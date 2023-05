Klimaschutz-Unternehmen e. V.

Klimaschutztag in Münster: Vorreiterbetriebe zeigen, wie es geht

Klimaschutz-Unternehmen zu Gast bei der Provinzial

Münster (ots)

Beim diesjährigen Klimaschutztag des Verbands Klimaschutz-Unternehmen und des Provinzial Konzerns kamen heute 300 Teilnehmende zusammen, um sich über betrieblichen Klimaschutz auszutauschen. Unter dem Motto "Nachhaltig wirtschaften - Zukunft sichern" sprachen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie die Transformation Richtung klimaneutraler Wirtschaft gelingen kann. In vier Fachforen wurde über Wege zum klimaneutralen Unternehmen, ESG - Fokus Lieferkettengesetz, Circular Hotspot und betriebliche Klimatransformation - Mittelpunkt Mensch diskutiert.

In seiner Videobotschaft an die Teilnehmenden sagte Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die Klimaschutz-Unternehmen sind die Vorreiter, die Pioniere, die sich ambitionierten Klimazielen verschrieben haben. Dass es ihnen nicht an Ideen, Mut und Innovationskraft mangelt, zeigt der Klimaschutztag mit seinen zahlreichen Workshops und Vorträgen. Leuchttürme mit Strahlkraft, das sind die Mitglieder der Klimaschutz-Unternehmen. Doch die großen Herausforderungen, die die Klimaziele über alle Branchen hinweg mit sich bringen, treffen alle. Teilweise hart, teilweise mit Dringlichkeit. Deswegen muss es mehr Leuchttürme geben. Helfen Sie mit, dass der Kreis der Klimaschutz-Unternehmen schneller größer wird."

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: "Wir arbeiten entschlossen daran, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu entwickeln. Als Klimaschutz-Unternehmen sind Sie Vorreiter dieses unaufhaltbaren Wandels und zeigen eindrucksvoll: nachhaltiges Wirtschaften ist möglich, es steigert den Unternehmenserfolg und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die Zukunft bin ich deshalb sehr zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam mit neuen Strategien und Prozessen meistern werden."

Markus Lewe, Oberbürgermeister Stadt Münster: "Der Weg in eine bessere, klimaneutrale Zukunft kann nur gelingen, wenn wir als Gesellschaft konsequent handeln und uns gemeinsam der Herausforderung stellen. Ich freue mich daher sehr, dass Sie beim Klimaschutztag in Münster innovative Ideen und Perspektiven aus der Wirtschaft austauschen, um die Förderung der Klimatransformation und der Nachhaltigkeit tatkräftig voranzutreiben."

Die beiden Gastgeber Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Klimaschutz-Unternehmen, und Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns, gingen in ihrer Begrüßung auf die Vorbildfunktion der Klimaschutz-Unternehmen ein, die zeigen, dass unternehmerisches Handeln und nachhaltiges Wirtschaften erfolgreich Hand in Hand gehen können.

Jörg Schmidt: "Der Klimaschutztag ist das Jahreshighlight unseres Verbands. Die Klimaschutz-Unternehmen freuen sich sehr, diesen Tag gemeinsam mit unserem Mitglied der Provinzial in Münster auszurichten. Hier präsentieren unsere Mitgliedsunternehmen und Partner ihre Erfolge im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes. Im Mittelpunkt steht das voneinander Lernen und der gemeinsame Austausch mit den rund 300 Konferenzteilnehmenden. Getreu unseres Verbandmottos: vordenken, vorleben, vorangehen."

Dr. Wolfgang Breuer: "Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen für uns eine enorm wichtige Rolle. Als Regionalversicherer wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern vorangehen und unseren Beitrag leisten. Genau wie jeder Einzelne müssen wir dafür unser Handeln überdenken. Daher freue ich mich sehr, dass wir als Ausrichter des Klimaschutztages 2023 so viele Gäste aus den verschiedensten Branchen begrüßen dürfen, um gemeinsam über die notwendige Transformation zu diskutieren."

In einer Keynote sprach Prof. Dr. Markus Rex, Klimaforscher und Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut, welche Auswirkungen die Klimakrise bereits heute auf unsere Umwelt hat. Er berichtete von seinen Arktis-Expeditionen und erklärte, dass keine andere Region unserer Erde sich in den vergangenen Jahrzehnten so schnell erwärmt hat wie die Arktis. Prof. Dr. Markus Rex: "Die Arktis ist das Epizentrum der globalen Erwärmung."

Nach den Fachforen und dem Hauptpanel zum Klimaschutztag-Motto "Nachhaltig wirtschaften - Zukunft sichern" präsentierten Green Start-ups innovative und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit. Nach den Pitchs kürte eine hochkarätige Jury gemeinsam mit dem Publikum das Gewinner-Start-up. Der Contest wurde zusammen mit dem Digital Hub münsterLAND ausgerichtet.

Der Verband Klimaschutz-Unternehmen versteht sich als ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die Klimaschutz-Unternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.

Original-Content von: Klimaschutz-Unternehmen e. V., übermittelt durch news aktuell