURO 2020 am Samstag, 25. Juli, trifft um 18 Uhr Wales mit Superstar Gareth Bale auf Dänemark unter Trainer Kasper Hjulmand, Ex-Mainz-Coach, der mit den Danish Dynamites nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase doch noch die K.o.-Runde erreichte. Bereits um 17 Uhr begrüßt Moderator Johannes B. Kerner im MagentaTV-Studio die Experten Michael Ballack und Analyst Jan Henkel. Zu Gast ist Ex-Nationalspieler und Fußball-Experte Didi Hamann, der auch als Co-Kommentator des Spiels fungiert. Am Mikrofon begleitet Marco Hagemann die Partie in der Amsterdam Arena. Neues aus dem deutschen Lager und Infos vor dem Spiel gegen England (Dienstag, ab 17 Uhr live bei MagentaTV) gibt es jeweils über den Live-Tag verteilt mit Schalten und Interviews.

Um 21 Uhr steht bei MagentaTV im zweiten Achtelfinale die Partie Italien gegen Österreich im Wembley Stadion auf dem Programm. Das Team der Stunde aus Italien trifft auf die mit Bundesligaspielern gespickten Österreicher, die sich mit einem 1:0 gegen die Ukraine erstmals fürs Achtelfinale einer Europameisterschaft qualifiziert haben. Johannes B. Kerner hat im MagentaTV-Studio ab 20.20 Uhr die Experten Michael Ballack und Antonio di Salvo zu Gast, der als Co-Trainer gerade mit der deutschen U21 zum 2. Mal Europameister wurde. Jan Platte kommentiert die Partie.

Sonntag: Gipfel der Top-Stars live - De Bruyne gegen Ronaldo

Am Sonntag, 27. Juni, treffen im Ferenc-Puskás-Stadion in Budapest um 18 Uhr die Niederlande und Tschechien im dritten Achtelfinale aufeinander. Die Niederlande hat mit 3 Siegen unter Trainer Frank de Boer in der Gruppenphase überzeugt. Tschechien mit Leverkusens Patrik Schick qualifizierte sich mit 4 Punkten als Dritter in der Gruppe für das Achtelfinale. Bereits ab 17 Uhr stimmen Moderator Johannes B. Kerner, Experte Michael Ballack und Jan Henkel für die Analyse im MagentaTV-Studio auf die Begegnung ein, die Benni Zander kommentieren wird.

Um 21 Uhr heißt es dann im vierten Achtelfinale "EM-Favorit gegen Europameister ". Belgien mit Top-Star Kevin De Bruyne überzeugte in der Gruppenphase mit 3 Siegen und unterstrich seine Titelambitionen. Deutschlands Gruppengegner Portugal hat den mit 5 Treffern aktuellen EM-Top-Torschützen Cristiano Ronaldo in seinen Reihen. Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack begrüßen um 20.20 Uhr aus dem MagentaTV Studio gemeinsam mit Jan Henkel, der analysiert. Kommentator der Begegnung ist Marco Hagemann.

Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV

Die Achtelfinals

Samstag, 26.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 16

Ab 17.00 Uhr: Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Michael Ballack

Wales - Dänemark

Kommentar: Marco Hagemann + Didi Hamann

Ab 20.20 Uhr: Italien - Österreich

Kommentar: Jan Platte + Antonio di Salvo

Sonntag, 27.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 17

Ab 17.00 Uhr: Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Michael Ballack

Niederlande - Tschechien

Kommentar: Benni Zander

Ab 20.20 Uhr: Belgien - Portugal

Kommentar: Marco Hagemann

Montag, 28.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 18

Ab 17.00 Uhr: Moderation: Johannes B. Kerner, Experte Fredi Bobic

Kroatien - Spanien

Kommentar: Wolff C. Fuss

Ab 20.20 Uhr: Frankreich - Schweiz

Kommentar: Christian Straßburger + Martin Stranzl

Dienstag, 29.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 19

Ab 17.00 Uhr: Moderation: Johannes B. Kerner, Experten Fredi Bobic sowie Michael Ballack

England - Deutschland

Kommentar: Wolff C. Fuss

Ab 20.20 Uhr: Schweden - Ukraine

Kommentar: Markus Höhner

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell