Brust-Korrekturen erfordern Kompetenz: Die Königsdisziplin der Schönheitschirurgie

Stuttgart (ots)

In der ästhetisch-plastischen Chirurgie gehören Veränderungen der weiblichen Brust weltweit zu den am häufigsten durchgeführten Operationen. Neben rein ästhetischen Beweggründen können auch Asymmetrien, Fehlbildungen oder misslungene Ersteingriffe nach vorherigen Brustoperationen der Anlass für einen Eingriff sein.

Schwierige Erstoperationen bzw. korrigierende Zweitoperationen werden nur von wenigen Fachärzten gerne durchgeführt. Korrekturoperationen erfordern einen wesentlich höheren Erfahrungswert und einen relativ hohen Zeitaufwand. Ärzte fürchten sich auch aus juristischen Gründen vor Revisionsoperationen. Der Zweitoperateur übernimmt in der Regel die gesamte juristische Haftung. Das Unternehmen Beauty Direct hat sich dennoch genau auf das Gebiet Zweitoperationen spezialisiert. Die erfahrenen Fachärzte aus dem Netzwerk von Beauty Direct setzen mit einem hohen Qualitätsstandard und der nötigen Expertise alles daran, Patientinnen, die mit ihrem Ersteingriff unzufrieden sind, wieder eine schöne Brust und somit neues Selbstbewusstsein zu verleihen.

Mehr als nur eine Korrektur: mit einer personalisierten Brustoperation zum neuen Körpergefühl

Ästhetische Eingriffe sind schon lange kein Tabuthema mehr - für viele Menschen gehören sie einfach zum Lifestyle. Dies führte zu einer hohen Anzahl von schnell durchgeführten Schönheitsoperationen. Die Vielfalt der Anbieter machen es der Patientin nicht leicht, den für sie passenden Arzt zu finden. Internetbewertungen, Influencer-Meinungen und Positionierungen auf Preisvergleichsportalen sollte man kritisch betrachten. Oftmals können diese Marketingtools Patienten zu Fehlentscheidungen führen. Schlimm, wenn sich nach einer langersehnten Brustoperation nur Unzufriedenheit und nicht ein neues, positives Lebensgefühl einstellt. Bevor die missglückte Operation zur dauerhaften seelischen Belastung wird, sollte unbedingt eine Lösung gefunden werden.

Das Ärzteteam von Beauty Direct ist hochspezialisiert auf Brust- und Revisionsoperationen und setzt genau an diesem Punkt an, um die Patientinnen wieder glücklich zu machen. Die korrigierenden Brustoperationen werden in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart angeboten. Die Fachärzte von Beauty Direct haben neben der Spezialisierung auf Brustoperationen eine mindestens 20-jährige Berufserfahrung. Neben dem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie haben diese Ärzte weitere Qualifizierungen. Selbst Gutachter der Ärztekammer und Professoren sind in diesem Kreis tätig.

Patientinnen, die nach einer missglückten Operation Rat bei einem unabhängigen Fachmann suchen, gehen deswegen zu Beauty Direct. Objektiv werden sie hier über die für Sie optimale Revision aufgeklärt. Die exakten Kosten für Ihre personalisierte Operation erfahren Sie schon im Laufe Ihres medizinischen Beratungsgespräches. Dank des direkten Vertriebes und der geringen Werbekosten sind die Preise äußerst moderat.

Natürlich und individuell statt 08/15

Das Ärzteteam geht auf die individuellen Wünsche der Patientinnen ein, denn das Ziel ist eine Brust nach Ihrer persönlichen Vorstellung. Ein natürliches Aussehen steht an oberster Stelle. Heute wird kaum mehr von nur einem vorherrschenden Schönheitsideal gesprochen - vielmehr gibt es zahlreiche verschiedene Schönheitsideale, die von Natürlichkeit, Individualität und Diversität geprägt sind. Nach dem Konzept von Beauty Direct stehen ästhetische Operationen dem nicht gegenüber. Anstatt standardisierte 08/15 Lösungen setzt Beauty Direct auf Individualität!

Damit es gar nicht erst zu einer Revisionsoperation kommen muss, bietet Beauty Direct auch Erstoperationen im Bereich Brustvergrößerungen an. Auf dem Weg zum individuellen und personalisierten Traumbusen können die Patientinnen unter Beratung des Arztes selbst mitentscheiden. Von der Beschaffenheit des Silikongelimplantates über die OP-Technik bis hin zur Konturierung mit Eigenfett gibt es unzählige Individualisierungsmöglichkeiten.

Die natürlichste Methode der Brustvergrößerung stellt das sogenannte Lipofilling dar: eine Brustvergrößerung mit Eigenfett. Dezent lässt sich die Brust ohne Implantate vergrößern.

Besonders geeignet ist diese Methode für Frauen, die sich vor einer Brustoperation scheuen. Der Synergieeffekt: Sie verlieren gleichzeitig kleine Fettpölsterchen an ungeliebten Stellen.

Über Beauty Direct:

Beauty Direct ist ein hochspezialisierter Anbieter. Die Behandlungen konzentrieren sich rein auf die beiden Themen Brustoperation und Fettabsaugung. Der Schwerpunkt sind Revisionsoperationen - Korrekturen misslungener Ersteingriffe. Diese personalisierten Behandlungen werden zu erschwinglichen Preisen in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart angeboten.

