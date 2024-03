Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V.

Bundeswirtschaftsministerium zeichnet acht neue Klimaschutz-Unternehmen aus

Berlin (ots)

Das Bundeswirtschaftsministerium hat acht Betriebe als Klimaschutz-Unternehmen geehrt. Sie stehen für vorbildliche Anstrengungen im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz. Durch ihr starkes Engagement beim betrieblichen Klimaschutz tragen die Unternehmen als Vorreiter ihrer jeweiligen Branche zur Erreichung der Klimaziele bei. Die acht Betriebe wurden aus rund 200 Bewerbungen vom Beirat des Klimaschutz-Unternehmen e. V. in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Insgesamt gehören der Excellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen nun 69 Mitglieder an.

Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die Klimaschutz-Unternehmen zeigen in zahlreichen Beispielen, dass sich Klimaschutz-Investitionen auszahlen - ökologisch und ökonomisch. Unternehmen machen sich damit zukunftsfest und tragen gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz bei. Die zahlreichen Bewerbungen zeigen, Klimaschutz ist und bleibt ein wichtiges Thema in der Wirtschaft und viele Betriebe jeder Größe in ganz Deutschland überlegen, wie sie ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten können."

Jörg Schmidt, Vorsitzender Klimaschutz-Unternehmen: "Um die Grüne Transformation unserer Wirtschaft voranzutreiben, braucht es Unternehmen, die entschlossen den Weg Richtung Klimaneutralität vorangehen. Gerade die Vorreiter sind es, die andere animieren und motivieren, es ihnen gleichzutun. Ich freue mich sehr, dass der Kreis der Klimaschutz-Unternehmen immer größer wird und wir heute acht neue Mitglieder in unseren Verband aufnehmen. Die Best Practices unserer Mitglieder zeigen sehr deutlich, was alles beim betrieblichen Klimaschutz möglich ist."

Die Betriebe zeichnen sich durch herausragende und umfassende Klimaschutzstrategien und Energieeffizienzmaßnahmen aus. Zukunftsweisende Investitionen in Erneuerbare Energien, innovative Projekte im Bereich der Kreislaufwirtschaft und eine hervorgehobene Nachhaltigkeitskommunikation runden die Profile der Unternehmen ab und stehen für eine transformationsorientierte Entwicklung.

Im Rahmen einer Urkundenübergabe im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurden heute diese acht neuen Mitglieder als Klimaschutz-Unternehmen ausgezeichnet:

allsafe GmbH & Co. KG (Baden-Württemberg)

BÜCHL Firmengruppe (Bayern)

CHEP Deutschland GmbH (Nordrhein-Westfalen)

Dietz GmbH (Bayern)

GELSENWASSER AG (Nordrhein-Westfalen)

KIS Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Nordrhein-Westfalen)

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (Nordrhein-Westfalen)

WEPA Hygieneprodukte GmbH (Nordrhein-Westfalen)

Seit 2009 zeichnen das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium und die Deutsche Industrie- und Handelskammer Betriebe für ihre ambitionierten Klimaschutzziele sowie Anstrengungen bei der Energieeffizienz und dem Einsatz Erneuerbarer Energien als Klimaschutz-Unternehmen aus.

Die Unternehmen sind Teil des Verbands Klimaschutz-Unternehmen und können mit dieser Auszeichnung werben. Das Auswahlverfahren fand unter strengen Kriterien statt.

Der Verband Klimaschutz-Unternehmen versteht sich als ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die Klimaschutz-Unternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.

Original-Content von: Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell