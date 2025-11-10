Vertanical GmbH

Dr. Clemens Fischer als Entrepreneur des Jahres 2025 ausgezeichnet

Gräfelfing (ots)

Dr. Clemens Fischer, CEO der FUTRUE Gruppe und Gründer von Vertanical, wurde am 6. November bei der Verleihung des EY Entrepreneur Of The Year-Awards in München mit der Auszeichnung "Entrepreneur des Jahres" geehrt.

Unter dem Motto "Shape The Future with Confidence" würdigen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, das Manager Magazin sowie die Frankfurter Allgemeine Zeitung die herausragendsten Unternehmer Deutschlands. Eine unabhängige Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten zeichnete Dr. Fischer auf Grundlage von vier zentralen Bewertungskriterien aus: Entrepreneurship, Purpose, Growth und Impact.

"Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen treffen Entrepreneure jeden Tag schwierige Entscheidungen, müssen Konkurrenz und Trends im Blick behalten und gleichzeitig darauf achten, die langfristigen Ziele, die über bloße wirtschaftliche Kennzahlen hinausgehen, nicht aus den Augen zu verlieren. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year haben genau diese Haltung gezeigt und so am Markt überzeugen können - ob durch jahrzehntelange Erfahrung oder eine neue, bahnbrechende Idee zum richtigen Zeitpunkt", so Dr. Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY.

Ein starkes Zeichen für unsere Mission

"Wir sind stolz, dass Dr. Clemens Fischer mit dieser renommierten Auszeichnung geehrt wurde", erklärt Bastian Baasch, CEO von VERTANICAL. "Sein konsequenter Innovationsanspruch und sein unermüdlicher Einsatz für die Entwicklung neuer Therapien sind ein starkes Signal für unsere gesamte Branche und wichtiger Impuls für unsere gemeinsame Vision: Eine Welt ohne chronische Schmerzen."

Die Auszeichnung kommt in einer entscheidenden Phase für VERTANICAL. Mit VER-01, einem innovativen cannabinoidbasierten Arzneimittel zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen, steht das von Dr. Fischer gegründete Unternehmen kurz davor, die Therapie chronischer Schmerzen neu zu definieren. Die Ergebnisse mehrerer klinischer Phase 3-Studien, die erst kürzlich in den Fachzeitschriften Nature Medicine und Pain & Therapy publiziert wurden, zeigen das Potenzial einer hochwirksamen und gleichzeitig sicheren Alternative zu Opioiden, die trotz teils schwerer Nebenwirkungen wie Obstipation und erheblicher Abhängigkeitsrisiken noch immer millionenfach eingesetzt werden. Die Auszeichnung von Dr. Fischer würdigt damit nicht nur seine unternehmerische Leistung, sondern unterstreicht auch die wissenschaftliche Relevanz und den medizinischen Fortschritt, den VERTANICAL vorantreibt.

Damit sieht sich das Unternehmen bestärkt, seinen Weg konsequent fortzusetzen: "Dieser Preis ist ein Ansporn für uns alle", betont Baasch. "Wir danken Dr. Fischer für seinen unternehmerischen Einsatz und freuen uns auf die nächsten Schritte unserer Mission, das Leben von Millionen Schmerzpatientinnen und -patienten weltweit nachhaltig zu verbessern."

Über VERTANICAL

VERTANICAL ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel zur Behandlung chronischer Schmerzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer Welt frei von chronischen Schmerzen. Mit über 20 abgeschlossenen präklinischen und klinischen Studien und einem umfassenden Entwicklungsprogramm über verschiedene chronische Schmerzindikationen gehört VERTANICAL zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich chronischer Schmerzen.

VERTANICAL wurde 2007 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Gräfelfing bei München. Das Unternehmen betreibt eine der weltweit modernsten GMP-Anlagen für die Entwicklung und Herstellung von biologischen Arzneimitteln. Es unterhält ein internationales Netzwerk von mehreren hundert Forschungs- und klinischen Studienzentren in den USA und mehreren europäischen Ländern.

