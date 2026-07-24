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Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung

KDA-Vorsitzende Alexia Zurkuhlen gratuliert Carsten Linnemann: Menschen bei den notwendigen Reformen mitnehmen
Effizienzgewinne heben

Berlin (ots)

Die Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Dr. Alexia Zurkuhlen, gratulierte Ministerin Nina Warken und ihrem designierten Nachfolger, Carsten Linnemann, zu ihren neuen Aufgaben.

Sie wünschte insbesondere Carsten Linnemann "kluge und ausgewogene Entscheidungen, um die Menschen bei den notwendigen Reformen mitzunehmen". Wörtlich sagte sie: "Bei der Pflege geht es um Würde. Unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft stehen vor Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können. Zum Beispiel sind wir auf Millionen pflegender An- und Zugehörige angewiesen, die gleichzeitig dem Arbeitsmarkt nicht zu stark fehlen und keine Einbußen durch ihr Engagement erfahren dürfen. Es ist also im Interesse aller, wenn Pflege als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden wird."

Hinsichtlich einer zukunftssicheren Finanzierung verwies sie auf bislang ungenutzte Einsparpotentiale: "Es gibt gerade im Bereich der Pflege die Möglichkeit, Effizienzgewinne zu heben. Stichworte sind hier sektorenübergreifende Zusammenarbeit statt Parallelstrukturen und eine Prävention, die bei den Menschen ankommt. Beides ließe sich mit einer Pflegefachbegleitung adressieren. Voraussetzung ist also eine echte Strukturreform."

Sie bot hier eine Zusammenarbeit an und verwies auf entsprechende Strategiepapiere des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) mit konkreten Umsetzungsvorschlägen, die zum Teil auch im Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (BLAG) "Zukunftspakt Pflege" berücksichtigt wurden:

Reset Pflegeversicherung: https://kda.de/wp-content/uploads/2025/06/Strukturreform_Pflege_und_Teilhabe_III_2025.pdf

Neue Denkansätze für die Heimkostenfrage

Medienkontakt:

Solveig Giesecke
Pressesprecherin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung (KDA)
Tel.: +49 30 / 2218298 - 58
Mail: solveig.giesecke@kda.de
Internet: https://kda.de/

Original-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung, übermittelt durch news aktuell

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