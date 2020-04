UFOP e.V.

Rapsblüte 2020: Vielfalt aus der Region

Auf rund 950.000 Hektar blüht der Raps in diesem Jahr. Das hört sich nach viel an, ist aber durch die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre doch deutlich weniger als im langjährigen Mittel. Nach der Rapsernte im Juli wird dennoch genug Rapsöl aus den schwarzen Samen gepresst, um die Nachfrage der deutschen Verbraucher nach hochwertigem Rapsspeiseöl decken zu können. Und diese Nachfrage ist alles andere als klein, denn Rapsöl ist seit nunmehr 11 Jahren in Folge das mit Abstand beliebteste Speiseöl hierzulande. Dabei ist Rapsöl noch ein recht junges Produkt in deutschen Küchen. Erst seit 1993 findet man deklariertes Rapsöl in unseren Supermärkten. In seiner Herstellung ist das Öl jedoch durchaus traditionell: In vielen kleinen Ölmühlen entstehen Öle, die sich ohne Übertreibung als regionale Spezialität ausweisen können. Die lokal hergestellten kaltgepressten Rapsöle ergeben zusammen mit den geschmacksneutralen und hoch erhitzbaren raffinierten Rapsölen ein Angebot von weit mehr als einhundert Rapsölen, aus denen die Verbraucher heute wählen können.

