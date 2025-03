Digital China

The Power of Time London Launch: ein Dialog über Zeit mit östlicher Management-Weisheit

London, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

Wie kann der Einzelne im digitalen Zeitalter seine Zeit wissenschaftlich managen, und wie können Unternehmen schnell agile Innovationsstrategien entwickeln, um Zeitmanagement-Methoden für die strategische Umsetzung voll auszuschöpfen? Das bahnbrechende Werk The Power of Time aus China, das sich mit Managementforschung und -praxis befasst, bot auf der Londoner Buchmesse 2025 umsetzbare Lösungen für Führungskräfte, die in der heutigen, hart umkämpften Geschäftswelt nach transformativen Innovationen suchen, und sorgte für große Aufmerksamkeit und Diskussionen.

In The Power of Time definiert Guo Wei, Vorsitzender von Digital China, „Zeit" als eine einzigartige, nicht erneuerbare Ressource im Organisationsmanagement. Er betont, dass die Strategie als zentraler Motor für die Unternehmensentwicklung dient und die Zuweisung von Ressourcen, langfristige Ziele und einen ganzheitlichen Plan umfasst, der auf einer strengen Analyse des externen Umfelds und der internen Fähigkeiten beruht. Guo zufolge ist ein effektives Zeitmanagement entscheidend für das Erreichen von Unternehmenszielen, die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit. Nur wenn das individuelle Zeitmanagement mit den kollektiven Zielen in Einklang gebracht wird, können Unternehmen ihre Stärke ausbauen, ihre Aufgaben erfüllen und Strategien erfolgreich umsetzen.

Als bahnbrechendes chinesisches Technologieunternehmen im digitalen Zeitalter hat Digital China mehr als zwei Jahrzehnte des Wandels hinter sich und ist zu einem der führenden Unternehmen für Spitzeninnovationen geworden. The Power of Time entschlüsselt die zugrunde liegende Logik hinter dem exponentiellen Wachstum chinesischer Technologieunternehmen, stellt systematisch Zeitmanagement-Rahmenwerke für die Unternehmensentwicklung vor und vermittelt einzigartige Management-Tools, die durch die eigene Praxis von Digital China entwickelt wurden. Das Buch bietet eine frische, von östlicher Weisheit inspirierte Perspektive des Konzepts „Erst planen, dann handeln".

Die Veröffentlichung von The Power of Time ist ein bedeutender Meilenstein bei der Präsentation der chinesischen Managementkultur und -weisheit auf der globalen Bühne. In der heutigen vernetzten Geschäftswelt schlägt das Buch eine Brücke zwischen östlichen und westlichen Managementpraktiken und bietet neue Erkenntnisse für globale Führungskräfte.

Informationen zum Autor

Guo Wei ist der Gründer von Digital China. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der digitalen Wirtschaft und im Fintech-Sektor entwickelt. Seine Beiträge zur digitalen Technologie haben ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter den Ram Charan Management Practice Award 2023.

