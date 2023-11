LEONINE Studios

THE BEEKEEPER

Jason Statham - gnadenlos wie nie!

Der erste Trailer und das Plakat sind da/ Ab 11. Januar 2024 im Kino

Das Action-Jahr 2024 beginnt mit einem Ausrufezeichen: Regisseur David Ayer ("Suicide Squad", "Fury - Herz aus Stahl") schickt Jason Statham auf einen explosiven Vergeltungs-Trip: Gegen ein korruptes System, für den Schutz Unschuldiger und im Namen einer mysteriösen Geheim-Organisation namens "Beekeepers". Kompromisslos, hochspannend und mit einem außergewöhnlichen Cast, ist THE BEEKEEPER ein Must-See für alle Fans stahlharter Action!

In THE BEEKEEPER wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens "Beekeepers" ist.

Superstar Jason Statham ("The Expendables 4") zeigt sich in Regisseur David Ayers ("Suicide Squad") THE BEEKEEPER von seiner härtesten Seite und zündet ein unfassbar überraschendes Action-Feuerwerk! An seiner Seite zu sehen sind u.a. Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem: Mockingjay"), Minnie Driver ("The Witcher: Herkunft des Blutes"), Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") und Phylicia Rashad ("Creed III: Rocky's Legacy").

