Börsenstart des UmweltBank-ETFs nach erfolgreicher Zeichnungsphase

Erster UmweltBank-ETF investiert im Einklang mit den Klimazielen von Paris und ist qualifiziert als Artikel-9-Produkt

Zeichnungsphase mit über 11 Mio. EUR sehr erfolgreich, Börsenstart des UmweltBank-ETFs vollzogen

Nachhaltig investieren und dabei global diversifizieren

Ab sofort können Anlegerinnen und Anleger in den ersten eigenen ETF der UmweltBank (WKN A3EV2A) investieren. Der weltweit anlegende ETF bildet die Entwicklung von Unternehmen ab, die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt wurden. Der Fokus liegt dabei auf der Auswahl von Unternehmen mit einem positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen sowie der Einhaltung der Pariser Klimaziele. Bereits während einer vierwöchigen Zeichnungsphase stieß der ETF bei Kundinnen und Kunden der UmweltBank auf großes Interesse. Diese zeichneten noch vor Börsenstart Anteile in Höhe von über 11 Millionen Euro. "Anleger wollen ihr Geld breit streuen, aber dabei keine Kompromisse bei der Nachhaltigkeit eingehen. Mit dem UmweltBank-ETF schließen wir diese Marktlücke und bieten eine kostengünstige, breit diversifizierte und zugleich nachhaltige Lösung an. Damit erweitern wir unser Angebot um eine nachhaltige Alternative zu Basisinvestments wie ETFs auf den MSCI World oder den FTSE All-World", kommentiert Volker Grimm, Leiter Investmentfonds bei der UmweltBank.

Der neue UmweltBank-ETF investiert in die nachhaltigsten Unternehmen aller Länder, Branchen und Größen. Dabei bildet der ETF den eigens für die Bank konzipierten Index 'Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB' ab. Dieser vereint alle liquiden, globalen Aktien, die die Nachhaltigkeitskriterien der UmweltBank erfüllen. Durch den strengen dreistufigen Auswahlprozess bleiben rund 15 Prozent von insgesamt 10.000 globalen Aktien investierbar. Der Auswahlprozess sowie die komplette Liste aller enthaltenen Wertpapiere sind transparent auf der Produkt-Website unter www.umweltbank.de/etf einsehbar.

Der UmweltBank-ETF qualifiziert sich als sogenanntes Artikel-9-Produkt. Damit erfüllt der Fonds die Anforderungen, die die EU in ihrer Offenlegungsverordnung (Nr. 2019/2088) an nachhaltige Geldanlagen stellt. Der UmweltBank-ETF schließt nicht nur Unternehmen mit negativer Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aus, sondern investiert gezielt in Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Services einen Beitrag zu Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten. Darüber hinaus erfüllt der ETF die Paris-aligned-Benchmark-Kriterien (PAB) und investiert dadurch im Einklang mit den Klimazielen von Paris. Damit grenzt sich der UmweltBank-ETF deutlich von konventionellen und sogenannten "hellgrünen" ETFs ab. Trotz der EU-Entscheidung, Atomenergie und Erdgas unter gewissen Voraussetzungen als nachhaltig einzustufen, wird der Indexfonds auch zukünftig nicht in diese Energieformen investieren.

Der UmweltBank-ETF ('UmweltBank UCITS ETF - Global SDG Focus', WKN A3EV2A) ist ab sofort an der Börse handelbar. Im kostenfreien Depot der UmweltBank können Kundinnen und Kunden neben Einmalanlagen auch bereits ab 10,- Euro im Monat einen ETF-Fondssparplan einrichten. Bis zum 30.09.2024 entfallen sämtliche Gebühren beim Kauf des UmweltBank-ETFs über das Online-Banking oder die App der UmweltBank.

Weitere Informationen zum UmweltBank-ETF

Name: UmweltBank UCITS ETF - Global SDG Focus

ISIN: LU2679277744

WKN: A3EV2A

Referenzindex: Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR (WKN SL0GMU)

Laufende Kosten (p.a.): bis zu 0,80%

Website: www.umweltbank.de/etf

Disclaimer

Ein Fondskauf erfolgt auf Basis der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Verkaufsprospektes sowie (zukünftiger) Jahres- und Halbjahresberichte der jeweiligen Fonds. Diese Informationen werden in deutscher Sprache im Internet unter www.umweltbank.de/etf zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch sendet die UmweltBank diese Informationen kostenfrei per Post zu. Interessentinnen und Interessenten sollten sich vor einer Anlageentscheidung mit den Informationen und den Risiken vertraut machen; insbesondere unterliegt der Kurs der Fondsanteile Schwankungen und kann - vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch dauerhaft und deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Darüber hinaus unterliegen die Fonds Nachhaltigkeitsrisiken, welche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition und damit auf die Wertentwicklung der Fondsanteile haben könnten. Der ETF ist nicht geeignet für Anleger:innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem ETF wieder zurückziehen wollen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle verantwortlich.

Die Einstufung als sogenanntes Artikel-9-Produkt laut EU-Offenlegungsverordnung erfolgte nach Selbsteinschätzung der Fondsgesellschaft.

Disclaimer des Index-Administrators:

Weitere Informationen zum Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR und wichtige Hinweise zum Index Administrator Solactive AG sind in dem Fondsprospekt enthalten, der unter www.umweltbank.de/etf verfügbar ist.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank über 140.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten und Wertpapiere an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

