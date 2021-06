MagentaTV

EURO 2020 komplett live bei MagentaTV: Deutschland - Ungarn live und Portugal - Frankreich exklusiv

Löw: Müller zum Check beim "kleinen Training": "Ein Risiko wird man auf jeden Fall nicht eingehen"

Hummels kann spielen, bei Thomas Müller wird es eng. Bundestrainer Joachim Löw im Exklusivinterview bei MagentaTV zum Müller-Einsatz gegen Ungarn: "Morgen früh gibt es noch ein kleines Training. Da wird er mal versuchen, wenn es möglich ist, an die Grenze ranzukommen. Es ist irgendwie ungewiss im Moment. Ein Risiko wird man auf jeden Fall nicht eingehen, aber es kann durchaus sein, dass er in der Lage ist, dann doch trotzdem vielleicht dabei zu sein." Löw sieht die deutsche Mannschaft auf einem guten Weg, "auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir weiter punkten, siegen und erfolgreich sein müssen, wenn wir in dem Turnier eine Rolle spielen wollen. Morgen haben wir es selber in der Hand." Über die Stärken Ungarn sagt Löw: "Die bringen manchmal ihre Gegner in schiere Verzweiflung, weil sie alles ablaufen und extrem fighten und kämpfen!" Lars Stindl kommentiert das Deutschland-Spiel gegen Ungarn für MagentaTV mit Wolff Fuß.

Finale um die Achtelfinals: Morgen startet MagentaTV ab 17.00 Uhr mit 2 Parallelspielen in den letzten EM -Gruppenspieltag. Die Partie Schweden gegen Polen wird exklusiv gezeigt, dazu live Spanien gegen Slowakei. Im Anschluss die Partien Deutschland gegen Ungarn und - exklusiv: Portugal gegen Frankreich. Nachfolgend die wichtigsten Infos und Stimmen bis jetzt. Bitte die Quelle MagentaTV bei Verwendung benennen.

Löw: Müller Praxis-Check, aber kein Risiko eingehen / Ungarn bringen "ihre Gegner in schiere Verzweiflung"

Bundestrainer Joachim Löw bei MagentaTV über das Stimmungsbild der Mannschaft: "Die Stimmung ist nach dem Portugalspiel insgesamt sehr positiv bei unseren Jungs. Man merkt aber trotzdem, dass der Fokus da ist... Die Mannschaft hat sicherlich einen Schritt gemacht mit diesem Spiel. Das gibt Rückenwind. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir weiter punkten, siegen und erfolgreich sein müssen, wenn wir in dem Turnier eine Rolle spielen wollen. Morgen haben wir es selber in der Hand."

Löw über den Fitnesszustand von Thomas Müller: "Er konnte die letzten 2, 3 Tage nicht trainieren, auch heute nicht. Morgen früh gibt es noch ein kleines Training. Da wird er mal versuchen, wenn es möglich ist, an die Grenze ranzukommen. Es ist irgendwie ungewiss im Moment. Ein Risiko wird man auf jeden Fall nicht eingehen, aber es kann durchaus sein, dass er in der Lage ist, dann doch trotzdem vielleicht dabei zu sein."

Joachim Löw auf die Frage, was mit Ungarn auf das deutsche Team zukomme: "Die Ungarn sind in der Defensive extrem gut. Die bringen manchmal ihre Gegner in schiere Verzweiflung, weil sie alles ablaufen und extrem fighten und kämpfen... Diese Mannschaft kann wirklich sehr, sehr viel und diese Mannschaft ist gefährlich."

Hummels im Exklusiv-Interview: Knie-Probleme zwingen immer mal wieder zu Pausen

Mats Hummels ging nach 62 Minuten gegen Portugal vom Feld, danach geriet die deutsche Abwehr ins Schwimmen- Umso wichtiger, dass der Abwehrchef gegen Ungarn (morgen live bei MagentaTV). Mats Hummels trainierte gestern auch nicht, im MagentatV-Interview sagt er über die Verletzung: "Ich kann wieder spielen. Ich werde diese Pausen immer mal wieder einlegen müssen, weil ich seit ein paar Monaten Knie-Probleme habe. Aber es ist zum Glück nichts, was mich ganz aus den Spielen raushält. Das erfordert nur etwas mehr Regeneration und Erholung!"



Lars Stindl kommentiert Deutschland-Spiel mit Wolff Fuß dazu Michael Ballack als Experte!

Der Mittwoch, 23. Juni, steht zunächst ganz im Zeichen der Gruppe E, in der das ursprünglich favorisierte Spanien derzeit hinter Tabellenprimus Schweden und den Slowaken um das Weiterkommen kämpfen muss. Die Partien: Slowakei - Spanien und Schweden - Polen beginnen um 18 Uhr. Das von Jan Platte kommentierte Spiel der Schweden gegen Robert Lewandowskis Polen gibt es exklusiv nur bei MagentaTV - und damit nur bei MagentaTV alle Spiele des Gruppenspieltags parallel live. Benni Zander sitzt bei Slowakei-Spanien am Mikrofon. Moderator Johannes B. Kerner hat ab 17 Uhr Michael Ballack, Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich, Jan Henkel für die Analyse und "Slackliner" Lukas Irmler zu Gast. Der 33jährige Extremsportler aus Dachau hält unter anderem den Längen-Weltrekord beim Balancieren über ein Gurtband in großen Höhen.

Um 21 Uhr heißt es dann "Deutschland gegen Ungarn"! Die gegen Weltmeister Frankreich überraschend starken Ungarn belegen Gruppen-Platz vier hinter den Portugiesen, die Deutschland mit dem 4:2-Sieg von Platz zwei verdrängte. Mit einem Sieg ist Deutschland direkt weiter. Kommentator ist Wolf C. Fuß, an seiner Seite der für viele überraschend nicht für die EURO nominierte Lars Stindl von Borussia M' Gladbach als Co-Kommentator. Das Parallel-Spiel Portugal gegen Frankreich, kommentiert von Marco Hagemann, gibt es exklusiv und live nur bei MagentaTV zu sehen. Ab 20.20 Uhr Im Vorlauf zu den entscheidenden Abendspielen in der deutschen Gruppe F um den Einzug ins Achtelfinale der EURO 2020 zu Gast bei Johannes B. Kerner: Experte Michael Ballack, Lars Stindl sowie Patrick Ittrich für die Schiedsrichterfragen. Jan Henkel kümmert sich wie immer kenntnisreich um die Analyse.

